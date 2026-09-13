Audi A2 được hồi sinh sau 25 năm vắng bóng

Sau khoảng 25 năm kể từ khi A2 nguyên bản dừng sản xuất, Audi đã đưa tên gọi này trở lại với A2 e-tron, mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển theo hướng tối ưu hiệu suất và khả năng sử dụng hàng ngày. Audi A2 từng được biết đến với thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng thấp và khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhờ chú trọng đặc biệt đến tính khí động học.

Sau nhiều năm vắng bóng, cái tên này được Audi sử dụng cho một mẫu xe điện hoàn toàn mới. A2 e-tron vẫn giữ lại một số nét gợi nhớ đến thế hệ đầu tiên, đặc biệt là thân xe tương đối vuông vức và thiết kế cửa sổ phía sau chia thành hai phần.

A2 e-tron, mẫu xe điện cỡ nhỏ được phát triển theo hướng tối ưu hiệu suất.

Tuy nhiên, kích thước của mẫu xe mới lớn hơn đáng kể, mang dáng dấp của một chiếc SUV đô thị thay vì MPV cỡ nhỏ như A2 trước đây. Audi cho biết A2 e-tron là mẫu xe thương mại có hiệu suất năng lượng tốt nhất trong lịch sử hãng. Ở điều kiện vận hành lý tưởng, xe tiêu thụ 12,8 kWh điện cho mỗi 100 km.

Thành tích này không chỉ đến từ bộ pin dung lượng lớn. Audi tập trung giảm tổn thất năng lượng trên toàn bộ thân xe, trong đó hệ số cản không khí chỉ ở mức 0,24 Cd. Để đạt được hiệu suất nói trên, Audi thiết kế phần gầm xe kín hơn, bổ sung các hốc gió chủ động ở phía trước và sử dụng bộ mâm được tối ưu về mặt khí động học.

A2 e-tron là mẫu xe thương mại có hiệu suất năng lượng tốt nhất trong lịch sử hãng.

Khu vực quanh vòm bánh cũng được xử lý nhằm hạn chế sự nhiễu loạn của dòng không khí. Tay nắm cửa là một chi tiết khác được Audi dành nhiều sự chú ý. Thay vì kiểu tay nắm thông thường, A2 e-tron sử dụng cơ cấu dạng cánh đặt ở chân trụ cửa, kết hợp cảm biến và cơ cấu mở bằng điện.

Khi người dùng tác động nhẹ vào tay nắm, cửa sẽ được mở bằng mô-tơ điện. Hệ thống còn có bộ lưu trữ năng lượng dự phòng để duy trì khả năng hoạt động trong trường hợp nguồn điện của xe gặp sự cố. Với chiều dài cơ sở 2.770 mm, tương đương Audi Q4 e-tron, A2 e-tron có không gian để chân tương đối rộng.

A2 e-tron sử dụng cơ cấu dạng cánh đặt ở chân trụ cửa, kết hợp cảm biến và cơ cấu mở bằng điện.

Tuy nhiên, dung tích khoang hành lý chỉ đạt 396 lít, thấp hơn mức 520 lít của Q4 e-tron. Khoang lái A2 e-tron được thiết kế theo hướng giảm số lượng chi tiết vật lý. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 11,9 inch nằm cạnh màn hình trung tâm dạng cong 12,8 inch.

Audi đưa cần số lên phía sau vô-lăng, qua đó giải phóng không gian ở khu vực bệ trung tâm. Vị trí này được tận dụng để bố trí hai đế sạc không dây Qi 2.2 với công suất 25 W. Một trang bị đáng chú ý khác là hệ thống Fidlock. Công nghệ này sử dụng kết hợp nam châm và cơ cấu khóa cơ học, cho phép cố định các phụ kiện như giá để cốc hoặc túi đựng dây sạc tại những vị trí được thiết kế sẵn trong cabin và khoang hành lý.

Theo Audi, A2 e-tron là mẫu xe thương mại đầu tiên của hãng được trang bị hệ thống này. Audi A2 e-tron được cung cấp ba lựa chọn dung lượng pin gồm 52 kWh, 61 kWh và 84 kWh, đi cùng nhiều mức công suất khác nhau.

Audi đưa cần số lên phía sau vô-lăng, qua đó giải phóng không gian ở khu vực bệ trung tâm.

Phiên bản sử dụng pin 52 kWh kết hợp một mô-tơ điện công suất tối đa 168 mã lực. Xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8,8 giây và có thể di chuyển 422 km theo chuẩn WLTP. Với bộ pin 61 kWh, công suất mô-tơ tăng lên 187 mã lực, giúp thời gian tăng tốc 0-100 km/h giảm còn 7,9 giây. Phạm vi hoạt động cũng tăng lên 515 km.

Phiên bản sử dụng pin 84 kWh có công suất 228 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h trong 7 giây và đạt phạm vi hoạt động tối đa 645 km. Đây là cấu hình có tầm di chuyển xa nhất trong dòng A2 e-tron. Ở bản hiệu suất cao nhất, công suất được nâng lên 322 mã lực, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,7 giây. Dù vẫn sử dụng pin 84 kWh, phạm vi hoạt động của phiên bản này giảm còn 629 km.

Đổi lại, tốc độ tối đa tăng lên 200 km/h, thay vì 160 km/h trên các phiên bản còn lại. Tất cả phiên bản đều truyền sức mạnh tới cầu sau. A2 e-tron sử dụng nền tảng MEB tương tự Volkswagen ID.3 và Audi Q4 e-tron, thay vì kiến trúc MEB+ mới với hệ dẫn động cầu trước. Do đó, mẫu xe này không có hệ dẫn động bốn bánh Quattro.

Phiên bản sử dụng pin 52 kWh kết hợp một mô-tơ điện công suất tối đa 168 mã lực.

Các phiên bản sử dụng pin 84 kWh hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 183 kW. Tuy nhiên, thời gian sạc từ 10% lên 80% mất khoảng 29 phút. Hai phiên bản dùng pin nhỏ hơn có công suất sạc tối đa 100 kW. Dù tốc độ sạc thấp hơn, dung lượng pin ít hơn giúp thời gian nạp từ 10% lên 80% được rút xuống khoảng 24 phút.

A2 e-tron cũng được trang bị khả năng sạc hai chiều, tương tự một số mẫu xe điện khác sử dụng nền tảng MEB của tập đoàn Volkswagen. Một trong những điểm đặc biệt của A2 thế hệ đầu tiên là việc sử dụng kết cấu thân vỏ bằng nhôm. Giải pháp này giúp giảm trọng lượng nhưng đồng thời khiến chi phí sản xuất tăng cao, được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của mẫu xe.

Với A2 e-tron, Audi lựa chọn kết hợp thép với một phần nhôm thay vì sử dụng rộng rãi nhôm như thế hệ trước. Hãng đồng thời rút ngắn đáng kể quá trình phát triển sản phẩm. Tại Anh, Audi A2 e-tron có giá khởi điểm khoảng 32.000 bảng tương đương 1,127 tỷ đồng.