Xe ý tưởng BMW Alpina trình làng toàn cầu

Mẫu xe ý tưởng đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Alpina sau khi trở thành thương hiệu con trực thuộc BMW. Mẫu xe ý tưởng này không chỉ là màn phô diễn thiết kế, mà còn hé lộ định hướng tương lai cho dòng xe BMW Alpina thế hệ mới dự kiến ra mắt từ năm sau.

Alpina vốn được thành lập năm 1965 bởi Burkard Bovensiepen với triết lý tạo ra những chiếc BMW hiệu năng cao nhưng vẫn ưu tiên sự êm ái và sang trọng trong vận hành. Sau nhiều thập kỷ hoạt động như một hãng độ độc lập, Alpina giờ đây đã được BMW đưa về “chung mái nhà”, mở ra giai đoạn phát triển hoàn toàn mới.

Vision BMW Alpina Concept sở hữu kiểu dáng coupe 4 cửa cỡ lớn với chiều dài hơn 5,2 m. Thiết kế ngoại thất gây ấn tượng nhờ phần đầu xe “shark nose” lấy cảm hứng từ mẫu Alpina B7 cổ điển thập niên 1970. Dọc thân xe là bộ tem “deco lines” đặc trưng, chi tiết gần như không thể thiếu trên các mẫu Alpina suốt nhiều năm qua.

Bên cạnh đó, bộ mâm đa chấu 20 nan tiếp tục được duy trì như dấu ấn nhận diện quen thuộc của thương hiệu. BMW cũng tạo điểm nhấn bằng đường gân “speed feature line” chạy dọc thân xe theo góc nghiêng 6 độ, mang lại cảm giác chuyển động mạnh mẽ ngay cả khi đứng yên. Phía sau là hệ thống ống xả kép hình elip khác biệt so với phong cách thể thao truyền thống của dòng BMW M.

Dù chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật, BMW xác nhận mẫu concept này sử dụng động cơ V8. Đây được xem là tín hiệu cho thấy mẫu BMW Alpina thương mại đầu tiên, dự kiến ra mắt vào năm 2027 và phát triển dựa trên nền tảng 7-Series, nhiều khả năng cũng sẽ dùng cấu hình tương tự.

Không gian nội thất tiếp tục nhấn mạnh triết lý “hiệu năng sang trọng” của Alpina. Xe được trang bị chế độ Comfort Plus bên cạnh Speed Mode, cho thấy hãng vẫn đặt sự thư thái lên hàng đầu. Nội thất nổi bật với màn hình Panoramic iDrive thế hệ mới, ghế ngồi cao cấp cùng nhiều chi tiết pha lê dành cho hành khách phía sau.

Sự xuất hiện của Vision BMW Alpina Concept cho thấy BMW đang muốn xây dựng Alpina thành một thương hiệu hiệu năng sang trọng độc lập, khác biệt với triết lý thể thao thuần túy của BMW M.