BYD tung "át chủ bài" Haohan: Tesla liệu có trở thành BlackBerry thứ hai?

Haohan có kích thước tương đương một container 6 mét và được thiết kế để cạnh tranh với các thiết bị lưu trữ quy mô lớn như Megapack của Tesla. Theo thông tin từ BYD, Haohan có mật độ năng lượng cao hơn 51% so với mức trung bình của thị trường, giúp giảm diện tích lắp đặt và số lượng cell pin cần thiết tới 76%.

BYD đang đe dọa Tesla trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng.

Theo báo cáo từ Interesting Engineering, Haohan được thiết kế để hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt, từ sa mạc đến bờ biển, đồng thời giảm tỷ lệ hỏng hóc và chi phí bảo trì lên tới 70%. Hệ thống này cũng cung cấp khả năng phản hồi nhanh chóng và hỗ trợ lưới điện ở cấp độ gigawatt thông qua công nghệ quản lý năng lượng tiên tiến của BYD.

Haohan có khả năng cung cấp hơn 10.000 chu kỳ sử dụng và giảm chi phí năng lượng trọn đời xuống dưới 0,014 USD cho mỗi kilowatt-giờ, một con số có thể thay đổi đáng kể kinh tế của các dự án quy mô lưới điện. Chi phí xây dựng một kho lưu trữ thông thường có thể giảm tới 30%, bao gồm cả chi phí vận chuyển và lắp đặt.

Sản phẩm này được phát triển dựa trên cell pin Blade đã được chứng minh của BYD, vốn được sử dụng để cung cấp năng lượng cho xe điện. Haohan không chỉ phục vụ nhu cầu điện dự phòng cho hộ gia đình và doanh nghiệp mà còn hỗ trợ lưới điện.

Pin Haohan của BYD khiến Tesla loay hoay giữ ngôi vương.

Electrek đã nhận định Haohan là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm của Tesla trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng. Một số ý kiến cho rằng Tesla có thể đang chậm đổi mới, trong khi BYD và các công ty Trung Quốc khác đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường.

Một độc giả đã so sánh tình hình hiện tại với sự phát triển của thị trường điện thoại di động, nhấn mạnh rằng Trung Quốc hiện đang kiểm soát sản xuất pin và có thể cung cấp sản phẩm với giá thấp hơn. Điều này gợi nhớ đến cách mà BlackBerry đã thất bại trên thị trường smartphone và gần như biến mất khỏi thị trường. Nếu Tesla không có phản ứng phù hợp, điều tương tự BlackBerry có thể xảy ra đối với công ty của tỷ phú Elon Musk.

Sự cạnh tranh trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng đang ngày càng trở nên khốc liệt, và BYD với Haohan có thể là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đua này.