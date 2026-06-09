Audi ra mắt mẫu xe thể thao mới có tên gọi Nuvolari

Audi bất ngờ vén màn siêu xe mới mang tên Nuvolari, xe PHEV động cơ V8 tăng áp kép và 3 mô-tơ điện, cho công suất lên tới 987 mã lực, dự kiến bàn giao đến tay khách hàng vào đầu năm 2027. Chỉ có 499 chiếc trên toàn thế giới.

Nuvolari sẽ là mẫu xe thương mại đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới của Audi. Nhờ đó, chiếc xe mang diện mạo như một sự lai tạo đầy nghệ thuật giữa dòng R8 và mẫu xe ý tưởng Concept C. Kế hoạch hồi sinh của Audi sẽ không chỉ dừng lại ở TT thế hệ mới, bởi hãng xe Đức vừa chính thức xác nhận kế hoạch cho dòng siêu xe hoàn toàn mới. Với tên gọi "Nuvolari", đây là một cỗ máy hybrid hiệu năng cao đóng vai trò là phiên bản giới hạn kế nhiệm cho huyền thoại R8.

Audi bất ngờ vén màn siêu xe mới mang tên Nuvolari.

Được định vị để trở thành mẫu xe thương mại nhanh nhất và mạnh mẽ nhất lịch sử Audi, Nuvolari sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid với khối động cơ xăng V8 tăng áp kép dung tích 4.0L đặt giữa, cụm pin lithium-ion dung lượng 7.3 kWh và 3 mô-tơ điện trục từ tính. Hai mô-tơ điện đặt ở trục trước, mô-tơ thứ ba đặt ngay giữa động cơ và hộp số.

Cấu hình này cho phép Nuvolari sản sinh tổng công suất kết hợp lên đến 987 mã lực (736 kW), dễ dàng vượt mặt người anh em cùng tập đoàn là Lamborghini Temerario. Trên thực tế, mẫu siêu xe này chỉ kém Lamborghini Revuelto vỏn vẹn 15 mã lực.

Phần đầu xe bị chiếm trọn bệ thế bởi cụm lưới tản nhiệt đặt dọc.

Khả năng tăng tốc của Nuvolari từ 0-100 km/h trong 2,6 giây, để cán mốc 200 km/h mất thêm 4,2 giây. Tốc độ tối đa 350 km/h. Theo đúng truyền thống của Audi, Nuvolari trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Quattro. Tuy nhiên, Audi đã nâng cấp hệ thống này để có khả năng thấu hiểu và dự đoán nhu cầu của người lái.

Người lái có thể lựa chọn 4 chế độ lái chính thông qua một núm xoay tích hợp ngay trên vô-lăng. Chế độ E-Hybrid ưu tiên sử dụng hoàn toàn bằng điện cho các hành trình ngắn và lái xe trong đô thị; chế độ Balanced dung hòa giữa sự thoải mái, tính hiệu quả và hiệu suất.

Nuvolari sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid với khối động cơ xăng V8 tăng áp kép.

Trong khi đó, chế độ Dynamic sẽ "làm sắc nét mức độ phản hồi của hệ thống, tăng cường tính linh hoạt và độ chính xác", chế độ Dynamic+ sẽ đẩy mọi thứ đạt đến giới hạn. Bên cạnh đó, chế độ đường đua Track mode, cho phép "điều chỉnh chính xác hệ thống kiểm soát lực kéo theo phong cách lái của tài xế và độ bám đường thực tế". Chế độ này có sẵn các thiết lập cho dành cho đường ướt (wet), đường khô (dry), chế độ đua (race) cũng như tùy chọn tắt hoàn toàn các hệ thống hỗ trợ.

Phần đầu xe bị chiếm trọn bệ thế bởi cụm lưới tản nhiệt đặt dọc, đặt cạnh cụm đèn pha thanh mảnh và các hốc gió kích thước lớn. Mẫu xe này cũng sở hữu bộ chia gió phía trước và ống dẫn khí chữ S, chi tiết giúp "cải thiện hiệu quả khí động học ở trục trước, mang lại lực ép bổ sung, giảm lực nâng ở tốc độ cao và tối ưu hóa khả năng làm mát cho hệ truyền động".

Xe có khả năng tăng tốc của Nuvolari từ 0-100 km/h trong 2,6 giây, để cán mốc 200 km/h mất thêm 4,2 giây.

Nhìn từ bên hông, chiếc xe lộ rõ những đường nét góc cạnh bằng sợi carbon và một cách diễn giải hiện đại cho chi tiết ốp hông biểu tượng của dòng R8. Đi kèm với đó là bộ mâm đúc khóa tâm lần đầu tiên xuất hiện trên Audi thương mại.

Ẩn phía sau bộ mâm là hệ thống phanh gốm cao cấp mới mang tên Audi Ceramic Pro, được thiết kế chuyên dụng cho trường hợp chạy gắt trong đường đua. Đĩa phanh trước kích thước 420mm đi kèm kẹp phanh 10 pít-tông, đĩa phanh sau kích thước 410 mm và kẹp phanh 4 pít-tông.

Nuvolari sở hữu một không gian cabin tối giản với cấu hình phối hai tông màu tương phản.

Hệ thống phanh tích hợp tính năng tái tạo năng lượng cũng như hệ thống làm mát bên trong được thiết kế đặc biệt, giúp tăng khả năng tản nhiệt lên tới 21%. Ở phía sau đuôi xe, phần cản đục lỗ thông gió, cụm đèn hậu LED thanh mảnh và bộ khuếch tán khổng lồ. Điểm nhấn không thể bỏ qua là cánh gió sau chủ động với 3 vị trí vận hành: đóng, lực ép thấp và lực ép cao. Cánh gió này có thể hoạt động tự động hoặc chỉnh thủ công, đồng thời đóng vai trò như một phanh không khí.

Tương tự như mẫu Concept C, Nuvolari sở hữu một không gian cabin tối giản với cấu hình phối hai tông màu tương phản và các điểm nhấn bằng nhôm anodized độc đáo. Audi không tiết lộ quá nhiều chi tiết nhưng xác nhận siêu xe này được trang bị bộ ghế thể thao trọng lượng nhẹ với cấu trúc làm hoàn toàn từ sợi carbon.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số và một màn hình thông tin giải trí kích thước lớn đặt dọc. Đi kèm với đó là công tắc khởi động bằng nhựa cao cấp, hệ thống chuyển số bằng nút bấm và các phím điều khiển được tối giản hóa. Vô-lăng của xe có thiết kế đáy phẳng thể thao, dường như được bọc bằng chất liệu Alcantara cao cấp, tích hợp lẫy chuyển số cỡ lớn cùng hàng loạt núm xoay và nút bấm chức năng.

Nuvolari được phát triển trên cấu trúc khung gầm nhôm không gian Audi Space Frame và sẽ chỉ được sản xuất giới hạn đúng 499 chiếc. Thời gian bàn giao xe dự kiến sẽ bắt đầu vào nửa đầu năm 2027.