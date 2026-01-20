BMW M eDrive thuần điện mới chạy thử trên đường tuyết

BMW M chuyển giao DNA thương hiệu sang Neue Klasse, BMW M eDrive với 4 động cơ điện, tích hợp BMW M Dynamic Performance Control, pin cao áp tối ưu hóa hiệu suất với khả năng sạc nhanh, vận hành vượt trội trên đường phố và đường đua...

Từ năm 2027, BMW M Neue Klasse sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong phân khúc xe hiệu suất cao và lần đầu tiên mang khẩu hiệu của BMW M – “Born on the racetrack. Made for the streets. Core of a passionate community” (tạm dịch theo cách hoa mỹ là “Sinh ra từ đường đua. Chế tác cho nhịp sống đường phố. Trái tim bất diệt của cộng đồng đam mê bất tận. Và thế hệ xe tiếp theo sẽ thiết lập tiêu chuẩn mới trong phân khúc xe hiệu suất cao”

BMW M chuyển giao DNA thương hiệu sang Neue Klasse.

Thế hệ mẫu xe tương lai thể hiện DNA của thương hiệu hiệu suất cao một cách chân thực và nâng tầm trải nghiệm lái đặc trưng của BMW M. Hệ truyền động hoàn toàn điện định nghĩa động lực của thương hiệu, kết hợp niềm vui lái xe với khả năng đường đua theo cách chưa từng có.

Phạm vi hoạt động dài, hiệu suất sạc cao nhờ công nghệ 800 volt, khả năng thu hồi năng lượng hiệu quả cao khiến BMW M Neue Klasse trở thành người bạn đồng hành đa năng hàng ngày. Kiến trúc mới được phát triển với hệ dẫn động bánh xe riêng lẻ được điều khiển trung tâm mở ra không gian mới, nâng cao độ an toàn lái xe cho tất cả các mẫu BMW M thế hệ tiếp theo.

Bốn máy tính hiệu suất cao, được gọi là “Superbrain”, hợp nhất sức mạnh tính toán cho động lực lái “Heart of Joy”, lái tự động, hệ thống thông tin giải trí, cũng như các chức năng cơ bản và tiện nghi. Ngoài việc nâng cao hiệu suất tổng thể nhờ trao đổi dữ liệu nhanh, các mẫu BMW M thế hệ tiếp theo còn có các bản cập nhật và nâng cấp nhanh chóng hơn.

BMW M Neue Klasse được trang bị hai cụm truyền động điện ở trục trước và sau.

Trong tất cả các mẫu điện của BMW M Neue Klasse, hai cụm truyền động điện ở trục trước và sau, mỗi cụm có một động cơ điện cho mỗi bánh xe, đảm bảo hiệu suất lái mà BMW M mong đợi. Khái niệm này kết hợp tất cả ưu điểm của dẫn động cầu sau và dẫn động bốn bánh, đồng thời nâng cao động lực lái trên đường phố và đường đua. Ngoài ra, trục trước có thể được tách rời hoàn toàn.

Để mang lại trải nghiệm lái BMW M đặc trưng và khả năng lái tốt hơn, các chế độ lái được định sẵn đa dạng, mô phỏng chuyển số và hệ thống âm thanh mới phát triển. Đây chỉ là một vài ví dụ về cách BMW M truyền tải cảm xúc thuần túy vào các mẫu BMW M hoàn toàn điện, khiến nó được cảm nhận trong mỗi lần lái.

Các cụm truyền động điện của BMW M eDrive nổi bật với mật độ công suất cao và là những động cơ mạnh mẽ nhất mà BMW M từng sử dụng. Trong cả hai cụm truyền động, các động cơ điện được sắp xếp song song, mỗi động cơ truyền công suất đến một hộp số cho mỗi bánh xe. Các cụm truyền động còn tích hợp bộ biến tần để điều khiển động cơ điện và hệ thống cung cấp dầu.

BMW M chưa từng đạt được trước đây. Pin cao áp với hơn 100 kWh.

Hệ thống cho phép kiểm soát chính xác mô-men xoắn và công suất tại từng bánh xe riêng lẻ, mang lại độ bám tối ưu, phân bổ mô-men liên tục giữa hệ thống phanh và động cơ điện, cũng như thu hồi năng lượng phanh ngay đến giới hạn.

Kết quả là trải nghiệm lái trong các xe sản xuất BMW M chưa từng đạt được trước đây. Pin cao áp với hơn 100 kWh giúp sức mạnh của hệ thống BMW M eDrive đáp ứng nhu cầu xe hiệu suất cao. Trọng tâm vẫn là tương thích cho cả sử dụng đường phố và đường đua.

Điều này đạt được nhờ cách tiếp cận “Design to Power”, với biến thể tối ưu hóa hiệu suất của cell hình trụ Gen 6. Hỗ trợ cho điều này, hệ thống làm mát và Energy Master - trung tâm điều khiển thông minh cao của pin nằm ngoài khối pin đã được tối ưu hóa cho công suất đầu ra cao hơn.

Pin cao áp Gen 6 trong các mẫu hiệu suất cao hoàn toàn điện mang lại hiệu suất cao hơn.

Với các giải pháp đặc trưng BMW M, pin cao áp Gen 6 trong các mẫu hiệu suất cao hoàn toàn điện mang lại hiệu suất đỉnh và sạc thậm chí lớn hơn. Ngoài ra, công nghệ Gen 6 của các mẫu Neue Klasse cung cấp giá trị thu hồi cao nhất. Vỏ pin cao áp đóng vai trò là thành phần cấu trúc của xe và được kết nối với trục trước và sau. Độ cứng tổng thể xe tăng lên cũng dẫn đến động lực lái được cải thiện.

Bên cạnh các đổi mới liên quan đến hiệu suất lái, công nghệ cao còn được phản ánh qua các vật liệu mới và sáng tạo. Thiết kế nhẹ đóng vai trò quan trọng trong các mẫu hiệu suất cao. Do đó, lần đầu tiên BMW M giới thiệu các sợi tự nhiên trong dòng xe hiệu suất cao BMW M hoàn toàn điện.

BMW đã tích lũy kinh nghiệm đáng kể về độ bền, khả năng sản xuất và tích hợp sử dụng sợi tự nhiên trong motorsport kể từ năm 2019. Vật liệu này mang lại tính chất tương tự sợi carbon nhưng có thể sản xuất với lượng CO2e ít hơn khoảng 40%.