Nên chọn MPV nào trong tầm giá dưới 2,5 tỷ đồng?

Phân khúc MPV cao cấp tại Việt Nam đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi loạt mẫu xe mới liên tục xuất hiện, kéo theo nhu cầu lựa chọn của người dùng ngày càng đa dạng. Trong tầm giá dưới 2,5 tỷ đồng, bốn cái tên được nhắc đến nhiều nhất gồm BYD M9, Volkswagen Viloran, GAC M8 và Mercedes-Benz V-Class.

Tuy nhiên, không phải mẫu xe nào trong danh sách cũng thực sự phù hợp với mức giá này. Dưới đây là toàn cảnh về bốn mẫu MPV đang được quan tâm, giúp người mua có cái nhìn rõ ràng hơn trước khi quyết định xuống tiền.

BYD M9 xe MPV công nghệ cao, thiên về trải nghiệm và tiết kiệm

M9 phù hợp với khách hàng yêu công nghệ, di chuyển nhiều trong đô thị và chú trọng tiết kiệm nhiên liệu.

Thiết kế ngoại thất của BYD M9 được lấy cảm hứng từ hình tượng loài rồng – biểu trưng cho uy quyền, sự bảo vệ và sức sống bền bỉ. Lưới tản nhiệt mô phỏng lớp giáp cổ xưa, tượng trưng cho sự vững chãi và an toàn, đồng thời mang đến vẻ ngoài uy lực.

Cụm đèn trước dạng LED chi tiết chiếu sáng, mà còn là điểm nhấn tạo nên thần thái cuốn hút, sắc sảo, khẳng định vị thế khác biệt của một chiếc MPV đầu bảng. BYD M9 hoàn toàn mới sở hữu kích thước tổng thể 5.145 x 1.970 x 1.805 mm (dài x rộng x cao), chiều dài cơ sở 3.045 mm. Các thông số ấn tượng này mang đến không gian rộng rãi ở tất cả hàng ghế lẫn khoang hành lý phía sau.

BYD M9 được lấy cảm hứng từ hình tượng loài rồng.

Thân xe BYD M9 được thiết kế đường gân nổi dứt khoát, chạy dọc như hình ảnh rồng uốn lượn trên sóng nước, tạo cảm giác chuyển động liên tục ngay cả khi xe đang đứng yên. Cửa trượt điện với công nghệ mở cửa cảm ứng ánh sáng được thiết kế tinh tế, liền mạch với thân xe, vừa mang tính tiện dụng cao, vừa duy trì vẻ thanh thoát trong tổng thể ngoại hình.

Không gian nội thất của M9 gây ấn tượng với phong cách hiện đại, ghế thương gia chỉnh điện, massage, bệ đỡ chân và nhiều tiện nghi cao cấp. Hệ thống an toàn và hỗ trợ lái cũng nằm trong nhóm mạnh nhất phân khúc.

Đặc biệt, hàng ghế giữa được ví như “ghế thương gia hạng nhất trên không”, với ghế ngồi khả năng điều chỉnh điện 4 hướng tích hợp nhớ vị trí, điều chỉnh bệ đỡ chân, hệ thống đệm linh hoạt cùng tính năng massage 10 điểm, bàn gấp tiện dụng giúp hành khách tận hưởng sự êm ái vượt trội. Ngoài ra, khu vực này còn được trang bị sẵn tủ lạnh, mang đến trải nghiệm tiện dụng hơn bao giờ hết.

BYD M9 nhanh chóng tạo chú ý nhờ nền tảng PHEV cùng danh sách trang bị dày đặc. Xe sử dụng động cơ hybrid plug-in, có khả năng chạy thuần điện từ 95 đến hơn 160 km tùy phiên bản — một lợi thế lớn với người dùng đô thị.

Không gian nội thất của M9 gây ấn tượng với phong cách hiện đại, ghế thương gia chỉnh điện.

Dù vậy, điểm trừ của M9 nằm ở thương hiệu còn mới tại Việt Nam, khả năng giữ giá chưa được kiểm định, và chiều dài cơ sở nhỏ hơn một số đối thủ. Với người chuộng sự “chắc chắn” về thương hiệu và giá trị lâu dài, M9 vẫn cần thời gian để tạo dựng niềm tin.

