BMW X1 thế hệ mới được công bố giá bán gần 1,7 tỷ đồng

BMW Việt Nam đã vừa hé lộ giá bán dành cho mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ X1 thế hệ mới trong giai đoạn nhận đặt trước. Theo đó, xe được phân phối với mức giá 1,689 tỷ đồng và dự kiến bắt đầu giao đến khách hàng từ khoảng cuối quý III.

Khác với một số mẫu xe BMW đang được lắp ráp trong nước như X3, X5, Series 3 hay Series 5, BMW X1 mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Đây được xem là bước đi nhằm nâng cao sức cạnh tranh của mẫu SUV cỡ nhỏ trong phân khúc xe sang tại Việt Nam.

BMW X1 được nâng cấp toàn diện với triết lý thiết kế mới của thương hiệu Đức.

Ở giai đoạn đầu, BMW X1 được phân phối duy nhất với phiên bản sDrive20i. Mức giá 1,689 tỷ đồng thấp hơn đáng kể so với đối thủ trực tiếp là Audi Q3 đang có giá khởi điểm khoảng 1,89 tỷ đồng, tạo lợi thế cạnh tranh về mặt giá bán.

Song song với việc công bố giá bán, BMW Việt Nam cũng hé lộ những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe trên các nền tảng truyền thông chính thức. Thiết kế của X1 thế hệ mới mang phong cách hiện đại với lưới tản nhiệt quả thận cỡ lớn, cụm đèn LED thích ứng sắc sảo cùng gói ngoại thất XLine, mang đến diện mạo khỏe khoắn hơn đáng kể so với thế hệ tiền nhiệm.

BMW X1 được phân phối duy nhất với phiên bản sDrive20i.

Khoang cabin của BMW X1 được nâng cấp toàn diện với triết lý thiết kế mới của thương hiệu Đức. Điểm nhấn nổi bật là màn hình cong BMW Curved Display, kết hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 10,7 inch sử dụng hệ điều hành BMW Operating System mới.

Ngoài ra, xe còn sở hữu nhiều trang bị đáng chú ý như hệ thống âm thanh Harman Kardon 12 loa, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế thể thao chỉnh điện cùng khả năng kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng BMW.

BMW X1 sDrive20i trang bị khối động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất khoảng 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300Nm, đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Đây là mức hiệu năng được đánh giá đủ sức đáp ứng cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình đường dài.

Bên cạnh đó, mẫu SUV hạng sang này còn được trang bị gói công nghệ hỗ trợ người lái (ADAS), camera 360 độ và hệ thống hỗ trợ đỗ xe tự động, giúp nâng cao trải nghiệm cũng như mức độ an toàn cho người sử dụng.

Khoang cabin của BMW X1 được nâng cấp toàn diện với triết lý thiết kế mới của thương hiệu Đức.

Việc đưa BMW X1 thế hệ mới trở lại thị trường giúp BMW Việt Nam gần như hoàn thiện danh mục SUV toàn cầu đang phân phối trong nước. Với mức giá dưới 1,7 tỷ đồng, xe hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ có thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và nguồn gốc nhập khẩu từ Đức. Theo kế hoạch, BMW X1 sẽ mở bán từ khoảng tháng 9-10/2026 sau giai đoạn nhận đặt trước.