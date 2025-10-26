Giá Piaggio Liberty mới nhất cuối tháng 10/2025, giảm 6 triệu đồng

Piaggio Liberty là dòng xe ga chủ lực của thương hiệu Piaggio tại thị trường Việt Nam. Dòng xe ga này được phân phối với nhiều phiên bản khác nhau, có giá bán ở tầm khá. Khảo sát một đại lý ở khu vực nội thành Hà Nội cho thấy, hiện Liberty đang được bán ra kèm theo chương trình khuyến mãi rất hấp dẫn. Theo đó, người mua Liberty được giảm tiền triệu, có phiên bản giảm tới 6 triệu đồng và còn có combo quà tặng trị giá 1,3 triệu đồng.

Bảng giá Piaggio Liberty mới nhất cuối tháng 10/2025:

Mẫu xe Giá đề xuất (Triệu đồng) Giá đại lý (Triệu đồng) Liberty 125 25th 60,8 54,3 Liberty S 2025 Xanh Blue Adersia 57,9 52,9 Liberty Z 59,3 56,3 Liberty S 2025 57,9 52,8 New Liberty 2025 57,5 54,5 Liberty S 125 57,7 54,7

*Lưu ý: Giá ở trên mang tính tham khảo, thực tế còn tùy đại lý và khu vực bán xe.

Piaggio Liberty nổi bật với thiết kế mang đậm phong cách Ý cổ điển, kết hợp hài hòa giữa nét thanh lịch và hiện đại. Liberty mới hiện nay mang đậm tính thể thao với các đường nét góc cạnh, bộ tem xe độc đáo cùng màu sắc trẻ trung, mạnh mẽ. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha tròn đặc trưng, viền mạ chrome tinh tế, tôn lên vẻ sang trọng. Cốp xe có dung tích rộng, đủ chứa một mũ bảo hiểm 3/4 và một số vật dụng cá nhân.

Khung xe được chế tạo chắc chắn từ khung giá đỡ đơn bằng thép hình ống, kết hợp các tấm ép gia cố giúp tăng độ cứng xoắn và dọc, mang lại trải nghiệm lái ổn định như các dòng xe cao cấp. Thân xe chủ yếu làm từ nhựa cao cấp, vừa bền bỉ vừa tạo độ bóng sang trọng.

Cụm đồng hồ LCD hiện đại có thể điều khiển bằng nút bấm trên tay lái, được chiếu sáng bằng màu xanh lam tinh tế, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết như vận tốc, mức nhiên liệu hay quãng đường di chuyển.

Liberty S 125 ABS được trang bị động cơ Piaggio iGet xi-lanh đơn, 4 kỳ, 3 van, phun xăng điện tử giúp tiết kiệm nhiên liệu và giảm khí thải. Dung tích xi-lanh 125cc phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị. Động cơ vận hành êm ái, hạn chế rung lắc, mang lại cảm giác thoải mái cho người lái. Công nghệ phun xăng điện tử giúp xe tiết kiệm nhiên liệu tối ưu, trong khi khả năng tăng tốc đáp ứng tốt nhu cầu đi lại và vượt xe trong thành phố.

Khung gầm chắc chắn cùng hệ thống treo được thiết kế hợp lý giúp xe vận hành ổn định, kể cả trên những đoạn đường gồ ghề. Liberty còn được trang bị hệ thống phanh ABS do Piaggio hợp tác phát triển cùng Bosch, giúp ngăn bánh trước bó cứng khi phanh gấp hoặc di chuyển trên mặt đường trơn trượt, đảm bảo an toàn tối đa. Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống khóa từ chống trộm cao cấp, tăng cường bảo mật và mang lại sự an tâm cho người sử dụng.

Bảng thông số kỹ thuật của Piaggio Liberty: