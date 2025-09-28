BMW X3 2025 lột xác toàn diện, quyết tâm dẫn đầu phân khúc

Không chỉ đơn thuần là một bản nâng cấp, BMW X3 2025 thể hiện rõ tham vọng của công ty trong việc định hình tương lai của dòng SUV hạng sang. Phiên bản 30 xDrive nổi bật với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất mạnh mẽ, công nghệ tiên tiến và thiết kế ấn tượng, tạo nên một sản phẩm đầy sức hút trong mắt người tiêu dùng.

Thiết kế ngoại thất của xe.

Dưới nắp ca-pô, BMW X3 30 xDrive được trang bị động cơ TwinPower Turbo 2.0 lít kết hợp với hệ thống hybrid nhẹ 48V cho công suất lên tới 258 mã lực. Những thông số này không chỉ ấn tượng trên lý thuyết mà còn thể hiện rõ rệt trên đường, mang đến khả năng tăng tốc mạnh mẽ và mượt mà nhờ vào hỗ trợ hybrid, cùng với khung gầm được tinh chỉnh cho cảm giác lái chắc chắn và thú vị. Hệ dẫn động 4 bánh xDrive thông minh không chỉ giúp người lái an toàn trong điều kiện thời tiết xấu mà còn tạo sự tự tin khi vào cua.

Hộp số tự động Steptronic 8 cấp của X3 2025 chuyển số một cách mượt mà, đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của người lái. Với khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 6,1 giây, BMW X3 thế hệ mới không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một trải nghiệm lái xe đầy phấn khích.

Về thiết kế, X3 mới nổi bật với kích thước lớn hơn và vẻ ngoài uy nghiêm. Lưới tản nhiệt hình quả thận đặc trưng được thiết kế lại mang đến cảm giác mới mẻ nhưng vẫn giữ được bản sắc BMW. Bên trong, cabin sang trọng hiện đại với màn hình cong và các nút điều khiển trực quan tạo cảm giác thoải mái cho người lái. Nội thất được hoàn thiện bằng vật liệu cao cấp mang lại không gian dễ chịu cho cả những chuyến di chuyển dài hay ngắn.

Phần cabin trong nội thất của xe.

X3 2025 cũng được Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Mỹ công nhận là một trong những mẫu xe an toàn hàng đầu, chứng minh rằng phong cách và hiệu suất không phải đánh đổi với sự bảo vệ. Tại Hàn Quốc, người tiêu dùng đang háo hức chờ đợi ngày ra mắt chính thức và giá cả của mẫu SUV này. Dù BMW thường định giá cao cho các sản phẩm của mình, nhưng với X3 mới, người mua có thể sẽ không bận tâm. Đây không chỉ là một chiếc SUV khác mà là một tuyên bố mạnh mẽ từ BMW trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt, nơi mà X3 đang tự tin khẳng định vị thế của mình.