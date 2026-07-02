Mẫu xe SUV BMW X5 thế hệ mới lộ diện

Sau 27 năm tồn tại trên thị trường, BMW X5 bước sang thế hệ thứ 5 với cuộc cách mạng toàn diện về thiết kế, công nghệ và hệ truyền động. Không còn là bản nâng cấp theo công thức quen thuộc, mẫu SUV hạng sang này được phát triển theo triết lý Neue Klasse mới của BMW, mang đến diện mạo khác biệt nhất từ trước đến nay cùng tới 5 lựa chọn động cơ.

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, X5 vẫn trung thành với kiểu dáng đặc trưng, ngôn ngữ thiết kế quen thuộc và các tùy chọn động cơ tương đối ổn định. Tuy nhiên, thế hệ mới đã phá vỡ gần như toàn bộ những quy tắc đó để tạo nên một mẫu xe hoàn toàn mới.

X5 vẫn trung thành với kiểu dáng đặc trưng, ngôn ngữ thiết kế quen thuộc.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn chiếu sáng dạng "double-X" hoàn toàn mới. Theo BMW, hệ thống đèn này có thể chuyển sang màu vàng chỉ bằng một thao tác, lấy cảm hứng từ các mẫu xe hiệu năng cao BMW M cổ điển. Người dùng cũng có thể tùy chỉnh tắt một phần hiệu ứng đèn thông qua nút bấm trong khoang lái.

Nhìn từ bên hông, X5 mới không còn sử dụng tay nắm cửa truyền thống. Thay vào đó là thiết kế tay nắm dạng cánh tích hợp nút bấm điện tử tương tự một số mẫu xe của Ford hay Volvo. Giải pháp này giúp thân xe liền mạch hơn, đồng thời cải thiện tính khí động học.

Cửa xe cũng có thể đóng/mở từ xa thông qua chìa khóa hoặc ứng dụng BMW trên điện thoại thông minh, tương tự 7-Series thế hệ mới. Tuy nhiên, thay đổi gây tranh cãi nhất nằm ở phía sau. BMW đã loại bỏ hoàn toàn cửa hậu hai mảnh - một trong những chi tiết mang tính biểu tượng của dòng X5 suốt nhiều năm qua. Hãng cho biết quyết định này xuất phát từ phản hồi khách hàng và nhu cầu tối ưu khí động học, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn tỏ ra tiếc nuối khi đặc trưng quen thuộc này biến mất.

So với thế hệ trước, X5 mới dài hơn khoảng 5,6 cm nhưng thấp hơn khoảng 1,5 cm. Kích thước tổng thể đưa mẫu SUV này tiến gần hơn tới BMW iX, mẫu xe điện được cho là sẽ dần được thay thế bằng X5 trong tương lai.

Bên cạnh đó, trọng lượng xe cũng tăng đáng kể. Phiên bản động cơ xăng tiêu chuẩn nặng khoảng 2.365 kg, tăng gần 136 kg so với thế hệ cũ. Phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) đạt khoảng 2.715 kg, trong khi biến thể thuần điện iX5 trở thành mẫu xe nặng nhất với khối lượng lên tới khoảng 2.900 kg, nhiều hơn gần 550 kg so với bản động cơ đốt trong.

Khoang cabin X5 mới áp dụng triết lý thiết kế đang xuất hiện trên toàn bộ dòng xe Neue Klasse. Điểm nhấn là màn hình trung tâm kích thước 17,9-inch kết hợp tùy chọn màn hình giải trí cho hành khách phía trước 14,6-inch. Cách bố trí này có nhiều điểm tương đồng với 7-Series mới.

BMW X5 bước sang thế hệ thứ 5 với cuộc cách mạng toàn diện về thiết kế.

Vô lăng thế hệ mới với các nan dọc độc đáo được trang bị tiêu chuẩn. Trong khi đó, khách hàng lựa chọn gói M Sport sẽ được trang bị vô lăng thể thao truyền thống của BMW M.

Hệ thống Panoramic iDrive vẫn được duy trì với dải hiển thị kéo dài dưới chân kính lái. BMW cũng tích hợp trợ lý AI mới có khả năng điều khiển các chức năng trên xe cũng như trả lời nhiều câu hỏi thông thường của người dùng.

Vật liệu nội thất cũng được nâng cấp đáng kể. Lần đầu tiên BMW cung cấp tùy chọn ốp đá phiến (slate) cho khu vực bệ trung tâm. Ngoài ra, khách hàng có thể lựa chọn Alcantara cho phần dưới bảng táp lô, tappi cửa và cả khu vực sạc không dây. Các nút điều khiển ghế bằng pha lê cũng xuất hiện trong danh sách trang bị tùy chọn.

X5 mới dài hơn khoảng 5,6 cm nhưng thấp hơn khoảng 1,5 cm.

Một trong những điểm nhấn lớn nhất trên X5 mới là việc cung cấp tới 5 loại hệ truyền động gồm: xăng, PHEV, thuần điện, diesel và hydro. Tuy nhiên, không phải tất cả các phiên bản đều được bán tại mọi thị trường. Động cơ diesel sẽ không xuất hiện tại Mỹ, trong khi phiên bản hydro dự kiến phải tới năm 2028 mới ra mắt.

Tại Mỹ, BMW sẽ phân phối X5 40 sử dụng động cơ xăng I6, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất 394 mã lực và mô-men xoắn 580 Nm. Phiên bản hybrid sạc điện X5 50e kết hợp cùng pin dung lượng 26,5 kWh, cho tổng công suất 489 mã lực. Biến thể hiệu năng cao M60e sẽ không được bán tại Mỹ.

Phiên bản thuần điện iX5 60 sử dụng bộ pin hoàn toàn mới dung lượng 141 kWh, phát triển dựa trên nền tảng Neue Klasse. Xe đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, cho công suất 578 mã lực cùng mô-men xoắn 804 Nm. Theo BMW, phạm vi hoạt động tối đa của iX5 60 đạt 700 km.

Khoang cabin X5 mới áp dụng triết lý thiết kế đang xuất hiện trên toàn bộ dòng xe Neue Klasse.

Theo kế hoạch, BMW X5 thế hệ mới sẽ có mặt tại các đại lý từ cuối năm 2026. Phiên bản X5 40 có giá khởi điểm 69.800 USD. Bản PHEV X5 50e được niêm yết ở mức 77.500 USD, trong khi bản thuần điện iX5 60 có giá từ 79.800 USD, cao hơn khoảng 10.000 USD so với bản động cơ xăng tiêu chuẩn.