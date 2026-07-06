Honda City mới nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng sau thời gian mở bán

Phiên bản nâng cấp của Honda City đang ghi nhận tín hiệu tích cực tại thị trường Đông Nam Á khi vượt mốc 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau thời gian ngắn mở bán. Mẫu sedan hạng B được nâng cấp cả về thiết kế, trang bị và cơ cấu phiên bản, đồng thời bổ sung biến thể hybrid mới nhằm mở rộng lựa chọn cho khách hàng.

Tại thị trường Thái Lan, dòng xe này tiếp tục duy trì hai kiểu dáng thân xe là bốn cửa (sedan) và năm cửa (hatchback). Cả hai cấu hình thân xe sẽ được phân phối với bốn phiên bản trải dài từ tiêu chuẩn đến cao cấp, bao gồm: TURBO S CVT, e:HEV V, e:HEV SV và e:HEV RS.

Phiên bản nâng cấp của Honda City đang ghi nhận tín hiệu tích cực tại thị trường Đông Nam Á.

Về diện mạo, phần đầu xe của Honda City mới được tái thiết kế. Mẫu sedan hạng B sở hữu cụm đèn pha Projector Lens kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài, tạo cảm giác liền mạch với lưới tản nhiệt mới. Cản trước cũng được làm lại với các chi tiết góc cạnh hơn, giúp tổng thể xe mang phong cách hiện đại thay vì trung tính như trước đây.

Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 16 inch phối hai tông màu tương phản. Honda đồng thời chuyển sang sử dụng logo chữ H đơn sắc Monochrome mới nhằm tạo cảm giác cao cấp hơn. Ở phía sau, cụm đèn hậu được làm tối với giao diện màu khói, kết hợp cản sau mới mang hơi hướng thể thao. Dù chỉ là bản nâng cấp, những thay đổi này giúp City 2026 tạo cảm giác mới mẻ, trẻ trung hơn khi nhìn thực tế.

Khoang lái của mẫu xe hạng B được bổ sung hàng loạt trang bị hiện đại. Nổi bật tại trung tâm táp-lô là màn hình cảm ứng giải trí dạng nổi kích thước 10 inch, hỗ trợ kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto.

Gương chiếu hậu bên trong xe tích hợp tính năng chống chói tự động. Sang trọng hơn, cabin được trang bị hệ thống đèn viền nội thất (Ambient light), bệ sạc điện thoại không dây, phanh đỗ điện tử và hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Honda City mới có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là động cơ xăng I3 VTEC và Dual VTC, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất tối đa 122 mã lực và mô-men xoắn cực đại 173 Nm. Sức mạnh được truyền động qua hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Động cơ này đáp ứng tiêu chuẩn nhiên liệu E20 và có mức phát thải khí CO2 dừng lại ở mức 99g/km.

Thứ hai là hệ truyền động hybrid e:HEV với sự kết hợp của động cơ xăng I4, dung tích 1.5L cho công suất 98 mã lực và mô-men xoắn 127Nm, cùng hai mô-tơ điện cho công suất 109 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm.

Mẫu sedan hạng B sở hữu cụm đèn pha Projector Lens kết hợp dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài.

Sức mạnh được truyền qua hộp số e-CVT phối hợp cùng bộ pin Lithium-ion, giúp xe có khả năng tăng tốc ấn tượng từ 0-100 km/h chỉ trong 9,4 giây. Phiên bản hybrid sở hữu mức phát thải CO2 cực thấp, chỉ 85 g/km.

Yếu tố an toàn tiếp tục là điểm nhấn lớn khi hãng xe Nhật Bản trang bị đồng bộ gói công nghệ an toàn chủ động Honda SENSING tiên tiến. Các tính năng bảo vệ hành khách bao gồm hệ thống đèn pha thích ứng tự động, hệ thống giảm thiểu chệch làn đường kết hợp hỗ trợ giữ làn, hệ thống hỗ trợ giữ làn đường.

Tiếp theo là hệ thống cảnh báo va chạm xe và người đi bộ tích hợp phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành và hệ thống camera quan sát làn đường LaneWatch.

Xe được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda SENSING tiên tiến.

Tại Thái Lan, Honda City mới có giá bán dao động từ 569.000 - 749.000 baht tương đương từ 450 - 590 triệu đồng.