M9 phù hợp với khách hàng yêu công nghệ, di chuyển nhiều trong đô thị và chú trọng tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, M9 được phân phối hai phiên bản Advanced và Premium, giá niêm yết từ 1,999 - 2,388 tỷ đồng. Với mức giá này, M9 cạnh tranh với nhóm MPV cùng kích cỡ như KIA Carnival (giá 1,299 - 1,849 tỷ đồng), Peugeot Traveller (giá 1,499 - 2,089 tỷ đồng), Volkswagen Viloran (giá 2,088 - 2,288 tỷ đồng) và "đồng hương" GAC M8 (giá 1,699 - 2,199 tỷ đồng).

Volkswagen Viloran: Sự chững chạc của một MPV mang chất châu Âu

Volkswagen Viloran đã là mẫu xe được ưa chuộng trong phân khúc MPV hạng sang tầm trung.

Volkswagen Viloran được xem là đối thủ mạnh trong phân khúc MPV hạng sang tầm trung. Xe sở hữu kích thước thuộc nhóm lớn nhất phân khúc, trục cơ sở tới 3.180 mm, mang lại không gian hàng ghế sau rộng rãi đặc trưng.

Đầu xe Volkswagen Viloran nổi bật với cụm lưới tản nhiệt mạ chrome và được trang trí bằng các nan ngang trải rộng khắp đầu xe. Ngoài ra phía trước trang bị đèn pha LED IQ Light thông minh, tích hợp công nghệ mở rộng góc chiếu theo vô lăng, hỗ trợ thời tiết xấu cũng như đèn Coming & Leaving Home. Đèn pha phiên bản Luxury có thêm tính năng chiếu xa thích ứng.

Thân xe Volkswagen Viloran đậm chất Minivan cỡ lớn với kiểu cửa lùa chỉnh điện, giúp hành khách thuận tiện ra vào các hàng ghế. Trụ A được vuốt ngang về sau và chiều cao thấp mang lại sự cân đối cho thân xe. Ngoài ra, bộ mâm xe có kích thước 20 inch kích thước lớn kết hợp với viền cửa sổ mạ chrome mang lại vẻ sang trọng và cao cấp.

Thân xe Volkswagen Viloran đậm chất Minivan cỡ lớn với kiểu cửa lùa chỉnh điện.

Không gian Volkswagen Viloran cực kỳ rộng rãi với bố cục ghế ngồi theo kiểu 2+2+3. Ghế ngồi được bọc da cao cấp với hàng ghế trước chỉnh điện 8 hướng tích hợp bộ nhớ 3 vị trí. Bảng điều khiển giữa hàng ghế trước khá gọn gàng khi Viloran 2024 trang bị cần số điện tử, cùng với phanh tay điện tử tích hợp tính năng giữ phanh tự động.

Hàng ghế thứ hai kiểu thương gia với hai ghế ngồi độc lập, trang bị đầy đủ tiện ích sưởi ấm, làm mát, massage. Ngoài ra, hàng ghế thứ hai còn bố trí bệ đỡ chân chỉnh điện có thể mở góc lên đến 90 độ, kết hợp tựa lưng ngả góc tối đa 70 độ, dễ dàng trở thành chiếc giường mini để thư giãn trên các hành trình dài. Trang bị trên Volkswagen Viloran còn bao gồm cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, Điều hòa tự động 3 vùng độc lập tích hợp lọc khí Air Care, cốp chỉnh điện, đèn viền trang trí nội thất. kính cách nhiệt cách âm dày 4,96 mm…

Viloran sử dụng động cơ xăng, dung tích 2.0L TSI kết hợp hộp số DSG 7 cấp – một cấu hình quen thuộc, bền bỉ và được đánh giá cao của Volkswagen. Trải nghiệm vận hành ổn định, đầm chắc theo phong cách xe Đức là ưu điểm nổi bật.

Volkswagen Viloran được trang bị các tính năng an toàn chủ động.

Tuy nhiên, Viloran không có tùy chọn hybrid hay những công nghệ quá “phô trương” như đối thủ đến từ Trung Quốc. Xe thiên về sự ổn định, thực dụng và cảm giác lái hơn là “show” tính năng. Viloran phù hợp với những khách hàng ưu tiên thương hiệu châu Âu, muốn một chiếc MPV rộng rãi, bền bỉ và có giá trị sử dụng lâu dài.

