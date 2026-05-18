Đây là mẫu xe Audi S6 Sportback e-Tron lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Đây là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên dòng xe hiệu suất cao S-series có phiên bản thuần điện tại thị trường Việt Nam. Mẫu sedan điện mới của Audi được định vị ở nhóm xe hiệu suất cao, kết hợp giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, công nghệ hiện đại và phạm vi hoạt động dài.

Thiết kế ngoại thất của Audi S6 Sportback e-tron mang phong cách thể thao với phần mui vuốt thấp đặc trưng kiểu Sportback cùng các đường nét khí động học. Hãng xe Đức cho biết mẫu sedan điện này đạt hệ số cản gió chỉ 0,21 Cd – mức thấp nhất từng xuất hiện trên một mẫu xe thương mại của Audi.

Audi S6 Sportback e-tron được phân phối từ tháng 5 với giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng.

Một số chi tiết nổi bật trên xe gồm logo bốn vòng phát sáng phía sau, cụm đèn hậu OLED kỹ thuật số thế hệ mới và hệ thống hiệu ứng ánh sáng có thể tùy chỉnh ở cả phía trước lẫn phía sau.

Khoang nội thất được phát triển theo định hướng số hóa với cụm màn hình cong Audi MMI panoramic display sử dụng công nghệ OLED. Hệ thống này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch và màn hình giải trí trung tâm 14,5 inch. Ngoài ra, xe còn có màn hình riêng 10,9 inch dành cho hành khách phía trước.

Audi S6 Sportback e-tron, đánh dấu lần đầu tiên dòng xe hiệu suất cao S-series.

Audi S6 Sportback e-tron được phát triển trên nền tảng PPE (Premium Platform Electric) thế hệ mới.

Audi S6 Sportback e-tron cũng được trang bị màn hình hiển thị thông tin thực tế tăng cường AR Head-up Display, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 705W cùng ghế trước tích hợp chức năng massage, sưởi và làm mát.

Nhà sản xuất cho biết, Audi S6 Sportback e-tron được phát triển trên nền tảng PPE (Premium Platform Electric) thế hệ mới. Xe sử dụng hệ truyền động điện hai mô-tơ kết hợp hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian quattro, cho công suất tối đa 405 kW khi kích hoạt Launch Control. Theo công bố của hãng, mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Mẫu xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 3,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 240 km/h.

Audi S6 Sportback e-tron di chuyển tối đa 678 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Bộ pin dung lượng lớn cho phép Audi S6 Sportback e-tron di chuyển tối đa 678 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP. Xe đồng thời được trang bị kiến trúc điện 800 volt hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 270 kW, giúp thời gian sạc từ 10-80% pin chỉ khoảng 21 phút trong điều kiện tối ưu.

Xe trang bị màn hình hiển thị thông tin thực tế tăng cường AR Head-up Display.

Tại thị trường Việt Nam, Audi S6 Sportback e-tron được phân phối từ tháng 5 với giá khởi điểm từ 4,199 tỷ đồng. Khách hàng mua xe có thể lựa chọn gói sạc miễn phí 2 năm tại hệ thống EVONE hoặc bộ sạc tại nhà công suất 22 kW kèm chi phí và vật tư lắp đặt.