Khảo sát loạt tin rao Toyota Vios cũ trên thị trường cho thấy, giá xe dao động từ 211 triệu đồng đến 455 triệu đồng. Những mẫu xe đời 2016 - 2019 có giá phổ biến từ hơn 200 triệu đồng đến 340 triệu đồng, trong khi xe đời 2022 - 2024 được rao bán từ 284 triệu đồng đến 455 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng sử dụng.

Mổ số tin rao bán xe.

Nhóm Toyota Vios đời 2024 có mức giá cao nhất trong khảo sát, từ 355 - 455 triệu đồng. Phiên bản E số sàn tại Đắk Lắk được rao bán 355 triệu đồng, trong khi bản E CVT tại Đà Nẵng có giá 365 triệu đồng. Chiếc xe tại Đà Nẵng đã đi 68.000Km, được giới thiệu có lịch sử bảo dưỡng tại hãng và còn thời hạn bảo hành chính hãng. Đáng chú ý, một chiếc Vios G 1.5 CVT tại TP.HCM có giá 455 triệu đồng, đã đi 11.000Km.

Chênh lệch giá bán cũng xuất hiện ở nhóm xe sản xuất năm 2022, với mức từ 284 - 410 triệu đồng. Một chiếc Vios E số sàn tại Hà Nội được rao bán 284 triệu đồng, đã đi 66.000 Km. Ở chiều ngược lại, phiên bản G số tự động tại Nghệ An có giá 410 triệu đồng, đã đi 76.000Km, được giới thiệu trang bị màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.

Ảnh thực tế một chiếc Vios cũ được roa bán.

Với xe đời 2021, giá rao bán ghi nhận ở mức 370 triệu đồng cho phiên bản E CVT màu trắng. Chiếc xe đã đi 110.000Km, sử dụng động cơ xăng 1.5L và hộp số tự động.

Thấp hơn một đời, Toyota Vios 2020 phiên bản E số sàn đang được rao bán 279 triệu đồng tại Hà Nội. Xe màu trắng, đã đi 110.000Km. Người bán giới thiệu xe còn nguyên bản, máy móc vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Hai chiếc Toyota Vios đời 2019 được rao bán với giá 238 triệu đồng và 340 triệu đồng. Phiên bản E số sàn màu đen tại Hà Nội có giá 238 triệu đồng, đã đi 86.000Km. Trong khi đó, bản 1.5G số tự động tại TP.HCM được rao bán 340 triệu đồng, được giới thiệu là xe không lỗi và có hồ sơ cầm tay.

Ở nhóm xe đời 2017, mức giá cũng có sự khác biệt đáng kể giữa các phiên bản, từ 225 - 348 triệu đồng. Một chiếc Vios E số sàn tại Cần Thơ được rao bán 225 triệu đồng, trong khi bản G tại Hà Nội có giá 348 triệu đồng. Người bán chiếc Vios G cho biết xe một chủ, đã đi khoảng 16.000Km, bảo dưỡng đầy đủ và sử dụng bộ lốp nguyên bản.

Với Toyota Vios đời 2016, giá bán được ghi nhận ở mức 211 triệu đồng. Chiếc xe phiên bản 1.5E số sàn tại Hải Phòng được giới thiệu là xe gia đình, một chủ sử dụng từ mới và còn giữ giấy tờ liên quan đến quá trình sử dụng.

Nhìn chung, Toyota Vios cũ có nhiều lựa chọn trong khoảng ngân sách từ 200 triệu đồng đến hơn 450 triệu đồng. Người mua có thể tìm các mẫu đời 2016 - 2019 với giá khoảng 211 - 348 triệu đồng, trong khi xe đời 2020 - 2022 có giá từ 279 - 410 triệu đồng. Các mẫu đời 2024 được rao bán từ 355 triệu đồng, tùy phiên bản và tình trạng xe.