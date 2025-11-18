Xem trước mẫu xe đua F1 đến từ hãng Audi

Audi hé lộ xe đua F1 concept Audi R26, mẫu xe đua cho cho mùa giải 2026. Hãng tuyên bố tham vọng "không chỉ hiện diện mà muốn chiến thắng", chiêu mộ cựu giám đốc Ferrari và đặt mục tiêu vô địch thế giới vào năm 2030.

Tại giải đua Công thức 1, Audi đã chính thức xác nhận tham vọng lớn của mình khi hé lộ bản xem trước của mẫu xe đua Audi R2 tại Munich, Đức. Đây là mẫu xe sẽ đại diện cho đội đua Audi F1 chinh chiến từ mùa giải 2026. Hãng xe Đức tuyên bố rõ ràng mục tiêu không phải chỉ để hiện diện, mà là để giành chiến thắng.

Đội đua Audi F1 sẽ ra mắt công chúng vào tháng 1/2026.

Ngay từ khi công bố dự án, Audi đã khẳng định vị thế của một ứng cử viên nghiêm túc. Ông Gernot Dollner, Giám đốc Điều hành Audi chia sẻ: "Chúng tôi không tham gia Công thức 1 chỉ để hiện diện. Chúng tôi muốn chiến thắng".

Ông cũng thừa nhận rằng không thể trở thành một đội đua dẫn đầu chỉ sau một đêm, điều này cần thời gian và sự kiên trì. Tuy nhiên, Audi đã đặt ra một mục tiêu cụ thể: "Đến năm 2030, chúng tôi muốn chiến đấu cho danh hiệu Vô địch thế giới". Tham vọng này được xây dựng trên nền tảng F1 là một thương hiệu thể thao toàn cầu với hơn 820 triệu người hâm mộ và 1,6 tỉ khán giả truyền hình trong năm 2024.

Mẫu xe ý tưởng Audi R26 se được giới thiệu vào năm 2026.

Để hiện thực hóa tham vọng, Audi đã có những bước đi chiến lược. Hãng đã mua lại toàn bộ Tập đoàn Sauber tại Thụy Sĩ để làm nền tảng cho đội đua của mình. Về nhân sự cấp cao, dự án Audi F1 được dẫn dắt bởi ông Mattia Binotto, cựu Giám đốc Đội Ferrari và ông Jonathan Wheatley, cả hai đều là những nhà quản lý F1 giàu kinh nghiệm.

Về tay đua, Audi kết hợp giữa kinh nghiệm của tay đua kỳ cựu người Đức - Nico Hülkenberg và tài năng trẻ người Brazil - Gabriel Bortoleto. Mẫu xe ý tưởng Audi R26 được giới thiệu cung cấp cái nhìn cơ bản về cách phối màu và thiết kế của bản chính thức sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau. Đây là chiếc xe đua Công thức 1 đầu tiên của thương hiệu.

Xe đua F1 của Audi sở hữu 3 tông màu chủ đạo là xám, đỏ và đen.

Bộ nhận diện thương hiệu trên R26 dựa trên triết lý thiết kế mới của Audi với bốn nguyên tắc: rõ ràng, kỹ thuật, thông minh và cảm xúc. Bảng màu bao gồm titan, đen carbon và sắc đỏ Audi mới, cùng logo bốn vòng tròn màu đỏ để nhấn mạnh sự hiện diện của mẫu xe tại F1. Ông Massimo Frascella, Giám đốc Sáng tạo của Audi, cho biết xe đua F1 sẽ trở thành dự án tiên phong cho bộ nhận diện thương hiệu mới này của Audi.

Theo kế hoạch, đội đua Audi F1 sẽ ra mắt công chúng vào tháng 1/2026. Ngay sau đó, những buổi lái thử chính thức đầu tiên với chiếc xe thế hệ mới sẽ diễn ra tại Barcelona (Tây Ban Nha) và Bahrain. Đội đua Audi F1 sẽ chính thức tham dự chặng đua đầu tiên của mình tại Melbourne (Úc), trong khuôn khổ mùa giải F1 2026, diễn ra từ ngày 06 đến 8/03/2026.