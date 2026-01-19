Cận cảnh Audi A6 bản thương mại vừa có mặt tại Việt Nam

Audi A6 thế hệ mới được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất S line phong cách thể thao, được Audi lựa chọn đưa về Việt Nam nhằm mang đến trải nghiệm thẩm mỹ năng động, đẳng cấp ngay từ phiên bản đầu tiên. Quyết định này thể hiện định hướng của Audi trong việc nâng tầm danh mục sản phẩm, khi những mẫu xe mới gần đây đều sở hữu hệ thống đèn LED matrix, ghế da cao cấp và loạt công nghệ hỗ trợ lái hiện đại. A6 mới gây ấn tượng bằng ngôn ngữ thiết kế "Sự quyến rũ thuần khiết", kết hợp hài hòa giữa nét thể thao và sự thanh lịch.

Tổng thể xe được tạo hình bằng những đường cắt dứt khoát, tỷ lệ thân xe cân đối và các chi tiết khí động học tối ưu. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Singleframe không viền, họa tiết lưới tổ ong, đi kèm cụm đèn pha thanh mảnh và hốc gió đặt dọc đầy mạnh mẽ.

Đuôi xe được mở rộng theo chiều ngang, trang trí bởi cụm đèn hậu tách biệt và dải LED nối liền hiện đại. Hệ thống hiệu ứng ánh sáng "coming home/leaving home" cùng 7 kiểu đồ họa đèn định vị mang đến dấu ấn công nghệ đặc trưng.

A6 thế hệ mới sẽ có thêm tùy chọn trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất S line phong cách thể thao.

Bên trong cabin, A6 sở hữu không gian rộng rãi với bố cục mở theo chiều ngang, vật liệu cao cấp và phong cách tối giản. Các màn hình điều khiển được đặt thuận mắt, tập trung vào người lái, kết hợp dải sáng tương tác (interaction light) tạo hiệu ứng công nghệ nổi bật.

Hành khách phía trước được trang bị riêng màn hình MMI 10,9-inch. Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 16 loa công suất 685 watt được tùy chọn, đem lại trải nghiệm giải trí chuẩn rạp hát với hiệu ứng 3D sống động. Ghế trước có khả năng chỉnh điện, hỗ trợ thắt lưng 4 hướng, thiết kế ôm thân và được bọc da cao cấp kết hợp da nhân tạo, với hai lựa chọn màu đen và nâu. Hệ thống cách âm được cải thiện đến 30% so với thế hệ trước, nhờ nâng cấp gioăng cửa, cửa sổ và lớp giảm chấn, mang lại khoang cabin êm ái hơn.

A6 được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thế hệ mới.

Nút bấm vào số được bố trí hợp lý và tinh tế.

Audi A6 được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L TFSI, cho công suất 196 mã lực và mô-men xoắn 340 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,2 giây, tốc độ tối đa đạt 244 km/h. Người lái có thể lựa chọn 4 chế độ vận hành qua hệ thống Audi Drive Select gồm Dynamic, Comfort, Balanced/Individual và Efficiency.

Hệ số cản gió chỉ 0,23 thuộc nhóm thấp nhất của xe sử dụng động cơ đốt trong của Audi, giúp tối ưu khả năng vận hành, tiết kiệm và êm ái trên cả hành trình ngắn lẫn đường dài. A6 S line được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) thế hệ mới, có khả năng hiển thị nhiều thông tin và điều khiển trực tiếp một số chức năng giải trí, nâng diện tích hiển thị lên 85% so với trước đây.

Các tính năng hỗ trợ lái nổi bật khác gồm: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo an toàn khi mở cửa, hỗ trợ cảnh báo phương tiện cắt ngang từ phía trước/sau, phanh khẩn cấp trước/sau, hệ thống hỗ trợ đỗ xe và camera 360 độ.

Hệ thống hiệu ứng ánh sáng "coming home/leaving home" được trang bị trên xe.

Trong buổi ra mắt xe, Audi giới thiệu một loạt bước chuyển mang tính chiến lược nhằm tái định nghĩa chuẩn mực trải nghiệm xe sang tại Việt Nam, khởi đầu bằng việc ra mắt đại lý đầu tiên áp dụng mô hình Audi Progressive Showroom Concept toàn cầu tại TP.HCM.

Không gian mới này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong tầm nhìn World of Progress toàn cầu mà Audi đang hướng đến, qua đó định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của hệ thống bán lẻ thông qua kế hoạch mở rộng mạng lưới showroom cùng với việc giới thiệu các mẫu xe mới trong những năm tới.

Audi A6 được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.0L TFSI, cho công suất 196 mã lực.

Theo định hướng đó, đại lý tại TP.HCM mới được thiết kế để đáp ứng kỳ vọng của những khách hàng tinh tế nhất, mở ra một hành trình trải nghiệm giàu cảm xúc – trọn vẹn từ khoảnh khắc khám phá xe trong không gian trưng bày đến sự hứng khởi phía sau tay lái.

Ý tưởng Progressive Showroom tái định nghĩa không gian như một điểm chạm trải nghiệm, nơi khách hàng có thể khám phá sản phẩm và thương hiệu Audi theo cách giàu cảm xúc và mang tính cá nhân hóa cao, đồng thời phản ánh rõ nét tinh thần tiên phong hướng tới tương lai của thương hiệu bốn vòng tròn.

Kế hoạch Audi Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai mô hình tương tự tại Hà Nội trong năm 2026, đồng thời mở thêm hai pop-up tại Bình Dương và Hải Phòng. Hiện Audi A6 thế hệ mới bản thương mại đã có mặt tại các đại lý chính hãng trên toàn quốc, đồng thời sẵn sàng cho người yêu xe đặt hàng sớm với mức giá khởi điểm từ 2,799 tỷ đồng.

Có thêm ít nhất ba mẫu sportback e-tron sẽ có mặt tại Việt Nam trong năm 2026.

Mô hình Progressive Concept của Audi được xây dựng dựa trên cấu trúc tám mô-đun.

Cũng trong dịp này, Tổng Giám đốc Audi Việt Nam mới Ông Ferry Endes cũng công bố dải sản phẩm mới sẽ có trong năm 2026 này. Dự kiến một số mẫu xe mới sẽ xuất hiện bao gồm Audi Q5 SUV/Sportback, Q3 SUV/Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron cùng với S6 Sportback e-tron – lần đầu tiên được ra mắt tại Việt Nam.

Trong năm 2026, thuế nhập khẩu các dòng xe từ châu Âu sẽ giảm thêm 10% để đúng với lộ trình cam kết. Vì thế, các mẫu xe châu Âu nói chung và các dòng xe Audi nói riêng sẽ có những thay đổi từ giá bán và sẽ được trang bị thêm nhiều trang bị để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong cùng phân khúc.