Bộ đôi AION Y Plus và ES ra mắt thị trường VIệt, giá bán từ 788 triệu đồng

AION thành lập vào tháng 7/2017, hãng ô tô điện trực thuộc tập đoàn ô tô GAC Motors và hiện là thương hiệu ô tô thuần điện lớn thứ 3 trên thế giới, sau 2 hãng xe điện BYD và Tesla. Đặc biệt, AION là hãng xe điện khởi nghiệp giá trị lớn nhất của Trung Quốc, thành công gọi vốn 2,5 tỷ USD tại Mỹ vào năm 2022.

AION là viết tắt của AI On the Road, đại diện cho Trí tuệ, Cảm xúc và Niềm tin. Sứ mệnh cốt lõi của AION là tạo ra “Người bạn đồng hành thông minh hơn” cho khách hàng, sử dụng AI để nâng cao trải nghiệm lái xe. DNA của thương hiệu được xác định bằng sự Công nghệ, Vui tươi, Hợp thời trang và Chất lượng cao.

Vào năm 2023, AION đã đạt tổng doanh số 480.000 xe, tăng trưởng 77% so với cùng kỳ năm trước và lập kỷ lục thế giới mới khi vượt qua 1,000,000 đơn vị sản xuất và bán hàng tích lũy nhanh nhất với chỉ trong hơn 4 năm. Hiện tại, AION vinh dự nằm trong top 3 thương hiệu ô tô điện toàn cầu hàng đầu và lớn thứ hai tại Trung Quốc.

AION gia nhập thị trường Việt Nam với tầm nhìn táo bạo: cách mạng hóa giao thông vận tải bằng các phương tiện sử dụng năng lượng mới đẳng cấp thế giới. Tại Việt Nam, AION được phân phối bởi Harmony Việt Nam – trực thuộc tập đoàn Harmony Auto đơn vị phân phối các thương hiệu xe sang và siêu sang tại châu Á; đồng thời cũng là đơn vị phân phối ô tô điện hàng đầu trên toàn thế giới.

Với việc ra mắt tại Việt Nam, AION cam kết mang đến những sản phẩm ô tô điện chất lượng cao cùng dịch vụ sau bán hàng chính hãng chuyên nghiệp để người dùng Việt có thêm sự lựa chọn về các phương tiện di chuyển thế hệ mới được ứng dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, đáp ứng phong cách sống năng lượng mới và nhu cầu có chất lượng sống ngày càng cao của khách hàng trong nước về các giải pháp di chuyển bền vững và thân thiện với môi trường.

Showroom AION Experience Center đạt chuẩn 3S đầu tiên của AION Việt Nam được đặt tại Quận 7, TP.HCM. AION 3S xây dựng đại lý theo mô hình: Sales (bán hàng), Services (dịch vụ), Spare Part (phụ tùng), gồm: phòng trưng bày, trung tâm dịch vụ – phụ tùng và văn phòng.

Xưởng dịch vụ có không gian rộng rãi, thiết kế hiện đại cùng các trang thiết bị đạt tiêu chuẩn toàn cầu của AION đáp ứng các nhu cầu của khách hàng khi đến đại lý AION Việt Nam. Đối với AION Việt Nam, showroom 3S này sẽ trở thành nơi trải nghiệm các sản phẩm của thương hiệu, công nghệ và dịch vụ. Bên cạnh đó, nơi đây còn trang bị hai trụ sạc nhanh chính hãng AION có công suất 120kW và các trụ sạc AC phục vụ khách hàng khi đến sạc điện hoặc sử dụng dịch vụ, bảo dưỡng.

Trong thời gian tới, các đại lý phân phối AION trên cả nước đều trang bị trạm sạc AC và DC. Nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong quá trình vận hành xe, AION Việt Nam đã liên kết với các đối tác cung cấp dịch vụ trạm sạc uy tín tại Việt Nam.

Cũng trong buổi ra mắt showroom, AION Việt Nam chính thức công bố giá của chiếc AION Y Plus và AION ES. Tại Việt Nam, AION Y Plus bản Premium với 7 màu ngoại thất và 5 màu nội thất; có giá bán 888 triệu đồng. AION Y là mẫu xe thuần điện thứ 4 của AION sau AION S, AION LX và AION V.

