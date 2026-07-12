BMW X6 thế hệ mới lộ ảnh phác thảo mới

Sau khi BMW giới thiệu X5 thế hệ thứ năm, những hình dung đầu tiên về BMW X6 hoàn toàn mới cũng bắt đầu xuất hiện. Dựa trên ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse của mẫu X5 vừa ra mắt, họa sĩ đồ họa độc lập Theophilus Chin (Theottle) đã tạo nên bộ ảnh dựng, phác họa diện mạo được cho là của thế hệ X6 tiếp theo.

BMW X6 lần đầu ra mắt vào năm 2008, gần một thập kỷ sau khi X5 xuất hiện trên thị trường. Thế hệ hiện hành được giới thiệu từ năm 2019 và nhận bản nâng cấp giữa vòng đời vào đầu năm 2023. Với chu kỳ sản phẩm hiện nay, mẫu SUV coupe này được đánh giá đang bước vào giai đoạn cuối vòng đời.

BMW X6 lần đầu ra mắt vào năm 2008, gần một thập kỷ sau khi X5 xuất hiện trên thị trường.

Dù BMW chưa xác nhận kế hoạch phát triển thế hệ tiếp theo, nhiều dự đoán cho rằng nếu được thông qua, BMW X6 mới có thể trình làng vào khoảng năm 2027. Trong bản dựng của Theophilus Chin, phần đầu xe gần như được lấy nguyên từ BMW X5 Neue Klasse.

Đây cũng là cách phát triển quen thuộc của BMW khi X5 và X6 thường sử dụng chung thiết kế từ đầu xe đến cột B, trước khi tách biệt ở khu vực phía sau. Khác biệt lớn nhất nằm ở phần thân sau, nơi X6 tiếp tục duy trì phong cách SUV coupe với đường mái vuốt thấp về phía đuôi. Thiết kế này tạo nên dáng xe thể thao hơn so với X5, đồng thời phần nhô phía sau cũng được kéo dài hơn.

Ở đuôi xe, tác giả lựa chọn phong cách của BMW X2 làm nền tảng thiết kế. Tuy nhiên, cụm đèn hậu đã được tinh chỉnh với đồ họa LED mới nhằm tạo cảm giác hiện đại hơn. Theo một số nhận định, phiên bản thương mại nhiều khả năng sẽ sở hữu cụm đèn thanh mảnh hơn, tương tự các mẫu BMW i3, iX3 và X5 thế hệ mới.

Nếu được đưa vào sản xuất, BMW X6 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng, khoang nội thất và các hệ truyền động với X5. Danh mục động cơ dự kiến sẽ bao gồm các phiên bản mild-hybrid, plug-in hybrid và thuần điện. Ngoài ra, BMW vẫn có thể duy trì tùy chọn động cơ V8 tăng áp kép dành cho các biến thể hiệu suất cao.

Bên cạnh đó, hãng xe Đức cũng được cho là đang nghiên cứu khả năng bổ sung phiên bản sử dụng pin nhiên liệu hydro với công nghệ do Toyota hợp tác phát triển. Tuy nhiên, tùy chọn này có thể chỉ được áp dụng cho X5 thay vì X6.

Trong khi BMW đã xác nhận X4 sẽ không có thế hệ kế tiếp do sự thay đổi của thị trường và được thay thế gián tiếp bằng X2, tương lai của X6 hiện vẫn chưa được hãng công bố. Đến nay, chưa có nguyên mẫu thử nghiệm nào của BMW X6 thế hệ mới xuất hiện trên đường chạy thử.

BMW X6 thế hệ mới nhiều khả năng sẽ chia sẻ nền tảng, khoang nội thất và các hệ truyền động với X5.

Vì vậy, bộ ảnh dựng của Theophilus Chin hiện được xem là một trong những hình dung sớm nhất về mẫu SUV coupe thế hệ tiếp theo của BMW, dựa trên ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse vừa được áp dụng trên X5.