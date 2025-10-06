Xe bị ngập sâu nhưng không đi, có cần phải bảo dưỡng, thay dầu?

Ngày 30/9 vừa qua, hoàn lưu bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn kéo dài khiến Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành miền Bắc bị ngập nặng. Hàng chục nghìn ô tô bị nước nhấn chìm, nhiều phương tiện chết máy giữa đường, thậm chí có xe ngập sâu phải nhờ lực lượng cứu hộ hỗ trợ di dời.

Nhiều chủ xe đặt câu hỏi: nếu phương tiện chỉ đỗ yên một chỗ khi bị ngập nước, không khởi động, không di chuyển, liệu sau đó có cần đưa đi bảo dưỡng, thay dầu hay không?

Sau những trận mưa lớn vào ngày 30/9, nhiều ô tô bị ngâm nước, không thể di chuyển trong nhiều ngày. Ảnh: Hoàng Hiệp

Trao đổi với PV VietNamNet, kỹ sư ô tô Dương Trung Kiên cho rằng, ngay cả khi xe đứng yên không nổ máy, việc ngập sâu khiến nước xâm nhập vào động cơ, hộp số hay hệ thống điện vẫn hoàn toàn có thể xảy ra với những mức độ khác nhau.

Theo anh Kiên, khi nước tràn vào, dầu máy và dầu hộp số dễ bị lẫn nước, mất khả năng bôi trơn, dẫn tới ăn mòn, hỏng hóc các chi tiết kim loại. Trong nhiều trường hợp, hư hỏng không biểu hiện ngay mà tiềm ẩn rủi ro sau một thời gian sử dụng.

Với hệ thống điện tử, trên nhiều dòng xe bố trí giắc cắm và cảm biến đặt thấp, chỉ cần bị ẩm cũng có thể khiến xe vận hành chập chờn hoặc hư hỏng. Ngoài ra, nội thất, thảm sàn và điều hòa cũng chịu tác động, dễ ẩm mốc, ám mùi, làm giảm giá trị sử dụng lẫn giá trị bán lại.

Theo kỹ sư Kiên, việc đưa xe đi kiểm tra tổng thể là điều nên làm sau khi bị ngập sâu. Việc kiểm tra giúp xác định mức độ ngập để có hướng xử lý phù hợp.

"Nếu nước chỉ ngập dưới sàn, xe gần như không bị ảnh hưởng đến dầu động cơ hay hộp số, nhưng vẫn cần vệ sinh gầm, phanh và vệ sinh nội thất. Nếu ngập đến khoang máy, nguy cơ dầu bị nhiễm nước cao và chủ xe nên đưa phương tiện tới các gara để kiểm tra. Trường hợp phát hiện dầu đổi màu, có bọt hoặc loãng bất thường, việc thay dầu là bắt buộc. Ngoài ra còn có thể phải thay dầu hộp số và vệ sinh toàn diện hệ thống điện, điều hòa, nội thất...", anh Kiên chia sẻ.

Ngoài ra, một lưu ý quan trọng được anh Kiên nhắc tới là tuyệt đối không khởi động xe khi nước chưa rút hẳn hoặc vừa sau khi ngập bởi trong khoang động cơ vẫn có thể có nước, dễ gây ra hiện tượng thủy kích, cong tay biên và nặng hơn là phá hỏng động cơ.

Theo kinh nghiệm từ các chuyên gia, “phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn là nguyên tắc an toàn nhất. Chủ xe nên chủ động đưa xe đi kiểm tra ngay sau mỗi lần ngập, dù chỉ nghi ngờ có rủi ro. Chi phí kiểm tra và thay dầu sớm sẽ rẻ hơn rất nhiều so với sửa chữa hư hỏng nặng âm ỉ sau này.

Ngoài ra, ngay sau khi xe bị ngập, việc làm khô, vệ sinh, lau chùi là bước quan trọng để hạn chế hư hỏng lâu dài. Chủ xe cần nhanh chóng tháo thảm sàn, ghế (nếu cần) để hong khô, tránh ẩm mốc. Các khe kẽ cửa, hộc chứa đồ, khoang hành lý phải được lau kỹ vì dễ đọng nước.

Việc làm khô, vệ sinh, lau chùi toàn bộ xe là bước quan trọng để hạn chế hư hỏng lâu dài. Ảnh: Hoàng Hiệp

Với khoang máy và hệ thống dây điện, giắc nối, nên dùng khăn mềm thấm khô, tránh xịt nước áp lực cao vào chi tiết điện tử. Điều hòa cũng cần vệ sinh lọc gió, khử mùi. Càng xử lý sớm, nguy cơ han gỉ, mùi hôi và hư hỏng nội thất càng giảm.

Ngoài việc xử lý sau ngập, các chuyên gia cũng khuyến cáo chủ xe nên tránh đỗ tại những khu vực trũng thấp, chủ động gửi xe ở nơi cao ráo khi có dự báo mưa lớn, đồng thời thường xuyên bảo dưỡng hệ thống gioăng, phớt cao su để hạn chế nước xâm nhập.

Có thể thấy, để xe ở chỗ ngập nhưng không di chuyển không đồng nghĩa với việc chiếc xe an toàn tuyệt đối. Nguy cơ hư hỏng vẫn tiềm ẩn và việc kiểm tra, thay dầu, bảo dưỡng kịp thời là cần thiết để đảm bảo phương tiện vận hành ổn định, an toàn lâu dài.