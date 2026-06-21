Audi Q3 thế hệ mới ra mắt thị trường Việt, giá cao hơn đối thủ

Audi vừa giới thiệu thế hệ thứ ba của dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ Q3 với nhiều thay đổi về thiết kế, công nghệ và không gian sử dụng. Mẫu xe tiếp tục được định vị trong phân khúc SUV đô thị cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm sự linh hoạt trong di chuyển hàng ngày nhưng vẫn yêu cầu các trang bị công nghệ hiện đại.

Q3 SUV TFSI Advanced theo đuổi phong cách cân bằng giữa tính thực dụng và sự sang trọng. Xe được trang bị gói ngoại thất Advanced, thanh giá nóc bằng nhôm cùng bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế khí động học 10 chấu.

Audi Q3 có nhiều thay đổi về thiết kế.

Trong khi đó, Q3 Sportback TFSI S line hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng thể thao với phần mui vuốt thấp về phía sau. Phiên bản này sử dụng gói thiết kế S line cùng bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu màu Xám Platinum tạo điểm nhấn riêng cho ngoại thất.

Hệ thống chiếu sáng tiếp tục là một trong những điểm nổi bật trên Q3 mới. Cả hai phiên bản đều được trang bị đèn pha LED Plus tích hợp chức năng hỗ trợ chiếu xa, đèn hậu LED Pro và cụm đèn định vị ban ngày có thể tùy chỉnh ba chế độ hiển thị.

Audi Q3 Sportback TFSI S line hướng đến nhóm khách hàng yêu thích kiểu dáng thể thao.

Ngoài ra, xe còn được trang bị đèn chào mừng trên gương chiếu hậu, cửa cốp đóng mở điện, chìa khóa thông minh, kính chắn gió cách nhiệt và logo Audi phát sáng phía sau. Về kích thước, Q3 thế hệ mới có chiều dài tổng thể 4.531 mm, rộng 1.859 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.681 mm. Sự gia tăng về kích thước giúp không gian nội thất trở nên rộng rãi hơn so với thế hệ trước.

Q3 SUV có chiều cao 1.601 mm cùng khoang hành lý dung tích từ 488 đến 1.386 lít. Trong khi đó, Q3 Sportback thấp hơn với chiều cao 1.559 mm và dung tích khoang hành lý tối đa 1.289 lít. Bên trong cabin, Audi áp dụng triết lý thiết kế số hóa mới với cụm màn hình cong Audi Panoramic đặt hướng về người lái.

Audi Q3 thế hệ mới được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.4L tăng áp TFSI.

Hệ thống này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số Audi Virtual Cockpit kích thước 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm MMI 12,8 inch. Xe cũng tích hợp hệ thống điều khiển bằng giọng nói cùng các nền tảng kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là cần số truyền thống đã được thay thế bằng bộ điều khiển dạng lẫy đặt trên trục vô-lăng. Thiết kế mới giúp giải phóng không gian khu vực bệ trung tâm, tạo thêm diện tích cho hộc chứa đồ, khay để cốc và bộ sạc không dây công suất 15 W có chức năng làm mát điện thoại. Danh sách tiện nghi nổi bật còn có hệ thống âm thanh Audi Sound System 10 loa công suất 260 W, điều hòa tự động ba vùng độc lập, đèn viền nội thất đa sắc, ghế trước chỉnh điện tích hợp sưởi và nhớ vị trí ghế lái.

Q3 SUV có chiều cao 1.601 mm cùng khoang hành lý dung tích từ 488 đến 1.386 lít.

Audi tiếp tục duy trì thế mạnh về tính linh hoạt trên Q3 thế hệ mới. Hàng ghế sau có thể trượt tiến hoặc lùi, điều chỉnh độ ngả lưng ghế và gập theo tỷ lệ 40:20:40 nhằm tối ưu không gian chứa đồ khi cần thiết. Bệ tỳ tay trung tâm tích hợp khay để cốc và các cổng sạc USB-C cho cả hai hàng ghế góp phần nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Nhờ kích thước tổng thể lớn hơn, không gian dành cho hành khách và hành lý trên Q3 được cải thiện đáng kể, phù hợp với cả nhu cầu di chuyển trong đô thị lẫn các chuyến đi gia đình. Q3 mới được trang bị hàng loạt hệ thống hỗ trợ lái hiện đại như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và cảnh báo mở cửa an toàn.

Q3 Sportback TFSI S line đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,1 giây.

Xe còn sở hữu hệ thống hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus kết hợp camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chức năng giữ phanh tạm thời và công nghệ giám sát sự tập trung của người lái. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống lái biến thiên Progressive Steering giúp tăng độ linh hoạt khi vận hành ở tốc độ thấp và duy trì độ ổn định khi chạy trên cao tốc.

Audi Q3 thế hệ mới được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.4L tăng áp TFSI. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 148 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp S tronic.

Audi Virtual Cockpit kích thước 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm MMI 12,8 inch.

Theo thông số công bố, cả Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line đều có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,1 giây. Q3 SUV đạt tốc độ tối đa 209km/h và mức tiêu hao nhiên liệu hỗn hợp 7,64 lít/100 km. Trong khi đó, Q3 Sportback có tốc độ tối đa 207 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu được công bố ở mức 6,7 lít/100 km.

Hệ thống treo Comfort tiếp tục được sử dụng trên cả hai phiên bản nhằm cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe. Với cấu hình động cơ tăng áp kết hợp hộp số ly hợp kép, Q3 thế hệ mới tiếp tục hướng đến khả năng vận hành linh hoạt và hiệu quả trong điều kiện giao thông đô thị cũng như các hành trình đường dài.

Tại Việt Nam, Audi Q3 thế hệ mới được phân phối với hai biến thể gồm Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line, cùng mức giá lần lượt là 2,099 và 2,199 tỷ đồng. Cả hai đều sở hữu thiết kế hoàn toàn mới, kích thước lớn hơn trước cùng hàng loạt công nghệ hỗ trợ lái và tiện nghi được nâng cấp.