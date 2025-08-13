Các hãng xe Trung Quốc tham gia nền tảng số để chống nạn xe cũ 0 Odo

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc (CAAM) đã tổ chức một hội nghị quy tụ đại diện từ 16 hãng xe hàng đầu như BYD, Geely, SAIC, FAW, Nio, Xpeng nhằm xây dựng một nền tảng kỹ thuật số tập trung toàn bộ quy trình mua xe, từ bảo hiểm, thuế, đăng ký đến tài chính. Đây là nỗ lực nhằm chống lại tình trạng "xe cũ 0 odo".

Hệ thống mới sẽ thay thế mô hình truyền thống vốn tốn thời gian và yêu cầu người mua xe phải làm việc với nhiều đơn vị khác nhau. Với nền tảng số này, người dùng có thể hoàn tất thủ tục mua xe trực tuyến, từ đăng ký xe đến thanh toán phí bảo hiểm và thuế

Các cải cách còn hướng đến giải quyết vấn đề liên quan đến tình trạng xe cũ “đi 0 km” - loại xe được đăng ký và bán lại gần như ngay lập tức nhằm né thuế và lệ phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình, các bên đã nhấn mạnh vai trò của chia sẻ dữ liệu và khả năng truy xuất nguồn gốc, từ đó tăng cường sự minh bạch và giám sát trong hoạt động mua bán ô tô.

Các cải tiến kỹ thuật như kiểm tra xe bằng AI ngay tại nhà máy đang giúp rút ngắn đáng kể quy trình cấp phép xe mới. Tại một số địa phương như Trùng Khánh và Thường Châu, chương trình thí điểm cho thấy dịch vụ trực tuyến có thể rút ngắn thời gian xử lý tới 60%.

Hãng Changan cho biết đã triển khai quy trình kiểm định ngay tại nhà máy cho toàn bộ xe mới, đồng thời hoàn tất hơn 700 lượt đăng ký xe trực tuyến. Nhờ đó, thời gian xử lý trung bình cho khách hàng giảm từ 3 ngày xuống còn dưới 30 phút.

Các thương hiệu lớn như GAC, Dongfeng, Geely, Great Wall và Hyundai cũng đang chuẩn bị cung cấp dịch vụ đăng ký xe kỹ thuật số, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái ô tô điện tử tại Trung Quốc.

Những nỗ lực số hóa của Trung Quốc là bước tiến quan trọng trong việc đơn giản hóa quá trình mua xe và tăng cường sự minh bạch trên thị trường. Không chỉ giúp giao dịch xe mới trở nên nhanh chóng hơn, nền tảng còn góp phần kiểm soát tốt hơn thị trường xe đã đăng ký nhưng chưa sử dụng, qua đó bảo vệ người tiêu dùng và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Khi các chương trình thí điểm mở rộng và sự phối hợp liên ngành được tăng cường, Trung Quốc đang dần xây dựng một hệ sinh thái ô tô số hóa và minh bạch hơn cho tương lai.