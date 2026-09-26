VinFast VF Wild lộ diện phiên bản “xịn” hơn, mâm 20 inch như Land Cruiser

So với mẫu tiền thương mại từng được trưng bày tại showroom, chiếc bán tải này gây chú ý với bộ mâm thiết kế mới. Theo thông tin được Sailun – nhà cung cấp lốp cho VinFast công bố, VF Wild sẽ sử dụng hai cỡ lốp gồm 255/70R18 và 265/70R20. Điều này cho thấy mẫu bán tải của VinFast có thể được cung cấp với hai lựa chọn mâm 18 và 20 inch. Bộ mâm 20 inch được cho là xuất hiện trên chiếc VF Wild mới lộ diện, với thiết kế nhiều nan và tạo cảm giác thể thao hơn so với mâm trên xe tiền thương mại.

Mẫu xe được cho là VinFast VF Wild bản cao cấp. Ảnh: MXH

Nếu được áp dụng trên phiên bản thương mại, VF Wild sẽ sở hữu một trong những kích thước mâm lớn nhất phân khúc bán tải tại Việt Nam. Phần lớn các mẫu bán tải phổ biến hiện nay sử dụng mâm 16-18 inch tùy phiên bản.

Bên trong khoang lái, chiếc VF Wild này còn xuất hiện một hộp thiết bị nằm phía trên kính chắn gió, ngay phía sau gương chiếu hậu trung tâm. Đây là vị trí thường được các hãng xe bố trí camera hoặc cảm biến phục vụ hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS). Tuy nhiên, VinFast hiện chưa xác nhận cụ thể thiết bị này là gì, cũng như chưa công bố cấu hình ADAS tương ứng trên phiên bản được cho là cao cấp.

Nội thất gây chú ý với hệ thống ADAS trên kính lái. Ảnh: MXH

Khoang nội thất của xe vẫn mang nhiều nét tương đồng với VF Wild tiền thương mại, nhưng hình ảnh thực tế cho thấy màn hình trung tâm kích thước lớn cùng ghế da hai tông màu. Thiết kế tổng thể cũng có một số điểm gợi liên tưởng tới khoang cabin của VF 8.

VinFast VF Wild được giới thiệu tại Việt Nam ngày 19/9 và bắt đầu nhận đặt cọc từ ngày 25/9/2026. Xe có giá niêm yết 860 triệu đồng với các màu đen, đỏ và trắng; riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Trong giai đoạn đặt cọc sớm từ ngày 25 đến hết 30/9, khách hàng được hưởng ưu đãi 61 triệu đồng, đưa giá bán xuống còn từ 799 triệu đồng.

Thông tin cỡ lốp VF Wild được Sailun chia sẻ. Ảnh: ST

VF Wild sử dụng hệ truyền động REEV, trong đó động cơ đốt trong đóng vai trò hỗ trợ tạo năng lượng cho hệ thống truyền động điện. Xe trang bị bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho quãng đường di chuyển thuần điện hơn 250 km theo công bố. Khi kết hợp với hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động, tổng quãng đường có thể lên tới 1.000 km. Xe cũng hỗ trợ công nghệ V2L, cho phép cung cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

VinFast VF Wild bản thường có mặt tại đại lý. Ảnh: Đại lý

Với kích thước 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm và thùng hàng dài 1.574 mm, VinFast VF Wild có tải trọng công bố 750 kg. Mẫu bán tải này cũng gây chú ý khi sử dụng cấu hình dẫn động cầu trước, một lựa chọn khá khác biệt trong phân khúc.