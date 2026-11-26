Với ngân sách dưới 700 triệu đồng, người mua ô tô tại Việt Nam có nhiều lựa chọn SUV 5 chỗ, chủ yếu thuộc phân khúc SUV đô thị cỡ A và B. Những mẫu xe này phù hợp với gia đình trẻ, người mua ô tô lần đầu hoặc khách hàng cần một phương tiện linh hoạt cho cả đô thị lẫn những chuyến đi xa.

Tuy nhiên, giá bán không phải yếu tố duy nhất cần quan tâm. Không gian nội thất, trang bị an toàn, mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí sử dụng lâu dài mới là những yếu tố quyết định một chiếc xe có thực sự phù hợp hay không. Và dưới đây là 10 tiêu chí chọn SUV 5 chỗ dưới 700 triệu đồng:

1.Không gian nội thất rộng rãi

SUV cỡ B thường có lợi thế về chiều cao trần xe, tư thế ngồi và khoảng sáng gầm so với sedan hạng B. Tuy nhiên, không phải mẫu SUV nào cũng rộng hơn sedan.

Nội thất xe Hyundai Creta bản N Line.

Người mua nên kiểm tra khoảng để chân hàng ghế sau, độ thoáng trần xe, chiều rộng cabin và dung tích khoang hành lý. Với gia đình có trẻ nhỏ, khả năng lắp ghế trẻ em và đưa đón trẻ cũng rất quan trọng.

2. Trang bị an toàn và hỗ trợ lái

Các công nghệ như phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, ga tự động thích ứng và cảnh báo va chạm phía trước ngày càng xuất hiện trên SUV giá dưới 700 triệu đồng.

Hyundai Creta, Toyota Yaris Cross và Suzuki Fronx là những mẫu xe đáng chú ý về trang bị hỗ trợ lái trên một số phiên bản. Tuy nhiên, cần kiểm tra kỹ danh sách trang bị bởi phiên bản tiêu chuẩn thường có ít công nghệ hơn bản cao cấp.

3. Khả năng tiết kiệm nhiên liệu

Nếu thường xuyên di chuyển trong đô thị, người mua nên ưu tiên những mẫu xe có mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý.

Toyota Yaris Cross Hybrid là lựa chọn đáng chú ý với mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp công bố khoảng 3,8 lít/100 km. Trong khi đó, các mẫu SUV sử dụng động cơ 1.5L hút khí tự nhiên cũng có thể đáp ứng tốt nhu cầu đi lại hằng ngày.

4. Khả năng giữ giá

Những mẫu xe có thương hiệu phổ biến, mạng lưới đại lý rộng và nhu cầu mua bán xe cũ ổn định thường có lợi thế về giá trị bán lại.

Toyota Yaris Cross, Kia Seltos hay Hyundai Creta là những cái tên có thể cân nhắc. Dù vậy, khả năng giữ giá còn phụ thuộc vào tình trạng xe, số kilomet vận hành, lịch sử bảo dưỡng và nhu cầu thị trường.

5. Động cơ và hộp số phù hợp

Động cơ hút khí tự nhiên kết hợp hộp số CVT thường phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị. Những mẫu xe sử dụng động cơ tăng áp có lợi thế về khả năng tăng tốc nhưng cần cân nhắc mức tiêu hao nhiên liệu và chi phí bảo dưỡng.

Với xe điện như VinFast VF 6, người mua có thể tận dụng ưu điểm tăng tốc nhanh và chi phí năng lượng, nhưng cần có phương án sạc thuận tiện.

6. Khoảng sáng gầm cao

Đây là lợi thế đáng chú ý của SUV so với sedan, đặc biệt khi thường xuyên di chuyển trên đường xấu, qua gờ giảm tốc hoặc những đoạn đường ngập nhẹ. Mitsubishi Xforce nổi bật với khoảng sáng gầm khoảng 219-222 mm tùy phiên bản.

