Xe Trung Quốc BYD tham gia vào phân khúc xe Kei-car tại Nhật Bản

Hãng xe Trung Quốc BYD vừa ra mắt Racco, mẫu xe điện kei-car đầu tiên của hãng dành riêng cho Nhật Bản, tại triển lãm Japan Mobility Show 2025. Dự kiến, xe sẽ chính thức mở bán vào mùa hè năm 2026. Tên gọi “Racco” bắt nguồn từ tiếng Nhật của “sea otter” (rái cá biển) - loài động vật được yêu thích nhờ vẻ dễ thương và linh hoạt, cũng là hình ảnh mà BYD muốn truyền tải qua mẫu xe cỡ nhỏ này.

Tuân thủ quy định của dòng kei-car tại Nhật, BYD Racco có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 3.395 x 1.475 x 1.800 mm cao, với khoang nội thất đủ chỗ cho 4 người. Thiết kế thân xe vuông vức giúp tận dụng tối đa không gian bên trong. Phía trước nổi bật với lưới tản nhiệt kín, đèn ban ngày dạng chữ C bao quanh cụm pha chính và hốc cản dưới màu đen mang dáng vẻ khá thú vị.

Tương tự Honda N-Box mới, Racco sử dụng cột chữ A kép, giúp mở rộng góc nhìn cho người lái. Hai bên thân có cửa trượt phía sau, tay nắm cửa ẩn, cổng sạc đặt ở hốc bánh trước bên phải và trụ C sơn đen tạo cảm giác “mái nổi”.

Phần đuôi xe gây chú ý với cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều ngang, sắp xếp dọc hai bên, cùng cửa cốp mở lên trên. Racco sử dụng hệ dẫn động cầu trước và pin LFP (lithium iron phosphate). BYD cho biết xe sẽ có hai phiên bản pin, tương ứng với bản tiêu chuẩn và bản “long range”.

Theo các báo cáo ban đầu, bản cao cấp sẽ dùng pin 20 kWh, cho phạm vi di chuyển khoảng 180 km theo tiêu chuẩn WLTC. Xe cũng hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tới 100 kW, giúp rút ngắn thời gian sạc đáng kể.

Sự xuất hiện của BYD Racco cho thấy hãng xe Trung Quốc đang nỗ lực bản địa hóa sản phẩm, thích nghi với thị hiếu của người tiêu dùng Nhật Bản - một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Nhật Bản là nơi khai sinh ra khái niệm kei-car, việc BYD ra mắt và mở bán một mẫu kei-car tại đây có thể xem là hành động "chở củi về rừng".

Với mức giá dự kiến từ 2,6 triệu yên (tương đương khoảng 17.000 USD), BYD Racco được xem là bước đi chiến lược nhằm thâm nhập phân khúc xe kei-car - dòng xe được người Nhật đặc biệt ưa chuộng nhờ tính thực dụng và tiết kiệm. Mẫu xe mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ nội địa như Honda N-One e:, Mitsubishi eK X EV và Nissan Sakura.