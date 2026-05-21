Triệu hồi 3.741 xe Hyundai Tucson tại Việt Nam vì lỗi bảng đồng hồ táp-lô

Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) đưa ra thông báo triệu hồi dòng xe Tucson sản xuất theo quy trình kiểm tra có tổng cộng 3.741 xe thuộc diện cần triệu hồi. Các mẫu xe nằm trong diện triệu hồi thuộc 4 phiên bản N Line, 1.6 Turbo, máy xăng Đặc biệt và máy dầu Đặc biệt.

Trong đó, Tucson máy xăng Đặc biệt với 2.037 xe bị ảnh hưởng, theo sao là 1.6 Turbo với 1.318 xe, N Line là 328 xe và máy dầu Đặc biệt là 58 xe. Các mẫu xe cần triệu hồi sản xuất từ 20/8/2025 đến 27/1/2026.

Một số xe Tucson có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ trên táp-lô khởi động lại.

Theo thông tin từ HMC, một số xe Tucson có thể xuất hiện hiện tượng cụm đồng hồ trên táp-lô khởi động lại trong quá trình vận hành, dẫn đến việc thông tin trên màn hình bị gián đoạn hiển thị. Hiện tượng này không ảnh hưởng đến việc vận hành tổng thể của xe. HTV chưa ghi nhận bất kỳ sự cố thực tế nào tại Việt Nam.

HTV cho biết những xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được kiểm tra và xử lý miễn phí bằng cách cập nhật phần mềm điều khiển tín hiệu của đồng hồ taplo. Thời gian khắc phục dự kiến là khoảng 45 phút mỗi xe. Hãng xe Hàn Quốc hướng dẫn người dùng có thể chủ động kiểm tra xe thuộc diện ảnh hưởng thông qua số VIN (số khung) trên website chính thức của HTV hoặc ứng dụng HyundaiMe.

Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với các đại lý Hyundai để được hỗ trợ kiểm tra thông tin. Hyundai Việt Nam hiện đang phân phối Hyundai Tucson với 5 phiên bản, bao gồm máy xăng Tiêu chuẩn, xăng Đặc biệt, dầu Tiêu chuẩn, 1.6 Turbo và N Line. Giá bán của mẫu SUV này dao động 769-989 triệu đồng.

Trong tháng 4, Hyundai Tucson ghi nhận doanh số 626 xe - trở thành sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu. Cộng dồn 4 tháng đầu năm, HTV đã bàn giao 3.145 xe Tucson cho khách hàng Việt Nam.