Volkswagen Viloran được trang bị các tính năng an toàn chủ động như dự đoán. Bao gồm: Cảnh báo tiền va chạm FCW và hỗ trợ phanh khẩn cấp AEB / Kiểm soát hành trình thích ứng ACC / Hỗ trợ chuyển làn đường. Ngoài ra, xe vẫn đầy đủ các công nghệ an toàn hiện đại như: Cân bằng điện tử ESC, Chống trượt khi tăng tốc ASR, Khóa vi sai điện tử EDS, Cảm biến áp suất lốp TPMS, Hệ thống kiểm soát cự ly đỗ xe PDC…

Tại Việt Nam, Volkswagen Viloran có 5 màu ngoại thất bao gồm Vàng, Đỏ, Bạc, Trắng và Đen, trong khi có 2 màu nội thất là Nâu và Be. Hiện mức giá bán của dòng xe Viloran tại Việt Nam từ 2,088 – 2,288 tỷ đồng và được nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.

GAC M8: Lựa chọn thực dụng, giàu tiện nghi ở mức giá cạnh tranh

GAC M8 là mẫu MPV có tầm giá dễ chịu nhất trong nhóm và dao động từ1,699 – 2,199 tỷ đồng.

GAC M8 là mẫu MPV có tầm giá dễ chịu nhất trong nhóm, dao động 1,699 – 2,199 tỷ đồng. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, nhiều trang bị cao cấp như ghế VIP, hai màn hình lớn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, công nghệ đỗ xe tự động và động cơ xăng 2.0 tăng áp mạnh mẽ.

Điểm mạnh của M8 là giá trị trên số tiền bỏ ra: tiện nghi nhiều, nội thất rộng, động cơ khỏe, phù hợp dùng gia đình hoặc chở khách cao cấp. Nhược điểm chính nằm ở thương hiệu chưa thật sự phổ biến và giá trị bán lại khó đoán. Tuy nhiên, với những người ưu tiên công năng và tiện nghi hơn là logo, M8 là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Thiết kế nội thất của GAC All-New M8 toát lên sự tinh tế.

Thiết kế nội thất của GAC All-New M8 toát lên sự tinh tế, được thiết kế riêng để mang đến sự thoải mái và sang trọng. Không gian nội thất được trang bị các chất liệu sang trọng, bao gồm da cao cấp với bề mặt mềm mại, tạo ra một bầu không khí trang nhã.

Công nghệ tiên tiến và thiết kế công thái học của xe đảm bảo trải nghiệm thân thiện với khách hàng, ngoài ra không gian rộng rãi và cấu hình chỗ ngồi linh hoạt mang lại sự linh hoạt cho cả mục đích sử dụng của gia đình và doanh nghiệp.

GAC M8 phù hợp với khách hàng muốn một chiếc MPV rộng – tiện nghi – chi phí hợp lý, mà không quá đặt nặng yếu tố thương hiệu.

Mercedes-Benz V-Class: Sang trọng nhưng vượt ngân sách

Mercedes-Benz V-Class hầu như không nằm trong tầm dưới 2,5 tỷ nếu mua mới.

Dù là biểu tượng MPV sang trọng, V-Class hầu như không nằm trong tầm dưới 2,5 tỷ nếu mua mới. Các phiên bản bán chính hãng thường có giá lăn bánh vượt mốc này đáng kể. V-Class vẫn là lựa chọn tối ưu cho doanh nhân hoặc gia đình muốn một chiếc xe đẳng cấp, nội thất thực sự cao cấp và thương hiệu mạnh.

Tuy nhiên, với hạn mức 2,5 tỷ, mẫu xe này gần như không khả thi trừ khi mua xe cũ.

Vậy đâu là chiếc MPV nào đáng chọn nhất dưới 2,5 tỷ?

Trong tầm giá này, ba cái tên đáng cân nhắc thực sự là BYD M9, Volkswagen Viloran và GAC M8. Mỗi mẫu xe phù hợp với một kiểu khách hàng khác nhau: BYD M9: dành cho người thích công nghệ, muốn tiết kiệm nhiên liệu và trải nghiệm hiện đại.

Volkswagen Viloran: lựa chọn cho những ai đề cao thương hiệu, sự ổn định và không gian rộng theo phong cách xe Đức. GAC M8: phù hợp với người cần tiện nghi cao cấp nhưng muốn giữ chi phí ở mức hợp lý. Nếu sử dụng thực tế tại Việt Nam, Viloran và M9 là hai lựa chọn nổi bật nhất, tùy vào việc người mua ưu tiên thương hiệu hay công nghệ.