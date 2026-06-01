Vừa nổ máy đã mất màn hình, hơn 82.000 xe Toyota và Lexus bị triệu hồi

Theo hãng xe Nhật Bản, đợt triệu hồi ảnh hưởng tới một số xe Toyota Land Cruiser, Toyota Mirai cùng các mẫu Lexus GX và Lexus UX đời 2024-2025. Nguyên nhân được xác định nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch phía sau vô-lăng.

Trong một số trường hợp, màn hình có thể bị tắt hoặc tối đen khi xe khởi động, khiến một số đèn cảnh báo và chỉ báo vận hành quan trọng không xuất hiện. Toyota không công bố cụ thể những thông tin nào có thể bị ảnh hưởng, song cho biết lỗi này khiến các phương tiện liên quan không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn liên bang hiện hành tại Mỹ.

Ngoài vấn đề tuân thủ quy định, việc thiếu các cảnh báo quan trọng cũng có thể làm gia tăng nguy cơ mất an toàn khi người lái không kịp nhận biết những sự cố phát sinh trong quá trình vận hành.

Để khắc phục, Toyota sẽ cập nhật phần mềm cho cụm đồng hồ kỹ thuật số tại các đại lý ủy quyền hoàn toàn miễn phí. Thông báo triệu hồi dự kiến được gửi tới các chủ xe từ cuối tháng 7.

Sự cố mới nhất tiếp tục phản ánh xu hướng ô tô hiện đại ngày càng phụ thuộc vào phần mềm. Nếu như các cụm đồng hồ cơ học truyền thống chủ yếu vận hành bằng linh kiện cơ khí đơn giản, thì trên các mẫu xe đời mới, phần lớn thông tin được hiển thị thông qua màn hình kỹ thuật số và được kiểm soát bởi phần mềm.

Điều này giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và khả năng tùy biến giao diện, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ phát sinh lỗi phần mềm có thể ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của xe.

Toyota không phải nhà sản xuất duy nhất gặp phải tình trạng tương tự. Trước đó, Mercedes-Benz từng triệu hồi khoảng 144.000 xe tại Mỹ do lỗi phần mềm khiến hệ thống liên tục khởi động lại, làm màn hình hiển thị thông tin tạm thời mất tín hiệu. Sự cố ảnh hưởng đến nhiều dòng xe như C-Class, GLC, các mẫu AMG hiệu suất cao và dòng roadster SL.