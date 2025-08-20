Ford Ranger Wildtrak V6 sắp trình làng, nhiều nâng cấp "xịn sò"

Ford Malaysia vừa hé lộ trên trang web chính thức một phiên bản mới của mẫu bán tải Ranger. Với thông điệp “Power Redefined” (Sức mạnh được tái định nghĩa), nhiều khả năng đây là Ranger Wildtrak V6 - biến thể mạnh mẽ hơn so với các phiên bản hiện tại ở Đông Nam Á.

Dự kiến, Ford Ranger Wildtrak V6 được trang bị động cơ diesel tăng áp V6 3.0L cho công suất 250 mã lực tại 3.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Sức mạnh này truyền qua hộp số tự động 10 cấp, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh điều khiển điện tử, vi sai trung tâm chủ động và khóa vi sai cầu sau. Mẫu bán tải này cung cấp 6 chế độ lái khác nhau: Normal, Eco (chỉ cầu sau), Tow/Haul, Slippery, Mud/Ruts và Sand, giúp tối ưu khả năng vận hành trên nhiều địa hình.

Ford Ranger Wildtrak V6 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

So với các phiên bản Ford Ranger đang bán tại Malaysia, bản Wildtrak V6 được nhận diện qua dải LED ban ngày đặc trưng trên cụm đèn pha. Phiên bản từng ra mắt tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024 có giá 1.519.000 baht (khoảng 1,22 tỷ đồng) sở hữu loạt trang bị cao cấp như: đèn pha LED ma trận thích ứng, đèn sương mù và đèn hậu LED, bệ bước bên, thanh thể thao, giá nóc, thùng hàng kèm ổ cắm điện 12V và 230V, cửa thùng hỗ trợ nâng hạ, logo V6 trên khe thoát gió và mâm hợp kim 20 inch hai tông màu với lốp 255/65.

Ford Ranger Wildtrak V6 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

Nội thất Ford Ranger Wildtrak V6 được thiết kế tiện nghi với ghế lái và ghế phụ chỉnh điện 8 hướng bọc da tổng hợp, điều hòa tự động hai vùng cho hàng ghế trước, cửa gió cho hàng ghế sau, màn hình đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch, cùng nhiều tiện nghi tương tự các bản cao cấp.

Nội thất Ford Ranger Wildtrak V6 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

Tại Malaysia, Ford Ranger hiện chỉ có tùy chọn động cơ diesel EcoBlue 2.0L bốn xy-lanh tăng áp đơn (170 mã lực, 405 Nm) hoặc tăng áp kép (210 mã lực, 500 Nm), vốn cũng là động cơ trang bị cho Ranger Raptor diesel.

Động cơ Ford Ranger Wildtrak V6 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Bangkok 2024

Việc bổ sung bản Wildtrak V6 mở rộng thêm lựa chọn cho khách hàng, đồng thời giúp Ranger cạnh tranh trực diện với các đối thủ mạnh mẽ nhất trong phân khúc bán tải cỡ trung.