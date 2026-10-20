Loạt xe sang cũ đời sâu "đẹp long lanh" giá chỉ hơn 100 triệu đồng

Thị trường ô tô cũ tại Việt Nam đang mở ra cơ hội sở hữu xe sang với mức giá khó tin. Chỉ từ hơn 100 triệu đồng, người mua đã có thể tìm thấy những mẫu sedan Đức từng được xem là biểu tượng của sự thành đạt như BMW 325i, Audi A4 hay Mercedes-Benz C300.

Mức giá này thậm chí chỉ tương đương một chiếc xe máy tay ga cao cấp, khiến phân khúc xe sang đời sâu trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với những người có ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác ngồi sau vô-lăng của một chiếc xe cao cấp.

BMW 325i E46 đời 2004 giá 125 triệu đồng

Trong số những lựa chọn đáng chú ý, BMW 325i E46 đời 2004 được chủ xe Sài Gòn chào bán với giá chỉ 125 triệu đồng.

Với mức giá chào bán khoảng 125 triệu đồng, chiếc xe từng thuộc phân khúc hạng sang này mang đến cơ hội tiếp cận động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất khoảng 184 mã lực, kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau.

BMW 325i E46 đời 2004. Ảnh: Đinh Trọng.

Dù đã có tuổi đời hơn 20 năm, BMW 325i E46 màu nâu ghi với ngoại hình vẫn còn khá mới.

Xe được giới thiệu có nội thất nguyên bản (zin) giữ được sự sạch sẽ, đã được nâng cấp màn hình Android hiện đại để phục vụ giải trí. Động cơ và hệ thống làm mát (đường nước) đã được kiểm tra kỹ, bao vận hành êm ái và thử nghiệm chạy xa hơn 1.000 km ổn định. Xe còn đăng kiểm dài hạn đến tháng 11/2026.

Mẫu xe này vẫn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành mượt mà, khung gầm chắc chắn và phản hồi vô-lăng chính xác.

Ở chiều ngược lại, tuổi đời cao khiến BMW 325i E46 có nguy cơ phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến hệ thống làm mát, gioăng phớt, đường ống cao su và hệ thống treo. Nếu động cơ từng bị quá nhiệt hoặc các hạng mục bảo dưỡng quan trọng bị bỏ qua, chi phí khắc phục có thể tăng đáng kể.

Audi A4 2008 giá 170 triệu đồng

Ở phân khúc giá cao hơn, Audi A4 2008 được chủ xe ở TP HCM chào bán khoảng 170 triệu đồng. Xe có ngoại thất màu trắng sang trọng, thân vỏ và máy móc hoạt động tốt, không báo lỗi.

So với BMW 325i thiên về cảm giác thể thao, Audi A4 tạo dấu ấn bằng ngoại hình hiện đại, khoang nội thất mang phong cách châu Âu và khả năng cách âm tốt khi xe được bảo dưỡng đúng cách.

Phiên bản này thường trang bị động cơ 2.0L TFSI tăng áp, kết hợp hộp số tự động Multitronic (CVT) hoặc Tiptronic, hệ dẫn động cầu trước.

Audi A4 2008.

Chính sự kết hợp giữa thiết kế sang trọng và mức giá dễ tiếp cận khiến Audi A4 trở thành một lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe sang cũ dưới 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, Audi A4 đời sâu không phải mẫu xe dành cho người mua chỉ quan tâm đến giá bán ban đầu. Một số phiên bản động cơ TFSI có thể gặp tình trạng tiêu hao dầu bất thường, trong khi hộp số, hệ thống điện và các cảm biến đòi hỏi thiết bị chẩn đoán phù hợp khi kiểm tra hoặc sửa chữa.

Mercedes-Benz C300 W204 đời 2009 giá 160 triệu đồng

Trong khi đó, môt chiếc Mercedes-Benz C300 W204 đời 2009 cũng được chào bán khoảng 160 triệu đồng. Xe sở hữu ngoại thất màu đen. Động cơ và hộp số được giới thiệu còn nguyên bản (máy số zin), xe vận hành ổn định và không có lỗi kỹ thuật.

Mercedes-Benz C300 W204 đời 2009 sử dụng động cơ V6 3.0L hút khí tự nhiên, kết hợp hộp số tự động và hệ dẫn động cầu sau.

So với nhiều mẫu xe phổ thông cùng tầm tiền, C300 W204 vẫn có lợi thế về trải nghiệm vận hành, sự ổn định trên đường trường và cảm giác sang trọng.

Mercedes-Benz C300 W204 đời 2009. Ảnh: Trần Hà

Tuy nhiên, dung tích động cơ lớn cũng đồng nghĩa với mức tiêu hao nhiên liệu đáng kể. Ngoài ra, các chi tiết cao su, hệ thống treo, hệ thống điện và hộp số đều cần được kiểm tra kỹ sau nhiều năm vận hành.

Người mua cần kiểm tra khả năng chuyển số, tình trạng rò rỉ dầu, hệ thống làm mát, các tính năng an toàn và lịch sử bảo dưỡng trước khi giao dịch.

Trước khi quyết định, người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ giấy tờ pháp lý, số khung, số máy, lịch sử sửa chữa, tình trạng thân vỏ và khả năng vận hành thực tế. Việc đưa xe đến một gara độc lập để kiểm tra động cơ, hộp số, hệ thống làm mát, hệ thống treo và lỗi điện tử là bước cần thiết.

Bên cạnh đó, người mua nên dành riêng một khoản ngân sách cho bảo dưỡng ban đầu, sửa chữa phát sinh, nhiên liệu, bảo hiểm và các chi phí liên quan, thay vì sử dụng toàn bộ số tiền hiện có để mua xe.