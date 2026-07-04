Toyota triệu hồi dòng xe Prado vì lỗi đồng hồ hiển thị

Toyota Việt Nam vừa phát đi thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với 563 xe Land Cruiser Prado nhằm cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô. Chương trình được thực hiện miễn phí tại toàn bộ hệ thống đại lý Toyota trên cả nước từ ngày 30/6/2026.

Theo thông báo từ Toyota Việt Nam, chương trình áp dụng cho 563 xe Toyota Land Cruiser Prado được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 17/7/2024 đến ngày 23/6/2025. Mục đích của đợt triệu hồi là cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô nhằm khắc phục nguy cơ phát sinh lỗi hiển thị trong quá trình sử dụng.

Toyota Việt Nam vừa phát đi thông báo triển khai chương trình triệu hồi đối với 563 xe Land Cruiser Prado.

Đây là hoạt động được hãng triển khai nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và quyền lợi của khách hàng đang sử dụng các xe nằm trong diện ảnh hưởng. Theo hãng, các xe thuộc diện triệu hồi đều được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, nơi hiển thị các thông tin vận hành cũng như nhiều đèn cảnh báo quan trọng của xe.

Trong một số trường hợp khi khởi động xe, lỗi phần mềm có thể khiến khu vực hiển thị đồ họa 3D trên cụm đồng hồ không hoạt động. Khi hiện tượng này xảy ra, nhiều đèn cảnh báo như áp suất dầu động cơ, nhiệt độ nước làm mát, hệ thống sạc cùng các thông tin cảnh báo khác có thể không xuất hiện trên màn hình, ảnh hưởng đến khả năng theo dõi tình trạng vận hành của phương tiện.

Toyota Việt Nam cho biết các chủ xe thuộc diện ảnh hưởng sẽ được đại lý liên hệ để mời mang xe đến kiểm tra. Sau khi xác định xe nằm trong chương trình, kỹ thuật viên sẽ tiến hành cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô.

Thời gian kiểm tra và cập nhật dự kiến từ 0,9 đến 1,6 giờ cho mỗi xe và toàn bộ chi phí sẽ do Toyota Việt Nam chi trả. Hãng khuyến nghị khách hàng chủ động đặt lịch hẹn trước với đại lý nhằm giảm thời gian chờ đợi khi đưa xe đến kiểm tra.

Bên cạnh các xe do Toyota Việt Nam phân phối chính thức, những chiếc Land Cruiser Prado nhập khẩu không chính hãng nhưng thuộc diện ảnh hưởng của chương trình cũng sẽ được hỗ trợ. Theo đó, sau khi chủ xe gửi yêu cầu, Toyota Việt Nam sẽ kiểm tra thông tin phương tiện. Nếu đủ điều kiện và được xác nhận thuộc diện triệu hồi, đại lý Toyota sẽ thực hiện việc kiểm tra và cập nhật phần mềm miễn phí.

Khách hàng có thể tra cứu xe của mình có thuộc diện ảnh hưởng hay không thông qua trang thông tin Toyota Việt Nam, công cụ kiểm tra số VIN, hệ thống đại lý trên toàn quốc.