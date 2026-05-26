BMW M3 phiên bản CS Handschalter lộ diện

Như một lời tri ân đầy cảm xúc gửi tới các tín đồ tốc độ hoài cổ, BMW vừa giới thiệu mẫu M3 CS Handschalter thế hệ mới. Đây là lần đầu tiên dòng sản phẩm CS huyền thoại được trang bị hộp số sàn 6 cấp, đánh dấu chương cuối đầy huy hoàng của thế hệ M3 G80 trước khi nhường chỗ cho thế hệ kế cận.

Được sản xuất với số lượng "cực kỳ giới hạn" và dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ, BMW M3 CS Handschalter có mức giá khởi điểm từ 107.100 USD (tương đương khoảng 2,7 tỷ đồng). Với cấu hình độc nhất vô nhị này, mẫu xe được dự đoán sẽ nhanh chóng trở thành một "báu vật" được giới sưu tầm săn đón trong tương lai.

BMW vừa giới thiệu mẫu M3 CS Handschalter thế hệ mới.

Để tối đa hóa trải nghiệm cá nhân, BMW đã tái thiết lập hệ thống treo trên M3 CS Handschalter bằng cách mượn cụm giảm xóc từ người anh em M4 CSL, đi kèm các lò xo phụ đặc biệt. Cấu trúc lò xo mới và liên kết trục sau được làm lại giúp hạ thấp trọng tâm xe thêm 6 mm so với M3 tiêu chuẩn, đồng thời góc đặt bánh xe (camber) cũng được căn chỉnh hoàn hảo theo gói truyền động mới.

Hệ thống phanh hiệu năng cao M Compound với kẹp phanh màu đỏ hoặc đen là trang bị tiêu chuẩn. Khách hàng cũng có thể nâng cấp lên hệ thống phanh gốm carbon M Carbon Ceramic siêu nhẹ với cùm phanh màu đỏ hoặc vàng gold. Xe sở hữu bộ mâm đúc hợp kim Style 927M màu đồng Gold Bronze hoặc đen, đi kèm lốp hiệu suất cao hoặc lốp chuyên dụng cho đường đua với kích thước 275/35 ở phía trước và 285/30 ở phía sau.

BMW đã tái thiết lập hệ thống treo trên M3 CS Handschalter bằng cách mượn cụm giảm xóc mới.

Hệ thống phanh hiệu năng cao M Compound với kẹp phanh màu đỏ hoặc đen là trang bị tiêu chuẩn.

Nhờ việc ứng dụng rộng rãi vật liệu sợi carbon, M3 CS Handschalter đã cắt giảm được gần 34 kg so với một chiếc M3 tiêu chuẩn. Trọng lượng lý tưởng này đạt được khi khách hàng lựa chọn gói phanh carbon cao cấp, kết hợp cùng các chi tiết làm từ nhựa gia cường sợi carbon (CFRP) như: trần xe, nắp ca-pô, cánh lướt gió trước, hốc gió, ốp gương chiếu hậu, bộ khuếch tán gió và cánh gió phía sau. Bên cạnh đó, hệ thống giảm thanh phía sau bằng titan cũng góp phần giúp xe nhẹ thêm 3,6 kg.

Nếu không cấu hình gói phanh carbon, tổng trọng lượng cắt giảm được của bản Handschalter so với một chiếc M3 số sàn tiêu chuẩn sẽ là 19 kg. Nhằm tăng cường độ cứng xoắn cho khoang máy, một thanh giằng bằng nhôm đúc cũng được bổ sung ở phía trước.

M3 CS Handschalter vẫn thừa hưởng "trái tim" là khối động cơ xăng S58 I6, dung tích 3.0L tăng áp kép.

Bước vào bên trong, chất liệu CFRP tiếp tục phủ kín bệ tung tâm và các tấm ốp nội thất. Bộ ghế đua dạng thùng bằng carbon (M Carbon bucket seats) tiêu chuẩn không chỉ mang lại tư thế ngồi vững chãi mà còn đóng góp lớn vào nỗ lực giảm cân cho xe. Về mặt thẩm mỹ, phiên bản Handschalter sở hữu diện mạo gần như tương đồng với chiếc M3 CS tiêu chuẩn nhờ bộ bodykit khí động học hầm hố và dải đèn LED định vị ban ngày màu vàng kiểu xe đua đặc trưng.

Về mặt hiệu năng, M3 CS Handschalter vẫn thừa hưởng "trái tim" là khối động cơ xăng S58 I6, dung tích 3.0L tăng áp kép từ phiên bản M3 CS tiêu chuẩn. Tuy nhiên, để phù hợp với giới hạn chịu lực của hộp số sàn 6 cấp, hãng xe Đức đã tinh chỉnh công suất đầu ra xuống còn 480 mã lực và mô-men xoắn 550 Nm (thay vì mức 550 mã lực và 650 Nm trên bản số tự động).

Bước vào bên trong, chất liệu CFRP tiếp tục phủ kín bệ tung tâm và các tấm ốp nội thất.

Khác với hệ dẫn động bốn bánh M xDrive trên M3 CS tiêu chuẩn, phiên bản Handschalter cấu hình số sàn này chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu sau. Do sự sụt giảm về sức mạnh lẫn độ bám đường, xe mất 3,8 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h (chậm hơn mức 3,2 giây của bản số tự động).

Tốc độ tối đa khi trang bị gói M Driver’s Package tiêu chuẩn cũng giảm 12 km/h, đạt mức 290 km/h. Rõ ràng, nếu mục tiêu của bạn là những con số tốc độ thuần túy, M3 CS tiêu chuẩn là lựa chọn tối ưu; nhưng nếu bạn tìm kiếm sự kết nối hoàn hảo và cảm giác làm chủ chiếc xe, Handschalter mới là "chân ái".

Xe mất 3,8 giây để tăng tốc từ 0-96 km/h (chậm hơn mức 3,2 giây của bản số tự động).

BMW mang đến cho khách hàng 4 tùy chọn màu sơn ngoại thất. Trong đó, màu xanh Isle of Man Green metallic và đen Black Sapphire metallic là hai màu tiêu chuẩn miễn phí. Nếu muốn tạo sự khác biệt, người mua có thể chi thêm 4.500 USD để sở hữu hai sắc màu huyền thoại từ danh mục cá nhân hóa BMW Individual là đỏ Imola Red hoặc tím Techno Violet metallic.