Đến năm 2023, AION Y Plus được ra mắt với chiều dài hơn 125mm so với bản mẫu xe tiền nhiệm. Mẫu xe crossover thuần điện AION Y Plus mang đậm phong cách thiết kế của tương lai phù hợp với những khách hàng trẻ trung và yêu thích công nghệ. Đây cũng là dòng xe bán chạy nhất hiện nay của AION.

AION Y Plus có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.535 x 1.870 x 1.650 mm, với chiều dài cơ sở lên đến 2.750 mm, mang đến không gian để chân rộng 1.020 mm cho người ngồi sau. AION Y Plus nổi bật với hệ thống đèn định vị ban ngày DRL phía trước tạo hình đôi cánh thiên thần bắt mắt, cửa sổ trời toàn cảnh tạo cảm giác rộng rãi trong không gian nội thất và thiết kế cột c phá cách hiện đại. Xe trang bị bộ mâm 18 inch.

Nội thất AION Y Plus với không gian đơn giản tinh tế nhưng tiện nghi, hiện đại với ghế chỉnh điện, làm mát ghế, màn hình kỹ thuật số 10,25 inch, màn hình giải trí 14,6 inch kết nối Apple CarPlay không dây, đèn nội thất LED Ambient Light 32 màu và hệ thống âm thanh 6 loa DSP Bongiovi.

AION Y Plus trang bị bộ pin LFP do AION nghiên cứu, phát triển có tên gọi Magazine Battery 2.0 (pin hộc ngăn) dung tích 63,2 kWh, phạm vi di chuyển của xe đạt 490 km theo tiêu chuẩn CLTC. Công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm; khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây.

Thời gian sạc đầy trong 9 tiếng tại nhà bằng sạc AC 7.4kW hoặc sạc nhanh từ 30-80% chỉ trong vòng 35 phút qua chế độ sạc nhanh DC 120kW. AION Y Plus trang bị đầy đủ các tính năng an toàn thông minh như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo chệch làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống camera quan sát xung quanh thông minh 540 độ.

Tại Việt Nam, AION Y Plus sẽ cạnh tranh với các mẫu xe thuộc phân khúc SUV/Crossover hạng C trang bị động cơ xăng như Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Ford Territory, Kia Sportage… hoặc các mẫu xe điện VinFast VF7. Và có mức giá 888 triệu đồng.

Mẫu xe thứ hai phải nói đến là chiếc sedan điện ES. Xe có kích thước dài x rộng lên đến 4.810 X 1.880 (mm) và chiều dài cơ sở vượt trội lên đến 2.750 mm. Với thông số này, ES sẽ cạnh tranh với các mẫu sedan hạng C, tuy nhiên AION ES sẽ là chiếc sedan thuần điện có giá tốt nhất thời điểm hiện tại.

Phần đầu xe tạo điểm nhấn với các đường nét cách điệu khí động học cùng các hốc gió hình lập phương. Cụm đèn pha với cặp LED cùng dải đèn định vị ban ngày. Phần đuôi của ES được vuốt lên mang phong cách Coupe ấn tượng. Bộ mâm đa chấu kích thước 17 inch

Nội thất bọc da theo tông màu đen sang trọng với nhiều tiện ích như phanh tay điện tử, bệ tỳ tay. Xe trang bị màn hình analog kết hợp màn hình điều khiển cảm ứng ở trung tâm, cần số dạng núm xoay và điều hòa tự động hai vùng độc lập để giúp khách hàng nhanh chóng làm quen với xe.

GAC AION ES sử dụng bộ pin LFP có công suất 55.2 kWh, cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn 225 Nm với khả năng di chuyển tối đa 440 km trong một lần sạc. AION ES có thể sạc trực tiếp tại nhà thông qua bộ sạc AC 7.4kW hoặc sạc nhanh từ 30% – 80% chỉ trong vòng 35 – 40 phút tại các trạm sạc 120kW. Và AION ES sẽ có 4 tuỳ chọn màu sắc ngoại thất, mức giá từ 788 triệu đồng.

