Trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về cả lượng xe tiêu thụ lẫn nguồn cung. Tuy nhiên, áp lực từ lượng xe tồn kho cùng sự xuất hiện liên tục của các mẫu xe mới đã khiến thị trường rơi vào tình trạng thặng dư lớn, buộc các doanh nghiệp phải đẩy mạnh cuộc đua giảm giá nhằm kích cầu trong giai đoạn cuối năm.

Lượng xe tồn từ năm ngoái khiến nhiều đại lý đổ xô tung các ưu đãi.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng lượng tiêu thụ của các đơn vị thành viên và nhóm xe nhập khẩu ngoài VAMA trong 9 tháng đầu năm 2026 đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025. Đặc biệt, thương hiệu VinFast đã ghi nhận doanh số 177.697 xe, vượt qua tổng lượng bán ra của cả năm 2025 là 175.000 xe. Liên doanh Hyundai Thành Công cũng đóng góp 35.412 xe, nâng tổng sản lượng ô tô tiêu thụ tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm lên khoảng 520.000 chiếc.

Mặc dù sức mua cải thiện, nguồn cung ô tô lại tăng mạnh. Cục Thống kê thuộc Bộ Tài chính cho biết sản lượng ô tô lắp ráp trong nước trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 416.400 xe, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng 26,2%, đạt 195.547 chiếc. Cộng thêm khoảng 200.000 xe tồn từ năm 2025, tổng nguồn cung ô tô phục vụ thị trường đạt tới 800.000 xe, tạo ra sự chênh lệch lớn giữa cung và cầu.

Cuộc đua ưu đãi quy mô lớn, người mua nên lưu ý gì?

Chính nguồn cung lớn như vậy, nhiều nhà sản xuất và đại lý đã triển khai nhiều chương trình khuyến mại quy mô lớn, đặc biệt trong tháng 10. Các ưu đãi có thể kể đến bao gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giảm giá tiền mặt, tặng phụ kiện và phiếu nhiên liệu. Đáng chú ý, làn sóng điều chỉnh giá không chỉ giới hạn ở các mẫu xe bán chậm mà còn mở rộng sang cả các sản phẩm ăn khách và xe mới ra mắt, với mức giảm từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Người dùng cần chú ý khi mua các xe giảm giá.

Như đã đề cập, một trong những nguyên nhân khiến các chương trình ưu đãi gia tăng là lượng xe sản xuất từ năm 2025 trở về trước vẫn còn tồn tại một số doanh nghiệp và đại lý. Việc giải phóng hàng tồn kho trở thành yêu cầu quan trọng khi thị trường bước vào giai đoạn cạnh tranh doanh số cuối năm.

Tuy nhiên, khách hàng cần lưu ý rằng xe sản xuất năm 2024 hoặc 2025 có thể có giá bán thấp hơn đáng kể so với xe mới, nhưng cần kiểm tra kỹ năm sản xuất, tình trạng lưu kho và các điều kiện đi kèm chương trình ưu đãi.

Trong bối cảnh nhiều mẫu xe mới ra mắt và nguồn cung tăng, cạnh tranh về giá dự báo sẽ tiếp tục là yếu tố nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam trong quý 4/2026. Các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ và giảm giá có thể giúp người mua giảm chi phí ban đầu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện doanh số. Người tiêu dùng nên theo dõi giá bán trong những tháng cuối năm để tìm được phương án phù hợp, và nếu đã xác định được mẫu xe cần mua, nên so sánh giá giữa các đại lý và kiểm tra kỹ điều kiện ưu đãi.