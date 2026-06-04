Audi cân nhắc hồi sinh dòng xe R8

Một thế hệ siêu xe hoàn toàn mới của Audi có thể đang đến gần hơn chúng ta tưởng. Nhiều khả năng, mẫu xe kế nhiệm R8 sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm và khối động cơ V8 PHEV đầy uy lực với "người anh em" Lamborghini Temerario.

CEO Audi dành nhiều lời khen ngợi cho khối động cơ V8 của Lamborghini Temerario khi được hỏi về một mẫu siêu xe mới, người đứng đầu Audi chỉ đáp lại đầy ẩn ý: "Ý tưởng hay đấy". Và đây được xem là tín hiệu tích cực từ người đứng đầu thương hiệu Audi.

Audi R8 mới hứa hẹn sẽ được thừa hưởng và chia sẻ nhiều từ dòng siêu xe Lamborghini.

Theo kế hoạch, mẫu xe thể thao thuần điện đầu bảng của Audi phát triển trên nền tảng khung gầm Porsche sẽ chính thức trình làng vào năm sau. Tuy nhiên, đây dường như chưa phải là "quái thú" mạnh mẽ nhất trong dòng sản phẩm hiệu năng cao của hãng xe Đức.

Ông Gernot Döllner - CEO Audi đã đưa ra những ẩn ý mạnh mẽ về việc một thế hệ R8 tiếp theo đang được phát triển, sử dụng chung công nghệ cốt lõi với Lamborghini. Cụ thể, tại buổi ra mắt toàn cầu của mẫu Audi RS5 mới diễn ra ở Áo, ông Döllner đã có buổi trò chuyện cởi mở với giới báo chí.

Trong khi RS5 mới chuyển sang sử dụng cấu hình Plug-in Hybrid (PHEV) V6 cho công suất 630 mã lực, các phóng viên từ chuyên trang The Drive đã đặt câu hỏi thẳng thắn với vị CEO về tương lai của khối động cơ V8 tại Audi.

Ảnh phác thảo phiên bản mới của dòng xe Audi R8.

Thay vì né tránh, ông Döllner không ngần ngại thừa nhận mình là một "fan cứng" của động cơ V8. Ngay khi cuộc hội thoại chuyển hướng sang kịch bản về một chiếc Audi R8 thế hệ mới chia sẻ nền tảng với Lamborghini Temerario, vị thuyền trưởng của Audi đã bật cười và đưa ra câu trả lời đầy ẩn ý: "Một ý tưởng hay đấy". Động thái này khiến giới chuyên môn tin rằng dự án này có thể đã được kích hoạt đằng sau cánh cửa đóng kín tại Ingolstadt.

Gernot Döllner - CEO Audi chia sẻ: "Khối động cơ V8 trên Temerario thực sự là một kiệt tác. Vòng tua máy lên tới 10.000 vòng/phút, một động cơ cực kỳ xuất sắc. Như tôi đã nói, lợi thế của chúng tôi tại tập đoàn Volkswagen là khả năng tận dụng, kết hợp các giải pháp kỹ thuật khác nhau từ các thương hiệu thành viên... Chúng tôi luôn hướng đến khách hàng để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất: tạo ra một chiếc xe mang đậm bản sắc Audi dựa trên nền tảng công nghệ đỉnh cao sẵn có."

Những tuyên bố này hoàn toàn trùng khớp với các thông tin rò rỉ trước đó về sự trở lại của R8 ở vị trí đỉnh bảng của phân nhánh Audi Sport. Bước sang chương mới, mẫu siêu xe này sẽ từ bỏ khối động cơ V10 hút khí tự nhiên truyền thống để chuyển sang cấu hình Hybrid cắm sạc (PHEV) V8 tăng áp kép.

Chiếc Audi R8 cuối cùng lăn bánh ra khỏi nhà máy.

Trong quá khứ, mối lương duyên giữa Audi R8 và Lamborghini chưa bao giờ đứt quãng: Thế hệ đầu tiên (2006): Chia sẻ nền tảng kỹ thuật với Lamborghini Gallardo. Thế hệ thứ hai (2015): Là "anh em song sinh" cùng nền tảng với Lamborghini Huracan. Và Audi R8 đã bị khai tử vào đầu năm 2024 mà không có cái tên nào thay thế ngay lập tức, bất chấp việc Lamborghini đã kịp thời ra mắt Temerario vào cuối năm đó.

Giờ đây, những người đam mê tốc độ hoàn toàn có quyền kỳ vọng vào sự xuất hiện của Audi R8 thế hệ thứ 3 trong vài năm tới, đánh dấu sự trở lại đầy ngạo nghễ của thương hiệu bốn vòng tròn trong phân khúc siêu xe.

Mặc dù Audi chưa công bố thông tin chính thức, các chuyên gia thiết kế đã bắt đầu phác thảo những hình ảnh đồ họa đầu tiên về một chiếc R8 mới: sở hữu tỷ lệ động cơ đặt giữa kinh điển và không thể thiếu chi tiết "hốc gió hông" (side blades) đặc trưng làm nên tên tuổi của dòng xe này.