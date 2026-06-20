Xe SUV Audi Q7 thế hệ mới trình làng toàn cầu

Sau hơn một thập kỷ duy trì thế hệ cũ, Audi đã vén màn Q7 thế hệ thứ ba. Dù không còn nắm giữ vị trí SUV đầu bảng của thương hiệu bốn vòng tròn do sự xuất hiện của đàn anh Q9, Audi Q7 hoàn toàn mới vẫn sở hữu khoang cabin ngập tràn công nghệ xa xỉ cùng một diện mạo bề thế, cơ bắp hơn hẳn bản tiền nhiệm.

Tại các thị trường lớn như Mỹ và Anh, cấu hình 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi sẽ là trang bị tiêu chuẩn. Trong khi đó, các quốc gia khác sẽ bắt đầu với cấu hình 2 hàng ghế. Bước sang thế hệ thứ ba, Audi Q7 rũ bỏ vẻ ngoài có phần thực dụng của đời cũ để khoác lên mình bộ cánh nam tính và hầm hố.

Sau hơn một thập kỷ duy trì thế hệ cũ, Audi đã vén màn Q7 thế hệ thứ ba.

Dù chiều dài cơ sở vẫn giữ nguyên ở mức 3 mét (118 inch), phần đầu xe được làm cao hơn, kết hợp cùng vòm bánh trước và sau cơ bắp nở rộng giúp chiếc SUV định hình phom dáng vững chãi, uy nghi, đúng gu của tệp khách hàng phân khúc xe sang.

Lưới tản nhiệt kích thước lớn với họa tiết mắt cáo hầm hố chiếm trọn tâm điểm phía trước. Audi cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế đèn pha tách cụm hai tầng tương tự trên dòng Q6 e-tron. Điểm nhấn công nghệ chính là hệ thống đèn định vị LED thông minh không chỉ có khả năng chiếu hình ảnh cảnh báo (như đường trơn trượt) xuống mặt đường phía trước, mà còn tích hợp tính năng soi đèn xi-nhan xuống lòng đường để tăng tính nhận diện cho các phương tiện xung quanh.

Audi cũng áp dụng ngôn ngữ thiết kế đèn pha tách cụm hai tầng tương tự trên dòng Q6 e-tron.

Bên cạnh đó, công nghệ chiếu sáng của Q7 mới còn sở hữu hàng loạt tính năng thông minh khác: Cảnh báo mở cửa: Chiếu đèn cảnh báo xuống đường khi có người hoặc xe khác đang tiếp cận từ phía sau.

Đèn hậu tương tác: Tự động phát tín hiệu cảnh báo tai nạn/sự cố phía trước cho xe đi sau, hoặc tăng cường độ sáng để nhắc nhở xe phía sau giữ khoảng cách an toàn nếu bám đuôi quá sát trong lúc tắc đường.

Đèn Matrix Adaptive: Chính thức được phê duyệt và trang bị cho phiên bản thương mại tại thị trường Mỹ sau nhiều năm chờ đợi rào cản pháp lý.

Nếu như ngoại thất của Q7 phân biệt rõ rệt với Q9 nhờ phần đuôi bo tròn mềm mại và vị trí đặt biển số nằm trên cửa cốp (trên Q9 là đuôi xe vuông vức, cửa sau dài hơn và biển số đặt ở cản dưới), thì khoang cabin của hai mẫu xe này lại gần như tương đồng.

Lưới tản nhiệt kích thước lớn với họa tiết mắt cáo hầm hố chiếm trọn tâm điểm phía trước.

Táp-lô nổi bật với màn hình cong OLED cỡ lớn, kết hợp mượt mà giữa đồng hồ hiển thị thông số và màn hình giải trí trung tâm. Hành khách phía sau cũng được ưu ái sở hữu một màn hình độc lập. Một nâng cấp đáng chú ý khác là cửa sổ trời toàn cảnh dạng kính điện tử thông minh, cho phép chuyển đổi từ trong suốt sang mờ đục theo từng vùng và có khả năng ghi nhớ thiết lập của người dùng cho lần khởi động tiếp theo.

Lần đầu tiên trên Q7, khách hàng có tùy chọn cấu hình 2 ghế độc lập ở hàng ghế thứ hai thay vì băng ghế liền. Dù vậy, không gian để chân ở hàng ghế này chắc chắn sẽ khiêm tốn hơn so với không gian chuẩn "LWB" trên đàn anh Q9.

Khoang hành lý của xe dao động từ 722 lít (khi gập hàng ghế thứ ba) và có thể mở rộng lên đến gần 2.000 lít tùy thuộc vào cách bố trí ghế. Trải nghiệm vận hành trên Q7 được tối ưu hóa nhờ gói trang bị khung gầm cao cấp bao gồm: hệ thống treo khí nén thích ứng, hệ thống đánh lái bốn bánh, dẫn động bốn bánh toàn thời gian và giảm chấn kiểm soát điện tử.

Xe thế hệ mới sẽ mở bán vào tháng 7 tới. Việc lột xác toàn diện từ thiết kế đến công nghệ.

Thậm chí, hệ thống treo thông minh này còn có thể quét dữ liệu bản đồ để chủ động thích ứng trước khi xe băng qua các địa hình xấu (như đường ray tàu hỏa) và tự động hạ gầm để hành khách lên xuống xe dễ dàng hơn. Hàm lượng công nghệ hỗ trợ lái trên Q7 gen-3 ghi nhận những bước tiến lớn. Xe có khả năng ghi nhớ tới 5 thao tác đỗ xe với khoảng cách lên đến 200m, tự động lùi xe trong phạm vi 50m.

Đặc biệt, hệ thống an toàn chủ động sẽ giám sát hành vi của tài xế. Nếu phát hiện người lái mất ý thức hoặc gặp sự cố sức khỏe ngay cả khi đang thư giãn với chế độ ghế massage, chiếc xe sẽ tự động kích hoạt hệ thống lái tự động, di chuyển và tấp an toàn vào làn dừng khẩn cấp (vỉa hè), đồng thời tự động liên hệ với các dịch vụ cứu hộ y tế.

Xe thế hệ mới sẽ mở bán vào tháng 7 tới. Việc lột xác toàn diện từ thiết kế đến công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp Q7 tạo lợi thế lớn trước đối thủ truyền kiếp BMW X5 (vốn đã ở cuối vòng đời của thế hệ thứ 8).

Màn hình cong OLED cỡ lớn, kết hợp mượt mà giữa đồng hồ hiển thị thông số và màn hình giải trí trung tâm.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh sẽ sớm tăng nhiệt khi BMW dự kiến tung ra phiên bản X5 mới mang ngôn ngữ thiết kế "Neue Klasse" vào cuối năm nay, chưa kể đến việc "gà nhà" Audi Q9 cũng có thể san sẻ bớt một phần lượng khách hàng ưa chuộng không gian rộng rãi.