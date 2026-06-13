BMW M2 mới M xDrive được trang bị hệ dẫn động AWD mới

BMW M2 vừa được ra mắt, đầy là sự kết hợp giữa khả năng xử lý cực kỳ linh hoạt, hiệu năng đặc trưng của dòng M và kích thước nhỏ gọn, BMW M2 hứa hẹn là chiếc xe mang đến niềm vui khi cầm và trở thành chiếc xe dẫn động bốn bánh toàn thời gian đầu tiên trong lịch sử thương hiệu.

Ông Alexander Karajlovic - Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển tại BMW M GmbH, chia sẻ: “BMW M2 mới với hệ dẫn động M xDrive mở ra chương tiếp theo trong câu chuyện của biểu tượng. BMW M2 với M xDrive đích thực là một chiếc xe dành cho người đam mê cầm lái, nâng cao khả năng hiệu suất của xe lên một tầm cao mới và định nghĩa lại năng lực thể thao trong phân khúc xe M nhỏ gọn.”

BMW M2 vừa được ra mắt, đầy là sự kết hợp giữa khả năng xử lý cực kỳ linh hoạt.

Bước sang đời xe 2027, BMW cung cấp 5 tùy chọn màu sơn kim loại, 3 màu sơn bóng tiêu chuẩn, cùng 6 sắc màu độc quyền từ danh mục BMW Individual. Màu sơn đặc biệt BMW Individual xanh (Borusan Turkish Blue) lần đầu tiên xuất hiện trên M2, tôn lên thiết kế ngoại thất đầy góc cạnh.

Bộ mâm hợp kim M tiêu chuẩn, kích thước 19 inch ở trục trước, 20 inch ở trục sau có thể kết hợp với tùy chọn lốp chuyên dụng cho đường đua. Hệ thống phanh hiệu năng cao M Compound với kẹp phanh 6 pít-tông ở phía trước và kẹp phanh đơn pít-tông ở phía sau.

BMW M2 mới với hệ dẫn động M xDrive mở ra chương tiếp theo trong câu chuyện của biểu tượng.

Phiên bản BMW M2 mới trang bị hệ dẫn động M xDrive với bộ ly hợp đa đĩa điều khiển điện tử bên trong hộp số phụ, hoạt động hoàn toàn tương tự như trên các "đàn anh" M3 và M4 Competition. Hệ thống này cho phép xe truyền nhiều mô-men xoắn hơn tới trục sau ở chế độ 4WD Sport, và gửi toàn bộ lực kéo về phía sau ở chế độ 2WD.

Bên cạnh việc phân phối M2 bản AWD, BMW vẫn giữ M2 phiên bản tiêu chuẩn với hệ dẫn động cầu sau (RWD). Đối với các dòng M3 và M4, dẫn động AWD sẽ có thêm logo "Competition", cùng với công suất tăng từ 473 mã lực trên bản tiêu chuẩn (hoặc 503 mã lực trên bản Competition dẫn động cầu sau - RWD) lên mức công suất 523 mã lực.

BMW M2 với hệ dẫn động M xDrive nên không có logo Competition.

Tuy nhiên, đây là BMW M2 với hệ dẫn động M xDrive nên không có logo Competition. Khối động cơ xăng I6, dung tích 3.0L tích hợp công nghệ tăng áp BMW M TwinPower Turbo, cho công suất 473 mã lực và mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp M Steptronic tích hợp hệ thống Drivelogic (không có tùy chọn số sàn 6 cấp).

Đồng hành cùng hệ thống này là bộ vi sai M chủ động, giúp phân bổ lực kéo linh hoạt giữa các bánh, từ đó tối đa hóa độ bám đường mà vẫn duy trì cảm xúc cầm lái phấn khích đặc trưng của xe dẫn động cầu sau truyền thống. Việc bổ sung hệ dẫn động AWD chỉ làm tăng thêm 55kg vào trọng lượng không tải của phiên bản M2 số tự động, bù lại giúp chiếc xe nhanh hơn đáng kể khi tăng tốc trên đường thẳng.

Khả năng tăng tốc từ 0-96 km/h trong 3,6 giây (nhanh hơn 0,3 giây so với bản M2 cầu sau). Tăng tốc 0-200 km/h mất 12,8 giây. M2 M xDrive có tốc độ tối đa giới hạn điện tử ở mức 250 km/h, có thể tăng lên 285 km/h khi trang bị thêm gói tùy chọn M Driver’s.

BMW lên kế hoạch trang bị công nghệ đánh lửa buồng đốt phụ M Ignite cho khối động cơ này. M2 dự kiến sẽ được thừa hưởng công nghệ này khi đời xe 2027 chính thức đi vào sản xuất. Nâng cấp này không nhằm mục đích tăng công suất, mà giúp quá trình đốt cháy nhiên liệu diễn ra hiệu quả và tối ưu hơn.

BMW lên kế hoạch trang bị công nghệ đánh lửa buồng đốt phụ M Ignite cho khối động cơ này.

BMW M2 là mẫu xe hiệu năng cao bán chạy nhất của BMW M GmbH trong năm 2025. Phiên bản BMW M2 với hệ dẫn động M xDrive mới, tương tự như các phiên bản M2 khác sẽ được lắp ráp tại Nhà máy sản xuất San Luis Potosi, Mexico. Quá trình sản xuất thương mại sẽ chính thức bắt đầu vào tháng 8/2026. BMW M2 bản M xDrive có giá bán từ 73.600 USD quy đổi 1,9 tỷ đồng, xe bắt đầu vào cuối mùa hè năm 2026.