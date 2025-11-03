Bộ đôi xe Đức X4 và 5 Series giảm giá mạnh tại Việt nam

Một số ít đại lý BMW đang áp dụng chương trình giảm giá sâu cho hai mẫu xe BMW X4 và BMW 5 Series đời cũ, với mức ưu đãi cao nhất lên tới 480 triệu đồng. Đây được xem là động thái xả hàng tồn kho trước khi sang năm mới.

BMW X4 M Sport đời 2023 hiện đang được giảm giá mạnh, từ mức niêm yết 2,999 tỷ đồng xuống còn 2,519 tỷ đồng, ưu đãi lên tới 480 triệu đồng. So với giá khi ra mắt năm 2022 là 3,279 tỷ đồng, mẫu SAC này hiện đã rẻ hơn tới 760 triệu đồng.

Với mức chênh lệch này, người mua hoàn toàn có thể cân nhắc thêm một mẫu xe hạng A để phục vụ đi phố. Tại thị trường Việt Nam, BMW X4 hiện được trang bị động cơ xăng I4, dung tích 2.0L cho công suất 184 mã lực, kết hợp hộp số tự động 8 cấp, mang lại trải nghiệm lái thể thao và linh hoạt.

Bên cạnh mẫu BMW X4, dòng sedan 520i M Sport 2023 hiện cũng đang được ưu đãi mạnh, với giá bán chỉ còn 2,119 tỷ đồng, giảm 240 triệu so với niêm yết và thấp hơn tới 850 triệu đồng so với mức giá 2,969 tỷ khi ra mắt.

Phiên bản cao cấp hơn là BMW 530i M Sport 2022 cũng ghi nhận mức giảm 465 triệu đồng, hiện còn 2,354 tỷ, tức thấp hơn tới 935 triệu đồng so với giá gốc 3,289 tỷ đồng vào năm 2021. Cả hai mẫu xe đều sử dụng động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp, nhưng bản 530i vượt trội hơn với công suất 252 mã lực, mang lại trải nghiệm vận hành mạnh mẽ hơn.

BMW 5 Series đang được giảm giá mạnh do thế hệ mới đã ra mắt vào tháng 6 với ba phiên bản dao động từ 2,589 đến 3,099 tỷ đồng. Sự xuất hiện của thế hệ mới khiến các phiên bản đời cũ đồng loạt giảm sâu để dọn kho, tuy nhiên mức ưu đãi này do các đại lý tự triển khai nên sẽ có sự khác biệt tùy từng nơi và không áp dụng đồng đều trên toàn hệ thống.