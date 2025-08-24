Cặp đôi cướp xe bất thành vì không biết lái số sàn

Theo báo cáo từ cảnh sát Healdsburg, sự việc xảy ra khi một cặp vợ chồng dừng chân tại Công viên Gibbs, phía bắc Santa Rosa.

Trong lúc quay xe lại, họ thấy một phụ nữ tỏ ra cần giúp đỡ. Tuy nhiên, khi vừa tiến lại gần, người này bất ngờ rút súng khống chế, cướp chìa khóa và thậm chí nổ súng khiến người vợ bị thương chảy máu.

Xe số sàn được xem là giải pháp chống trộm hiệu quả đối với những tên trộm Gen Z. Ảnh: Dusanpetkovic

Tên cướp cùng đồng phạm nhanh chóng định tẩu thoát bằng chiếc xe SUV của cặp vợ chồng. Nhưng đến lúc ngồi vào ghế lái, cả hai mới phát hiện xe sử dụng hộp số sàn, thứ mà chúng hoàn toàn không biết điều khiển.

Đó là lúc kế hoạch cướp xe chuyển sang… bắt cóc. Hai nghi phạm dùng súng, dao khống chế và ép người chồng lên xe để lái thay.

Ngay sau vụ nổ súng diễn ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, họ thấy người vợ đang chảy máu và đưa bà đi cấp cứu. Khi người vợ báo cáo lại sự việc, cảnh sát Petaluma phát lệnh truy tìm toàn quận và nhanh chóng phát hiện chiếc SUV bị đánh cắp đang chạy về phía nam trên Quốc lộ 101, hướng về Oakland – nơi ở của các nghi phạm.

Một cuộc rượt đuổi tốc độ cao diễn ra, với sự tham gia của nhiều lực lượng từ Quận Marin, San Rafael và Sonoma. Kịch tính lên đến đỉnh điểm khi chính người chồng – nạn nhân bị bắt cóc đã quyết định lao chiếc xe SUV ra khỏi đường để chấm dứt cuộc rượt đuổi nguy hiểm.

Sau cú lao xe, hai nghi phạm tháo chạy nhưng nhanh chóng bị bắt giữ. Cùng đi với chúng còn có một thiếu niên, may mắn không bị thương, người chồng cũng an toàn.

Hai nghi phạm được xác định là Amina Vaden (24 tuổi) và Davina Humphrey (51 tuổi).

Cả hai hiện đối mặt hàng loạt tội danh nghiêm trọng, bao gồm: bắt cóc, cướp có vũ trang, ngược đãi trẻ em và tấn công bằng súng.

Hiện tại, cả hai đang bị giam giữ tại nhà tù Quận Sonoma với mức bảo lãnh lên tới 1,02 triệu USD (26,8 tỷ đồng).

Câu chuyện một lần nữa khiến cộng đồng mạng bàn tán sôi nổi về việc xe số sàn đang trở thành “hàng hiếm” tại Mỹ, đến mức ngay cả những kẻ cướp xe cũng không biết cách lái.

Nhiều người hài hước cho rằng, giữ lại hộp số sàn chính là biện pháp chống trộm hiệu quả nhất hiện nay.