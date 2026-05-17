Audi Q9 lộ hình ảnh đầu tiên về nội thất

Chiếc SUV Full-size đầu tiên của Audi đang thiết lập những tiêu chuẩn mới về không gian và sự đẳng cấp. Từ cửa tự động, tùy chọn 6 hoặc 7 chỗ, đến cửa sổ trời panorama siêu thoáng. Với Audi Q9, việc bước vào xe đã là một trải nghiệm nghệ thuật.

Mới đây Audi đã hé lộ nội thất của chiếc SUV cỡ lớn đầu tiên của hãng mang tên "Q9". Xe được sản xuất tại châu Âu nhưng hướng đến thị trường Mỹ và Trung Đông. Giám đốc điều hành Audi - Gernot Döllner khẳng định: “Với Q9, triết lý ‘Vorsprung durch Technik’ (tạm dịch "tiến xa bằng công nghệ") ngày càng được định nghĩa rõ nét hơn qua trải nghiệm bên trong khoang lái.”

Ngoại thất của Audi Q9 vẫn còn là ẩn số, hãng chỉ công bố nội thất của Q9. Audi Q9 mang đến không gian nội thất sang trọng di động, đủ sức thu hút khách hàng trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn nhiều năm qua bị thống trị bởi BMW X7, Mercedes GLS và Cadillac Escalade.

Audi cho biết Q9 được thiết kế dựa trên sự thoải mái, không gian rộng rãi và "trải nghiệm trong xe" - rất nhiều tiện nghi sang trọng và một vài tính năng "bất ngờ thú vị". Để đạt được sự thoải mái tối đa như khoang hạng thương gia, khách hàng có thể chọn cấu hình 6 chỗ ngồi.

Tại đây, hàng ghế giữa có hai ghế đơn chỉnh điện với hệ thống thông gió chủ động ở cả mặt đệm và tựa lưng, mức độ tiện nghi thường thấy trên các chuyến bay hạng thương gia. Đối với phiên bản 7 chỗ ngồi, hàng thứ hai có 3 ghế. Theo tiêu chuẩn, tất cả các ghế đều có thể chỉnh điện một phần. Tựa lưng hàng ghế thứ ba có thể gập xuống điều khiển điện.

Những người muốn tránh nắng có thể nhấn nút để chuyển đổi một hoặc nhiều phân đoạn của kính an toàn nhiều lớp sang trạng thái mờ đục để chống chói hiệu quả. Loại kính nhiều lớp phủ tiêu chuẩn này có khả năng phản xạ ánh sáng hồng ngoại và chặn hơn 99,5% tia UV.211

Phiên bản cao cấp nhất còn có tính năng chiếu sáng 84 đèn LED bao phủ phần mái với 30 màu sắc tùy chọn, đồng bộ với hệ thống đèn viền nội thất (ambient lighting) đã chọn. Lần đầu tiên trên Audi, tất cả các cửa đều có thể vận hành bằng điện.

Nhờ góc mở rộng, việc bước vào xe luôn dễ dàng, dù bạn đang xách túi mua sắm nặng hay đẩy xe nôi. Hơn nữa, bộ cảm biến xung quanh với khả năng phát hiện vật cản sẽ dừng mở cửa nếu không đủ không gian, hữu ích trong các bãi đậu xe hẹp.

Audi đã tuyển chọn một danh sách vật liệu và màu sắc đặc biệt hài hòa và chất lượng cao. Đối với Q9, thương hiệu đang mở rộng phạm vi tùy chọn nội thất với các loại vải và ốp gỗ mới. Các loại bọc cao cấp từ len như sợi alpaca, vi sợi Dinamica, hỗn hợp da và giả da, cùng da Nappa mịn góp phần tạo nên đặc tính sang trọng của Q9.

Nội thất còn được tinh chỉnh bởi các chi tiết trang trí bằng gỗ tần bì tự nhiên màu beige lụa (silk beige), cấu trúc gỗ chanh tự nhiên, hoặc sợi carbon dệt với các điểm nhấn màu xám basalt. Các chi tiết trang trí phối màu đồng bộ khắp cabin, cùng với việc giảm sử dụng các bề mặt bóng để chuyển sang vật liệu mờ và có vân, đảm bảo tính thẩm mỹ cao cấp và giảm thiểu dấu vân tay.

Dự kiến Audi sẽ tiếp tục hé lộ các thông tin về Q9 trong những tuần tới, gồm kích thước của xe. Theo các thông tin ban đầu, Q9 có chiều dài cơ sở khoảng 3.124mm, so với 2.997mm của Q7. Xe trang bị động cơ V6 hoặc V8 hybrid.