Thêm mẫu xe MPV mới về VN, KIA Carnival thêm đối thủ mới

BYD M9 vừa xuất hiện trong công báo sở hữu công nghiệp tháng 7/2025 của Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam. Theo đó, BYD M9 là dòng xe MPV cỡ lớn, cạnh tranh trực tiếp với Kia Carnival bằng công nghệ PHEV, ăn xăng chỉ 5,3 L/100 km.​

BYD M9 được xem là phiên bản toàn cầu của mẫu xe nội địa BYD Xia, đi kèm một số thay đổi về chi tiết nhằm phù hợp hơn với thị hiếu chung. Tại Trung Quốc, BYD Xia có kích thước khá lớn với thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.145 x 1.970 x 1.805 (mm). Chiều dài cơ sở đến 3.045 mm.

Khoang cabin của BYD M9 cũng sở hữu ngôn ngữ thiết kế Dynasty mới nhất với cảm hứng từ kiến trúc Trung Hoa cổ điển. Nhờ đó, nội thất mang phong cách hiện đại nhưng vẫn đậm nét truyền thống. Màu sắc kết hợp các tông màu nâu – be hoặc xám – be tạo nên sự ấm cúng cần có của một mẫu MPV gia đình cỡ lớn.

BYD M9 trang bị một loạt các tiện nghi cao cấp như màn hình thông tin giải trí trung tâm 15,6 inch có thể xoay 2 chiều quen thuộc. Sau vô lăng là đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch. Ngoài ra, bên phía ghế phụ cũng có tùy chọn màn hình giải trí riêng với kích thước 12,3 inch.

Hệ thống giải trí BYD M9 còn có kết nối Apple CarPlay/ Android Auto không dây, ứng dụng Karaoke tích hợp, điều khiển giọng nói với trợ lý ảo BYD có thể nhận diện giọng nói ở cả 4 vị trí cửa sổ. Tại Việt Nam, BYD M9 sẽ được trang bị hàng ghế thứ hai hạng thương gia với 2 ghế ngồi Captain. Trong khi hàng ghế thứ 3 đủ rộng với 3 chỗ ngồi, đem đến bố cục không gian 2+2+3. Toàn bộ khoang hành khách sẽ có 34 ngăn chứa đồ, có ngăn làm mát, bàn gấp…

BYD M9 cũng sẽ trang bị hệ thống hybrid cắm sạc DM 5.0 với động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 115 mã lực và mô-tơ điện cầu trước cho công suất 268 mã lực. Đi kèm là bộ pin LFP 20 kWh cho quãng đường di chuyển thuần điện lên đến 95 km và mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 5,6 L/100km.

Hệ thống pin LFP trên BYD M9 có hỗ trợ sạc nhanh, cho thời gian sạc 30% - 80% chỉ 18 phút, đồng thời cho phép cấp nguồn với công nghệ V2L. Ngoài ra, BYD M9 cũng hỗ trợ 4 chế độ lái Normal, Eco, Sport và Snow.

Khi về VN, BYD M9 được cho là sẽ cắt giảm gói 100 tính năng an toàn chủ động DiPilot sử dụng cảm biến LiDAR và chip xử lý Nvidia Orin-X. Vì vậy mẫu MPV cao cấp sắp ra mắt của BYD sẽ thiếu vắng các tính năng tự lái trên cao tốc, tự động đỗ xe và phanh khẩn cấp.

Tuy nhiên, BYD M9 vẫn trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, phanh đĩa trước sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh thủy lực, kiểm soát lực kéo, ổn định thân xe điện tử, hỗ trợ chống lật, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc…

BYD Việt Nam từng có ý định đem về một dòng sản phẩm MPV cao cấp khi giới thiệu Denza D9 tại Triển lãm VMS 2024. Tuy nhiên, Denza D9 là mẫu xe thuần điện cao cấp, trong khi BYD M9 định vị ở phân khúc giá thấp hơn, sử dụng công nghệ PHEV. Nhờ đó, BYD M9 sẻ sản phẩm dễ dàng tiếp cận, phù hợp hơn với khách hàng Việt.

Theo một số nguồn tin từ đại lý, BYD M9 sẽ được giới thiệu trong quý IV/2025. Giá bán dự kiến trong khoảng 1,5 – 1,7 tỷ đồng, cạnh tranh cùng một loạt tên tuổi như Kia Carnival, GAC M8 hay Volkswagen Viloran.