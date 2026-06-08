Cảnh báo: Nguy hiểm từ trào lưu "lắc bình xăng E10"

Từ ngày 1/6, xăng RON 95 được điều chỉnh phân phối và xăng sinh học E10 được đưa vào sử dụng rộng rãi. Đây là loại nhiên liệu gồm 10% ethanol (cồn sinh học) và 90% xăng khoáng truyền thống.

Xăng sinh học không phải là khái niệm mới trên thế giới. Nhiều quốc gia đã sử dụng loại nhiên liệu này trong thời gian dài. Theo các báo cáo của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng xăng sinh học toàn cầu tiếp tục tăng qua các năm, đạt khoảng 31,3 tỷ gallon vào năm 2024.

Khả năng tương thích của phương tiện với xăng E10

Từ lâu, các hãng sản xuất xe máy cũng đã tối ưu động cơ nhằm đáp ứng việc sử dụng nhiên liệu sinh học. Theo các công bố gần đây, phần lớn các mẫu xe máy tại Việt Nam đều tương thích với xăng E10, và loại nhiên liệu này cũng đã được đưa vào hướng dẫn sử dụng của xe như một nguồn nhiên liệu phù hợp, trừ một số các dòng xe quá cũ.

Tại một số quốc gia, các chương trình phát triển nhiên liệu sinh học còn tiến xa hơn. Ví dụ, Ấn Độ đã triển khai các dòng xe “flex-fuel” (xe linh hoạt nhiên liệu), có khả năng vận hành với nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao như E85, gồm 85% ethanol và 15% xăng khoáng.

Hiểu đúng về “tách nước” trong xăng E10

Một số người dùng bày tỏ lo ngại về hiện tượng “tách nước” khi sử dụng xăng sinh học, do ethanol có khả năng hút ẩm từ không khí. Trong những điều kiện nhất định, nếu lượng nước hấp thụ vượt quá ngưỡng cho phép, nhiên liệu có thể bị phân tách thành hai lớp: lớp xăng nằm phía trên và lớp hỗn hợp gồm nước, ethanol cùng hydrocacbon ở phía dưới, do sự chênh lệch về khối lượng riêng.

Hiện tượng này có thể ảnh hưởng đến động cơ, gây khó khởi động hoặc làm gián đoạn quá trình đốt nhiên liệu. Tuy nhiên, theo các nghiên cứu thực nghiệm, tình trạng này rất hiếm xảy ra trong điều kiện sử dụng thực tế.

Theo nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Quốc gia về Năng lượng Tái tạo Hoa Kỳ (NREL), hiện tượng tách pha của xăng E10 chỉ xảy ra khi lượng nước hòa tan trong nhiên liệu vượt ngưỡng khoảng 0,3% thể tích ở -12,2°C, và có thể tăng lên khoảng 0,5% thể tích ở 15,5°C. Điều này cho thấy khi nhiệt độ môi trường cao hơn, nguy cơ tách pha giảm đáng kể.

Do đó, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới như Việt Nam, nguy cơ này được đánh giá là thấp.

Cũng theo nghiên cứu của NREL, trong cùng một thời gian, xăng khoáng sinh học bị thoái hóa nhanh hơn xăng E10. Tức là trước khi xăng E10 xảy ra tình trạng tách nước, xăng khoáng cũng bị biến chất và không sử dụng được bình thường. Nguyên nhân là do hiện tượng bay hơi của các chất trong xăng gây thay đổi tính chất của xăng như chỉ số octan, hàm lượng các chất...Do đó, người sử dụng có thể an tâm khi sử dụng.

Không nên làm theo các “mẹo” lan truyền trên mạng xã hội

Song song với trào lưu “lắc bình xăng”, trên mạng xã hội còn xuất hiện các video hướng dẫn như tách chiết xăng, hoặc sử dụng thiết bị gia dụng như máy đánh bọt cà phê để khuấy trộn nhiên liệu trong bình chứa.

Đây là những hành vi không có cơ sở kỹ thuật, tiềm ẩn nguy cơ gây hư hỏng hệ thống nhiên liệu. Việc can thiệp vào thành phần xăng bằng phương pháp thủ công có thể làm thay đổi tính chất nhiên liệu, ảnh hưởng trực tiếp đến động cơ. Đáng lo ngại hơn, việc sử dụng thiết bị không chuyên dụng trong môi trường chứa nhiên liệu dễ bay hơi có thể tạo ma sát, phát sinh tia lửa điện và dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Do đó, người dân không nên thực hiện theo các trào lưu trên mạng khi chưa được kiểm chứng, nhằm tránh rủi ro với phương tiện và an toàn cá nhân.

Người đi xe máy có thể yên tâm sử dụng xăng E10 trong điều kiện vận hành bình thường mà không cần bất kỳ thao tác “lắc” hay xử lý thêm nào trước khi sử dụng.

Đối với các phương tiện đời cũ chưa tương thích, người dùng có thể lựa chọn xăng E5 RON 92, loại nhiên liệu hiện vẫn được phân phối và dự kiến duy trì đến năm 2030.