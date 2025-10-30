BMW iX3 giảm "sốc" hơn 1 tỷ đồng tại đại lý

Theo tư vấn bán hàng đại lý, BMW iX3 sản xuất năm 2023 hiện được chào bán với giá chỉ 2,495 tỷ đồng, thấp hơn 1,044 tỷ đồng so với mức niêm yết 3,539 tỷ đồng. Ngoài ưu đãi tiền mặt, khách hàng còn được tặng bộ sạc tại nhà miễn phí.

Với mức giá mới, BMW iX3 hiện có giá ngang bằng Ford Mustang Mach-E (2,499 tỷ đồng), Mercedes-Benz EQB (2,309 tỷ đồng) hay thậm chí là Mercedes-Benz GLC 200 (2,299 tỷ đồng) và BMW X3 (2,299 tỷ đồng), những mẫu CUV chạy xăng hoặc điện cùng tầm.

BMW iX3 ra mắt Việt Nam từ tháng 7/2023, phát triển trên nền tảng của bản chạy xăng X3. Thiết kế tổng thể giữ nguyên kiểu dáng đặc trưng của dòng X, nhưng điểm khác biệt nằm ở lưới tản nhiệt kín, các chi tiết viền xanh ở logo, hốc đèn và cản sau – dấu hiệu nhận diện của xe điện. Xe trang bị đèn pha laser, mâm 20 inch M Sport, cùng cổng sạc điện thay cho nắp bình xăng truyền thống.

Khoang nội thất của iX3 giữ phong cách quen thuộc hướng về người lái, với cụm đôi màn hình 12,3 inch, hệ điều hành BMW 7.0, âm thanh Harman Kardon 16 loa, điều hòa 3 vùng tự động và ghế trước có sưởi. So với bản X3 xăng, iX3 cao cấp hơn nhờ cửa sổ trời toàn cảnh và khả năng cách âm, cách nhiệt tốt.

Về vận hành, xe dùng động cơ điện đặt cầu sau, cho công suất 286 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 6,8 giây, tốc độ tối đa giới hạn ở 180 km/h. Bộ pin dung lượng 80 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 460 km mỗi lần sạc đầy, tiêu thụ khoảng 19,5 kWh/100 km. Sử dụng sạc nhanh DC 150 kW, xe có thể nạp đủ năng lượng để đi 100 km chỉ trong 10 phút, hoặc sạc đầy tại nhà trong khoảng 7,5 tiếng với bộ wallbox 11 kW.