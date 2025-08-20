Cận cảnh Mitsubishi Destinator thay thế Outlander có gì đặc biệt?

Một số đại lý Mitsubishi tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu xe thương mại được phát triển từ Mitsubishi DST Concept, nhiều khả năng sẽ mang tên chính thức là Mitsubishi Destinator. Số tiền đặt cọc chỉ 10 triệu đồng và sẽ được hoàn lại 100% nếu thay đổi quyết định.

Đây là mẫu xe được kỳ vọng sẽ thay thế Outlander, đồng thời tạo ra sức hút lớn tại phân khúc CUV/SUV 7 chỗ phổ thông. Thông tin từ đại lý cho biết, mức giá dự kiến của Mitsubishi Destinator sẽ dưới 800 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá khởi điểm 825 triệu đồng của Outlander hiện tại. Một số tư vấn bán hàng chia sẻ rằng Mitsubishi kỳ vọng mẫu xe mới này sẽ sớm lọt vào top bán chạy, giống như những gì Xforce từng đạt được trong phân khúc SUV đô thị.

Mitsubishi Destinator dự kiến sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 17/7 tới tại Indonesia, trước khi trình làng tại Việt Nam vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2025. Xe được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Mitsubishi Xforce, hiện đang rất được ưa chuộng nhưng có cấu hình 7 chỗ và không gian ba hàng ghế rộng rãi hơn.

Thiết kế ngoại thất của xe mang đậm chất Mitsubishi với cụm đèn chiếu sáng, lưới tản nhiệt và đèn hậu tương tự Xforce, cùng kiểu dáng tổng thể góc cạnh và hiện đại. Dựa trên kích thước, mẫu SUV mới được cho là sẽ nằm giữa Mitsubishi Xforce và Pajero Sport, lấp khoảng trống trong danh mục sản phẩm của hãng khi Outlander không còn thế hệ mới tại thị trường Việt Nam.

Về truyền động, Destinator nhiều khả năng sẽ sử dụng động cơ 1.5L MIVEC hiện đang trang bị trên Xforce. Tuy nhiên, người tiêu dùng trong nước kỳ vọng xe có thêm phiên bản turbo tăng áp để cải thiện hiệu suất. Ngoài ra, Mitsubishi cũng được cho là đang xem xét triển khai bản hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L (95 mã lực, 134 Nm) và mô-tơ điện (116 mã lực, 255 Nm), tạo ra lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu hơn cho người dùng.

Ngoài ra, có khả năng xe được trang bị hệ dẫn động cầu trước. Các trang bị nổi bật được hé lộ bao gồm 5 chế độ lái, cảm biến áp suất lốp và gói an toàn chủ động ADAS, những tính năng đang dần trở thành tiêu chuẩn mới trong phân khúc SUV phổ thông.

Với mức giá dự kiến dưới 800 triệu đồng, thiết kế hiện đại, 7 chỗ ngồi thực dụng và nhiều công nghệ an toàn, Mitsubishi Destinator đang được kỳ vọng sẽ trở thành mẫu xe chiến lược mới của hãng tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh người dùng ngày càng ưa chuộng SUV 7 chỗ cỡ nhỏ, mẫu xe này hứa hẹn sẽ thu hút lượng lớn khách hàng, đặc biệt là những người đang tìm kiếm sự cân bằng giữa giá trị sử dụng và chi phí hợp lý.