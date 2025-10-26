Hai thương hiệu Trung Quốc hợp tác có thể làm thay đổi ngành xe điện

Sự hợp tác này hứa hẹn sẽ tạo ra một “hệ sinh thái thông minh” liền mạch giúp xe hơi và điện thoại hoạt động như một. Cụ thể, BYD sẽ kết nối chuyên môn của Honor về các giải pháp kết nối ô tô với hệ thống thông minh DiLink thế hệ mới của mình. Điều này có nghĩa những xe điện phổ biến của BYD sẽ trở nên cá nhân hóa hơn, mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

Hai công ty đang tập hợp đội ngũ kỹ sư để nghiên cứu và phát triển công nghệ mới, tập trung vào việc tích hợp AI nhằm mang đến trải nghiệm thông minh và tự nhiên hơn cho người dùng. Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất sẽ là sự ra đời của chìa khóa xe Bluetooth có độ chính xác cao, biến bất kỳ smartphone Honor nào thành chìa khóa kỹ thuật số. Người dùng sẽ có thể khóa, mở khóa và khởi động xe mà không cần phải lấy điện thoại ra khỏi túi hoặc ví.

Ngoài ra, sự hợp tác này còn hướng đến việc cải thiện tính liên tục của ứng dụng. Ví dụ, khi người dùng tra cứu chỉ đường trên điện thoại trong khi đi bộ đến xe, lộ trình sẽ tự động xuất hiện trên màn hình chính của xe ngay khi họ ngồi vào ghế lái. Các tính năng khác như phản chiếu màn hình và chế độ riêng tư cũng được kỳ vọng sẽ mang lại sự tiện lợi và bảo mật cho người dùng.

Sự hợp tác giữa BYD và Honor không chỉ phản ánh một sự thay đổi lớn trong cách các nhà sản xuất ô tô nhìn nhận sản phẩm của họ mà còn đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hội tụ giữa thiết bị điện tử tiêu dùng và xe thông minh. Khi mà thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh, BYD đang đầu tư mạnh mẽ vào trải nghiệm người dùng trên xe, khẳng định rằng tương lai của việc lái xe sẽ phụ thuộc nhiều vào phần mềm và kết nối, bên cạnh pin và động cơ.