Audi giảm giá loạt xe sang tại Việt Nam, cao nhất 300 triệu đồng

Audi Việt Nam triển khai chương trình giảm giá cho nhiều mẫu xe trong tháng 5 và 6/2026, áp dụng với khách hàng ký hợp đồng và hoàn tất xuất hóa đơn từ ngày 1/5 đến hết 30/6 tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Mức ưu đãi cao nhất thuộc về Audi Q8 với mức giảm 300 triệu đồng dành cho xe sản xuất năm 2024. Sau giảm giá, mẫu SUV này có giá khoảng 4,099 tỷ đồng, thấp hơn mức niêm yết 4,399 tỷ đồng.

Dòng xe Giá niêm yết

(tỷ đồng) Mức giảm

(triệu đồng) Audi Q8 4,399 300 Audi Q6 e-tron 3,199 200 Audi A5 2,249 200 Audi Q3 1,89 200 Audi Q7 3,799 150 Audi Q3 Sportback 2,06 150 Audi Q2 1,59 125 Audi A7 Sportback 3,099 100 Audi A8 5,559 100

Một số mẫu xe khác được giảm 200 triệu đồng gồm Audi Q3, A5 và Q6 e-tron. Giá sau ưu đãi của ba mẫu xe này lần lượt còn khoảng 1,689 tỷ đồng, 2,049 tỷ đồng và 2,999 tỷ đồng. Theo thông tin từ hãng, ngoài Q3 còn xe sản xuất năm 2024, A5 và Q6 e-tron thuộc đời 2025.

Nhóm xe được giảm 150 triệu đồng gồm Q3 Sportback và Q7. Sau ưu đãi, giá bán của Q3 Sportback còn khoảng 1,91 tỷ đồng, trong khi Q7 còn khoảng 3,649 tỷ đồng. Audi Q2 được giảm 125 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 1,465 tỷ đồng.

Ở nhóm sedan, Audi A7 Sportback và A8 cùng được điều chỉnh giảm 100 triệu đồng. Giá bán sau ưu đãi của hai mẫu xe này lần lượt khoảng 2,999 tỷ đồng và 5,459 tỷ đồng.

Theo Audi Việt Nam, mức hỗ trợ thực tế phụ thuộc vào phiên bản, năm sản xuất và số lượng xe còn tại đại lý. Chương trình lần này áp dụng cho cả các dòng SUV, sedan và xe thuần điện đang được hãng phân phối tại thị trường Việt Nam.

Trong bối cảnh thị trường xe sang cạnh tranh mạnh hơn, nhiều hãng xe thời gian gần đây cũng liên tục triển khai các chương trình ưu đãi để kích cầu và xử lý hàng tồn kho.