Những mẫu xe gầm cao đáng mua với tài chính 700 triệu đồng

Trong những năm gần đây, xe gầm cao đã trở thành xu hướng mới tại thị trường Việt Nam nhờ tính đa dụng, tiện lợi và khả năng di chuyển linh hoạt trên nhiều địa hình khác nhau. Các mẫu xe như SUV/crossover và MPV giá rẻ thường xuyên được các hãng nâng cấp nhằm mang đến cho người tiêu dùng Việt nhiều sự lựa chọn chất lượng.

Dưới đây là những mẫu xe gầm cao đời mới đáng chú ý trong tầm giá dưới 700 triệu đồng mà người tiêu dùng có thể tham khảo.

Mitsubishi Xforce Premium (680 triệu đồng)

Sản phẩm mới gia nhập phân khúc SUV đô thị cỡ B từ đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce, đã nhanh chóng ghi nhận doanh số ấn tượng với 4.575 chiếc bán ra trong 6 tháng đầu năm 2025. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Mitsubishi Xforce có 4 phiên bản, với giá bán khởi điểm từ 599 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce Premium.

Phiên bản Mitsubishi Xforce Premium trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 141Nm. Mặc dù không có đầy đủ hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), phiên bản này vẫn sở hữu nhiều tính năng nổi bật như kiểm soát vào cua chủ động và cảnh báo điểm mù.

KIA Seltos 1.5 Luxury (679 triệu đồng)

Từng là một trong những mẫu ô tô hút khách nhất tại Việt Nam, KIA Seltos gần đây đã chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ. Trong 6 tháng đầu năm 2025, Seltos bán ra 2.605 chiếc để tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu KIA. Phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) vào đầu năm 2024 có giá từ 599 triệu đến 769 triệu đồng.

KIA Seltos 1.5 Luxury.

Trong số này, phiên bản 1.5 Luxury được nhiều người lựa chọn nhờ thiết kế tương tự phiên bản Premium, với động cơ 1.5G công suất 113 mã lực. Mặc dù không có một số tính năng cao cấp như hiển thị thông tin trên kính lái HUD hay sạc không dây, Seltos 1.5 Luxury vẫn được trang bị phanh tay điện tử và khởi động từ xa.

Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt (659 triệu đồng)

Hyundai Creta là một trong những mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc B-SUV với doanh số 3.163 chiếc trong nửa đầu năm 2025. Mới đây, Hyundai đã giới thiệu thế hệ nâng cấp của Creta với bốn phiên bản được bán với giá từ 599-715 triệu đồng.

Hyundai Creta 1.5L Đặc biệt.

Phiên bản 1.5L Đặc biệt sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, công suất 115 mã lực và hộp số vô cấp iVT. Mặc dù là phiên bản giữa, Creta 1.5L Đặc biệt vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn như ABS, EBD, ESC và 6 túi khí, cùng các tiện nghi như ga tự động và điều hòa tự động. Tuy nhiên, một số tính năng cao cấp hơn như cửa sổ trời và hệ thống âm thanh nâng cao có thể không có trên phiên bản này.

Toyota Yaris Cross V (650 triệu đồng)

Với chỉ hai phiên bản là thuần xăng (V) và hybrid (HV), Toyota Yaris Cross đã thu hút sự chú ý lớn từ thị trường Việt Nam. Trong nửa đầu năm 2025, đã có 5.420 chiếc Yaris Cross được bán ra, trong đó phiên bản V chiếm 5.233 chiếc, dẫn đầu phân khúc B-SUV. Hai phiên bản V và HV đều được nhập khẩu từ Indonesia có giá lần lượt là 650 và 765 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross V.

Toyota Yaris Cross V trang bị động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm, cùng hộp số tự động D-CVT. Mặc dù phiên bản hybrid có giá cao hơn, Yaris Cross V vẫn sở hữu nhiều trang bị tiện nghi như đèn Full LED, màn hình 10,1 inch, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và gói an toàn Toyota Safety Sense với nhiều tính năng hỗ trợ lái.

Mitsubishi Xpander Cross (698 triệu đồng)

Một lựa chọn khác trong phân khúc SUV/crossover cỡ B là Mitsubishi Xpander Cross, phiên bản “SUV hóa” của mẫu MPV Xpander. Với giá niêm yết 698 triệu đồng, mẫu xe này đang được giảm 50% lệ phí trước bạ và kèm theo một số quà tặng từ đại lý.

Mitsubishi Xpander Cross.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 7/2020, Xpander Cross đã được làm mới vào đầu năm 2023. Mẫu xe này sử dụng động cơ MIVEC 1.5L, hộp số tự động 4 cấp và dẫn động cầu trước. Ngoài thiết kế gầm cao, Xpander Cross còn được trang bị nhiều tính năng an toàn và hỗ trợ lái như hệ thống phanh ABS-EBD-BA, kiểm soát lực kéo TCL và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA.

Với những lựa chọn này, hy vọng người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy một mẫu xe gầm cao phù hợp với nhu cầu và ngân sách của mình.