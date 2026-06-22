Ford Việt Nam triệu hồi gần 800 xe Ranger và Everest để kiểm tra lỗi

Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), đợt triệu hồi áp dụng đối với 655 xe Ford Everest và 114 xe Ford Ranger được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 14/10/2025 đến ngày 22/10/2025. Các xe này được sản xuất tại hai nhà máy AutoAlliance (Thailand) Company Limited và Ford Motor Company (Thailand) Limited ở tỉnh Rayong, Thái Lan, sau đó được Ford Việt Nam nhập khẩu và phân phối chính hãng.

Nguyên nhân triệu hồi xuất phát từ nguy cơ nước có thể xâm nhập vào bộ điều khiển điện tử (ECU) của hệ thống gạt mưa/rửa kính. Khi xảy ra hiện tượng này, xe có thể xuất hiện một hoặc nhiều dấu hiệu bất thường như nước rửa kính phun liên tục, tia nước yếu hoặc không hoạt động, cần gạt mưa vận hành sai vị trí hoặc toàn bộ hệ thống gạt mưa phía trước ngừng hoạt động. Theo Ford, các hiện tượng này có thể xuất hiện chập chờn hoặc liên tục tùy từng trường hợp.

Hãng xe Mỹ cho biết lỗi được phát hiện trong quá trình theo dõi và cải tiến chất lượng sản phẩm. Nếu hệ thống gạt mưa/rửa kính hoạt động không đúng trong điều kiện mưa lớn hoặc thời tiết khắc nghiệt, tầm quan sát của người lái có thể bị ảnh hưởng, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Chương trình triệu hồi bắt đầu từ ngày 19/6/2026 tại toàn bộ hệ thống đại lý ủy quyền của Ford Việt Nam trên cả nước. Khi đưa xe đến kiểm tra, kỹ thuật viên sẽ đánh giá tình trạng cụm gạt mưa và mô-tơ gạt mưa phía trước, đồng thời thay thế ECU gạt mưa/rửa kính hoặc các linh kiện liên quan nếu cần thiết theo quy định của chương trình.

Thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến từ 0,2-0,5 giờ (khoảng 12-30 phút) tùy từng xe. Toàn bộ chi phí kiểm tra, phụ tùng và nhân công sẽ do Ford Việt Nam chi trả. Chủ xe có thể kiểm tra số VIN trên website của Ford Việt Nam hoặc liên hệ các đại lý ủy quyền để xác định phương tiện của mình có thuộc diện triệu hồi hay không.

Đây là đợt triệu hồi thứ bảy được Ford Việt Nam triển khai kể từ đầu năm 2026. Trước đó, hãng cũng đã thực hiện nhiều chương trình khắc phục lỗi trên các mẫu xe như Mustang Mach-E và Explorer. Trong 5 tháng đầu năm 2026, Ford đã bán gần 18.500 xe tại Việt Nam, trong đó Ranger đạt 6.134 xe và Everest đạt 5.283 xe.