BMW Z4 thế hệ mới lộ diện với thiết kế gây tranh cãi

Chiếc roadster thể thao BMW Z4 thế hệ mới sẽ mang thiết kế Neue Klasse và được cộng đồng yêu mê đón nhận. Cụ thể, chiếc roadster thể thao độc đáo BMW Z4 sẽ mở đầu cho các thế hệ Z1, Z3 và Z8. Hiện tại, Z4 đã trải qua 3 thế hệ (tính từ năm 2002 đến nay).

Sau khi BMW giới thiệu iX3 hoàn toàn mới, BMW chính thức công bố ngôn ngữ thiết kế đột phá Neue Klasse và nhà thiết kế Luca Serafini đã áp dụng lên BMW Z4 thế hệ mới. Phần đầu BMW Z4 sở hữu cụm đèn pha LED cách điệu, chỉ còn hai dải LED độc lập thay vì cụm mắt kép thường thấy. Kết nối lưới tản nhiệt cỡ nhỏ với dải đen đặc trưng của thiết kế Neue Klasse.

Cản trước thiết kế cứng cáp hơn, trong khi nắp capo kéo dài và vuốt đều theo chiều dọc. Thân xe cũng được thiết kế tối giản với 1 đường gân nổi và tay nắm cửa ẩn. Sau 2 năm ngừng sản xuất, BMW Z4 (thế hệ thứ 3) trở lại vào năm 2018, đây cũng là mẫu xe hợp tác giữa Toyota và BMW. Nhiều người gọi vui Z4 là Toyota GR Supra phiên bản mui trần khi hai mẫu xe này có nhiều chia sẻ từ công nghệ cho đến thiết kế.

Tuy nhiên, doanh số của BMW thời gian gần đây ngày càng sụt giảm, các mẫu xe mui trần của BMW, trong đó có Z4 đang bị các mẫu xe thuần điện và crossover thay thế. Phía BMW chưa xác nhận thời gian ra mắt Z4 thế hệ mới, nhưng chắc rằng đối với những ai yêu mến Z4 vẫn trông chờ thế hệ mới mang phong cách thiết kế Neue Klasse đương đại.