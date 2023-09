Ô tô Trung Quốc MG RX5 có mặt tại đại lý chờ ngày ra mắt

MG RX5 sẽ là mẫu xe mới của hãng xe Anh Quốc, lấp vào khoảng trống giữa MG ZS và MG HS. So với MG HS, RX5 có kích thước tổng thể nhỏ hơn đôi chút. Cụ thể thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.571 x 1.855 x 1.719 (mm) và chiều dài cơ sở đạt 2.708 mm.

Thiết kế MG RX5 nổi bật với phong cách thể thao và năng động. Đầu xe nổi bật với cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn và có phong cách khá giống với kiểu con suốt trên những chiếc xe Lexus. Thân xe khỏe khoắn với bộ mâm kích thước lên đến 19 inch, sử dụng bộ lốp 235/45 ZR19 khá cao cấp từ thương hiệu Michelin. Trong khi đó đuôi xe nổi bật với cụm đèn LED góc cạnh, nhưng khá lôi cuốn với đồ họa cầu kỳ. Ngoài ra, đuôi xe cũng mạnh mẽ hơn với cụm ống xả kép, thiết kế liền khối với cản sau.

Không gian nội thất MG RX5 khá hiện đại với kiểu màn hình trung tâm đặt dọc và nằm dốc theo góc nghiêng của bảng táp lô. Đây là kiểu thiết kế khá tương đồng với những dòng xe Mercedes-Benz gần đây. Kích thước màn hình cảm ứng lên đến 14,1 inch, khá lớn so với những đối thủ cùng phân khúc C-SUV. Ngoài ra, mẫu xe SUV sắp ra mắt của MG còn được trang bị các tiện ích hiện đại như đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch, phanh tay điện tử và giữ phanh tự động, điều hòa tự động, sạc không dây và cửa sổ toàn cảnh panorama.

Mẫu xe MG RX5 được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 171 mã lực và mô-men xoắn cực địa 275 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp. Và các trang bị các tính năng an toàn cao cấp như: 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc... Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu SUV cỡ C mới của MG sẽ không có các tiện ích an toàn chủ động như các đối thủ.

Nếu giá bán đúng với dự kiến 650 triệu đồng, MG RX5 thậm chí sẽ cạnh tranh với các đối thủ ở phân khúc B như Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross vừa ra mắt. Trước khi ra mắt MG RX5, hãng xe Anh Quốc giới thiệu MG HS nhập Thái trong tháng 8/2023. Trong năm 2023, hãng xe Anh Quốc dự kiến còn ra mắt thêm 1 mẫu sedan và 1 mẫu MPV. Ngoài ra, SAIC Việt Nam cũng thay thế Tan Chong để phân phối thương hiệu ô tô MG tại Việt Nam.

