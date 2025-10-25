BMW X4 và 5 Series giảm giá gần nửa tỷ đồng tại đại lý

Một số đại lý BMW chủ yếu thuộc hệ thống Thaco Auto đang áp dụng chương trình giảm giá sâu cho hai mẫu xe hạng sang gồm BMW X4 và BMW 5 Series, với mức ưu đãi cao nhất lên tới 480 triệu đồng.

Cụ thể, BMW X4 M Sport sản xuất năm 2023 được giảm giá 480 triệu đồng, từ mức niêm yết 2,999 tỷ đồng xuống còn 2,519 tỷ đồng. Tuy nhiên, chương trình chỉ áp dụng với xe mang số VIN 2023. So với thời điểm ra mắt năm 2022, khi giá bán công bố là 3,279 tỷ đồng, mẫu X4 hiện đã rẻ hơn 760 triệu đồng.

BMW X4 là dòng SUV lai coupe (SAC - Sport Activity Coupe) phát triển chung nền tảng khung gầm với X3. Xe trang bị động cơ xăng I4 2.0L cho công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 300 Nm, đi kèm hộp số tự động 8 cấp Steptronic.

Bên cạnh đó, BMW 5 Series cũng được các đại lý giảm giá mạnh nhằm giải phóng lượng xe tồn kho sản xuất từ năm 2022–2023. Cụ thể, 520i M Sport 2023 giảm 240 triệu đồng, còn 2,119 tỷ đồng so với mức niêm yết 2,359 tỷ đồng; nếu so với giá khi ra mắt năm 2022 (2,969 tỷ đồng), mẫu xe này hiện thấp hơn 850 triệu đồng.

Phiên bản 530i M Sport 2022 có mức ưu đãi cao hơn, giảm 465 triệu đồng xuống còn 2,354 tỷ đồng. So với giá bán công bố thời điểm ra mắt năm 2021 (3,289 tỷ đồng), mức chênh lệch đã lên tới 935 triệu đồng.

Cả hai phiên bản 520i và 530i M Sport đều dùng chung động cơ xăng tăng áp I4 2.0L, hộp số tự động Steptronic 8 cấp. Trong đó, bản 520i M Sport có công suất 184 mã lực, còn 530i M Sport đạt 252 mã lực.

Đợt giảm giá lần này được xem là động thái dọn kho trước khi thế hệ mới của dòng sedan hạng sang cỡ trung BMW 5 Series chính thức phân phối tại Việt Nam từ tháng 6/2025. Mẫu xe mới có ba phiên bản, gồm 520i giá 2,589 tỷ đồng, 520i Premium giá 2,739 tỷ đồng và 530i M Sport giá 3,099 tỷ đồng.