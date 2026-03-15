BYD tung “át chủ bài” Denza Z9GT: giá giảm mạnh, sạc siêu nhanh 5 phút

Nếu thông tin từ BYD là chính xác, Tesla Model Y sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm hơn, vốn có mức giá cạnh tranh hơn.

Z9GT hiện có giá khởi điểm 269.800 nhân dân tệ (tương đương 1,026 tỷ đồng), giảm 23,96% so với phiên bản tiền nhiệm. Với mức giá này, Z9GT cung cấp phạm vi hoạt động CLTC (tiêu chuẩn đo lường phạm vi hoạt động của xe điện tại Trung Quốc) lên đến 1.036 km, thiết lập kỷ lục mới cho các mẫu xe thuần điện, tăng 64% so với phạm vi hoạt động 630 km của phiên bản trước.

Để so sánh, phiên bản Tesla Model Y Premium dẫn động cầu sau có giá 44.990 USD (1,18 tỷ đồng) và phạm vi hoạt động khoảng 575 km, cho thấy Z9GT mới cung cấp phạm vi gần gấp đôi nhưng chi phí thấp hơn.

Thời gian sạc pin của Z9GT cũng là một điểm nổi bật. Với công nghệ pin dạng lưỡi dao thế hệ thứ hai và khả năng sạc siêu nhanh, chiếc xe có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút, và từ 10% lên 97% chỉ mất 9 phút. Đây là một lợi thế lớn so với các đối thủ trong phân khúc xe điện.

Mẫu xe PHEV (xe điện lai sạc điện) của Z9GT được trang bị bộ pin 63,8 kWh, mang lại phạm vi hoạt động thuần điện lên đến 401 km. Khi kết hợp với bình xăng, phạm vi hoạt động tổng cộng có thể đạt tới 1.301 km, vượt trội hơn so với các đối thủ.

Z9GT cũng được trang bị nền tảng điều khiển xe thông minh e3, hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến God's Eye 5.0 và hệ thống điều khiển thân xe thông minh DiSus-A giúp nâng cao trải nghiệm lái xe và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Về giá cả và tình trạng sẵn có, Denza cung cấp Z9GT với 5 phiên bản khác nhau. Các mẫu xe BEV (thuần điện) có giá lần lượt là 269.800 nhân dân tệ (1,026 tỷ đồng), 299.800 nhân dân tệ (1,14 tỷ đồng) và 369.800 nhân dân tệ (1,4 tỷ đồng). Hai phiên bản PHEV có giá khởi điểm lần lượt là 309.800 nhân dân tệ (1,18 tỷ đồng) và 339.800 nhân dân tệ (1,29 tỷ đồng).

Dự kiến, việc giao xe tại Trung Quốc sẽ bắt đầu được BYD thực hiện vào cuối tháng 3, với các mẫu xe trưng bày đã được đưa đến các showroom.