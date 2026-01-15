BMW iX3 xuất hiện tại triển lãm CES 2026

Tại Consumer Electronics Show 2026 (CES 2026), BMW Group không chỉ mang đến một mẫu xe điện mới, mà còn trình làng một tầm nhìn hoàn toàn khác về tương lai của ô tô. Nhân vật trung tâm của gian hàng BMW năm nay là BMW iX3 thế hệ mới – mẫu xe đầu tiên được phát triển trên nền tảng Neue Klasse, nơi công nghệ, phần mềm và trải nghiệm người dùng được đặt ngang hàng với hiệu năng cơ khí.

BMW iX3 tại CES 2026 không đơn thuần là bản kế nhiệm của iX3 hiện tại, mà được xem như “mẫu xe mở màn” cho kỷ nguyên Neue Klasse. Đây là thế hệ xe được BMW thiết kế lại từ gốc, không chỉ ở hệ truyền động điện mà còn ở cách người lái tương tác với chiếc xe mỗi ngày. Theo BMW, những công nghệ xuất hiện trên iX3 sẽ dần được triển khai trên khoảng 40 mẫu xe và phiên bản nâng cấp khác nhau trước năm 2027 – biến iX3 thành chuẩn mực công nghệ mới cho toàn bộ dải sản phẩm.

Điểm nhấn lớn nhất trên BMW iX3 mới là Panoramic iDrive – thế hệ giao diện điều khiển hoàn toàn mới. Thay vì cụm đồng hồ truyền thống hay màn hình trung tâm đơn lẻ, BMW sử dụng một dải hiển thị kéo dài toàn bộ chiều ngang táp-lô, kết hợp giữa HUD, màn hình cong và các vùng hiển thị thông tin ngữ cảnh. Cách tiếp cận này cho thấy BMW đang đi theo hướng “ít thao tác hơn, nhiều thông tin hơn”, nơi người lái không cần rời mắt khỏi đường nhưng vẫn nắm được các dữ liệu quan trọng như tốc độ, điều hướng, hỗ trợ lái hay trạng thái xe.

BMW iX3 cũng là mẫu xe đầu tiên của hãng tích hợp BMW Intelligent Personal Assistant thế hệ mới, sử dụng nền tảng Alexa+ của Amazon. Không còn là các câu lệnh cứng nhắc, trợ lý giọng nói trên iX3 có khả năng hiểu ngữ cảnh, duy trì hội thoại và phản hồi linh hoạt hơn. Ví dụ, người lái có thể yêu cầu xe tìm trạm sạc, điều chỉnh điều hòa theo cảm nhận cá nhân hoặc hỏi thông tin hành trình – tất cả bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đây là bước tiến rõ rệt cho thấy ô tô đang tiến gần hơn đến khái niệm “thiết bị công nghệ di động” đúng nghĩa.

Song hành với phần cứng mới là BMW Operating System X – hệ điều hành được thiết kế riêng cho kỷ nguyên Neue Klasse. Trên iX3, hệ thống này hỗ trợ các ứng dụng giải trí như xem video, chơi game, họp trực tuyến (khi xe đứng yên), đồng thời có khả năng cập nhật OTA liên tục. Điều đáng chú ý là BMW không cố biến iX3 thành “smartphone có bánh xe”, mà vẫn giữ triết lý tập trung vào trải nghiệm lái. Các tính năng giải trí được bố trí hợp lý, tránh gây xao nhãng khi xe đang vận hành.

Việc BMW chọn CES – thay vì một triển lãm ô tô truyền thống – để giới thiệu iX3 mới cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt trong tư duy sản phẩm. Ở đây, BMW nói nhiều hơn về phần mềm, AI, giao diện và hệ sinh thái công nghệ, thay vì chỉ xoay quanh công suất hay tăng tốc 0–100 km/h. BMW iX3 thế hệ mới vì thế không chỉ là một mẫu SUV điện, mà là tuyên ngôn cho giai đoạn chuyển mình quan trọng nhất của BMW trong nhiều thập kỷ.

BMW iX3 tại CES 2026 cho thấy ranh giới giữa “xe hơi” và “thiết bị công nghệ” đang ngày càng mờ đi. Với Neue Klasse, BMW đặt cược lớn vào trải nghiệm số, nhưng vẫn cố gắng giữ lại DNA lái xe – điều đã làm nên tên tuổi của hãng.