Tuy nhiên, gầm cao không đồng nghĩa xe có thể vượt ngập sâu hoặc vận hành như SUV chuyên địa hình.

7. Tiện nghi phục vụ gia đình

Những trang bị nên ưu tiên gồm điều hòa làm mát tốt, cửa gió hàng ghế sau, camera lùi, camera 360 độ, cảm biến hỗ trợ đỗ xe, cổng sạc và khoang hành lý rộng. Với gia đình có trẻ nhỏ, móc ghế ISOFIX và khả năng bố trí ghế trẻ em cũng là những yếu tố cần kiểm tra trực tiếp.

8. Chi phí bảo dưỡng và dịch vụ

Ngoài giá mua xe, người dùng cần tìm hiểu chi phí bảo dưỡng định kỳ, giá phụ tùng và hệ thống đại lý chính hãng. Với xe điện, cần quan tâm thêm đến chính sách bảo hành pin, động cơ điện và khả năng tiếp cận trạm sạc.

9. Tổng chi phí sở hữu

Một chiếc SUV giá thấp chưa chắc đã tiết kiệm hơn trong dài hạn. Người mua cần tính toán tổng chi phí gồm giá lăn bánh, nhiên liệu hoặc điện năng, bảo hiểm, bảo dưỡng, phí gửi xe và các vật tư tiêu hao.

Đặc biệt, không nên sử dụng toàn bộ khoản tiền tích lũy để mua xe mà cần duy trì ngân sách dự phòng cho những chi phí phát sinh.

Gia đình lần đầu mua xe nên chọn SUV hay sedan?

SUV 5 chỗ có lợi thế về khoảng sáng gầm, tư thế ngồi cao, khoang hành lý linh hoạt và khả năng di chuyển trên nhiều loại đường. Đây là lựa chọn phù hợp với gia đình trẻ, thường xuyên đi du lịch hoặc sinh sống tại khu vực có điều kiện đường sá chưa tốt.

Trong khi đó, sedan hạng B thường có trọng tâm thấp, vận hành ổn định và phù hợp với người chủ yếu di chuyển trong đô thị, ít chở nhiều hành lý. Với gia đình 3-4 thành viên, SUV cỡ B là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ sự cân bằng giữa kích thước, không gian và tính thực dụng. Tuy nhiên, nếu thường xuyên chở đủ 5 người, người mua nên trực tiếp trải nghiệm hàng ghế sau trước khi quyết định.

10. Giá bán ra sao?

Giá bán phù hợp ngân sách với một số mẫu SUV 5 chỗ có giá khởi điểm dưới 700 triệu đồng đáng tham khảo gồm:

Mẫu xe Giá tham khảo (triệu đồng) Hyundai Venue 499 Toyota Raize 510 Mazda CX-3 519 Suzuki Fronx 520 Kia Seltos 549 Hyundai Creta 599 Mitsubishi Xforce 605 Toyota Yaris Cross 650 VinFast VF 6 646

Giá bán có thể thay đổi theo phiên bản và chương trình ưu đãi. Người mua cũng cần tính thêm chi phí lăn bánh để tránh vượt ngân sách dự kiến.

Kết luận

Với ngân sách dưới 700 triệu đồng, người mua có nhiều lựa chọn SUV 5 chỗ đáp ứng nhu cầu gia đình và di chuyển hằng ngày. Nếu ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu, Toyota Yaris Cross là cái tên đáng tham khảo; Mitsubishi Xforce phù hợp với người cần gầm cao, trong khi Hyundai Creta và Kia Seltos hướng đến sự cân bằng về tiện nghi và vận hành.

Quan trọng nhất, người mua nên lựa chọn xe dựa trên nhu cầu thực tế, trực tiếp lái thử và tính toán chi phí sử dụng lâu dài thay vì chỉ chạy theo giá bán hoặc số lượng trang bị.