Loạt xe Audi chính hãng giảm giá bán lên đến 200 triệu đồng

Audi Việt Nam triển khai chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe trong 6/2026, áp dụng với khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất xuất hóa tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc. Nhằm đồng hành cùng người tiêu dùng trong mùa du lịch cao điểm, Audi Việt Nam vừa chính thức công bố triển khai chiến dịch kích cầu quy mô lớn có tên GO 2 Q.

Chương trình áp dụng cho nhiều dòng xe chiến lược của hãng tại thị trường trong nước, đặc biệt tập trung vào dải sản phẩm xe thể thao đa dụng Audi Q Series. Các chính sách kích cầu mới mang đến cho khách hàng cơ hội sở hữu xe sang đi kèm hàng loạt quyền lợi thiết thực liên quan đến bảo hiểm vật chất và chế độ bảo dưỡng.

Audi Việt Nam triển khai chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe trong 6/2026.

Toàn bộ chương trình được triển khai đồng bộ trên hệ thống đại lý chính hãng toàn quốc và được chia làm hai mốc thời gian áp dụng cụ thể cho từng nhóm sản phẩm. Từ ngày 01/06 đến hết ngày 30/06 dành cho các mẫu Audi A5, Audi A7 Sportback và Audi A8L. Và từ ngày 01/06 đến hết ngày 12/08/2026 dành cho các mẫu Audi Q2, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q7, Audi Q8 và Audi Q6 e-tron.

Đặc biệt, các mẫu SUV chủ lực thuộc Audi Q Series được áp dụng mức ưu đãi lên đến 200 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi giá trị gia tăng, sẵn sàng đồng hành cùng khách hàng trên mọi hành trình mùa hè. Đối với Audi A5, Audi A7 Sportback và Audi A8L: khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn trước ngày 30/06.

Đối với Audi Q2, Audi Q3, Audi Q3 Sportback, Audi Q7, Audi Q8 và Audi Q6 e-tron: khách hàng ký hợp đồng mua xe và hoàn tất xuất hóa đơn trước ngày 12/08/2026. Chương trình áp dụng tại hệ thống đại lý Audi chính hãng trên toàn quốc.

Từ ngày 01/06 đến hết ngày 30/06 dành cho các mẫu Audi A5, Audi A7 Sportback và Audi A8L

Cụ thể mức giảm như sau: Một số mẫu xe khác được giảm 200 triệu đồng gồm Audi Q3, A5 và Q6 e-tron. Giá sau ưu đãi của ba mẫu xe này lần lượt còn khoảng 1,69 tỷ đồng, 2,049 tỷ đồng và 2,999 tỷ đồng. Theo thông tin từ hãng, ngoài Q3 còn xe sản xuất năm 2024, A5 và Q6 e-tron thuộc đời 2025.

Nhóm xe được giảm 200 triệu đồng tiếp theo gồm Q3 Sportback và Q7. Sau ưu đãi, giá bán của Q3 Sportback còn khoảng 1,86 tỷ đồng, trong khi Q7 còn khoảng 3,599 tỷ đồng. Audi Q2 được giảm 200 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 1,390 tỷ đồng. Ở nhóm sedan, Audi A7 Sportback và A8L cùng được điều chỉnh giảm 100 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của hai mẫu xe này lần lượt khoảng 2,999 tỷ đồng và 5,459 tỷ đồng.

Theo hãng, mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào phiên bản, năm sản xuất và số lượng xe còn tại đại lý. Chương trình lần này áp dụng cho cả các dòng SUV, sedan và xe thuần điện đang được hãng phân phối tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xe sang cạnh tranh mạnh hơn, nhiều hãng xe thời gian gần đây cũng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi để kích cầu và xử lý hàng tồn kho và Audi Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ,